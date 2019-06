PROGRAMLEDER: Julie Strømsvåg er et kjent fjes på TV 2. Her er hun under forrige sommers VM-sending fra Kontraskjæret i Oslo. Foto: Øyvind Ganesh Eknes, TV 2

Ankelbrudd for TV 2-profil Julie Strømsvåg

Programleder Julie Strømsvåg fikk et ublidt møte med en hotelltrapp, men håper å ikke miste resten av VM tross en skadet fot.

Hun, som er en del av TV 2s dekning av det pågående fotball-VM i Frankrike, tråkket over i en trapp på vei ned fra hotellrommet i Antibes, og røntgenbildene viste at Strømsvåg hadde pådratt seg et brudd i ankelen.

Det skriver TV 2, som melder at den profilerte programlederen er ved godt mot.

– Jeg er først og fremst glad for at bruddet ikke var verre, for med en gang jeg kom inn, mente legen at dette var svære greier som ville kreve en større operasjon og tre måneder med gips, sier Strømsvåg til kanalen.

Hun skulle uansett tilbake til Norge tirsdag, men skal etter planen tilbake til Frankrike og stå på indre bane når Norge møter Sør-Korea i den avgjørende gruppespillkampen 17. juni.

– Jeg ønsker ikke overskriften «Mister VM, ute med skade». Jeg skal være med igjen i VM. Uansett. Målet er å få lov til å reise ned igjen som planlagt til den kampen, sier Strømsvåg.

Før Norge møter Sør-Korea er det duket for storkamp mot vertsnasjon Frankrike. Den spilles i morgen, onsdag.

Både Norge og Frankrike står med tre poeng etter den første kampen. Norge slo Nigeria 3-0 på dette viset:

Publisert: 11.06.19 kl. 07:31