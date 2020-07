I dag, fredag 24. juli, skulle de olympiske lekene i Tokyo åpnet. Tid er plutselig det OL-håpene våre har mest av nå. Men det har ikke de som lager corona-vaksinen.

Venteåret

Karrierens høydepunkt rant ut i sanden for gullhåpene. Mens vaksinekappløpet kan redde neste års utsatte OL, er sommeren 2020 blitt alt annet enn vanlig for norske idrettsutøvere.

Før klokken 16 norsk tid fredag skulle OL-ilden blitt tent. Men i stedet for at hele verdens søkelys blir rettet mot den japanske hovedstaden under åpningsseremonien og de neste 16 dagene, er 2020 blitt «annus horribilis» for OL-idrettene.

Håpet er at Tokyo-lekene nå skal avholdes om ett år. Men i takt med økende globale corona-smittetall vokser skepsisen i Japan mot OL-planene også neste år.

VG har møtt flere av dem som ville stå midt i rampelyset og krone karrieren i Japan. Men dette ble ingen normal sommer.

Olaf Tufte hadde planlagt avskjeden med sitt syvende OL. I stedet gjør corona-krisen at superveteranen er usikker på om han kan delta i neste års Tokyo-leker.

– Jeg har litt mer ansvar enn de som er 24 år og mest bekymret for Tinder, sier Olaf Tufte (44) med bredside til landslagskollegene i ro-fireren som skrur på deres felles båt.

Ved bryggene i Ås-traktene har han for lengst innsett at verden er forandret 24 år etter OL-debuten i Atlanta. Hans planlagte «exit», for første gang i en 30 år lang og knallhard satsing, har gått i vasken.

– Det gjør jo noe med hodet ditt. Men sånn blir det. Da må man forholde seg til det og gjøre det beste man kan ut av det, sier Tufte.

Nå er det ikke lenger sikkert at 44-åringen går forbi skiskytteren Ole Einar Bjørndalen, skytteren Harald Stenvaag eller seileren Markus Konow og blir den norske utøveren med flest OL-deltagelser.

For samtidig som corona-smittetallene har fortsatt å øke globalt vokser også motstanden mot Tokyo-planen i OL-landet. Det japanske nyhetsbyrået Kyodo presenterte sist uke en undersøkelse som viste at syv av ti japanere ikke vil ha OL til Tokyo neste år, men vil ha ytterligere utsettelse eller avlysning. IOC har signalisert at det blir forenklede leker, men hva dette går ut på er ikke klart ennå.

Men nå vil ikke Tokyos borgermester Yuriko Koike garantere at lekene vil bli holdt neste år. Ifølge komitépresidenten for lekene, Yoshir Mori, blir en vaksine nøkkelen til å få arrangert OL.

– Spesifikt vil det første poenget være at det er utviklet en vaksine eller et medikament, sier Mori til den japanske kringkasteren NHK.

Tufte forstår den japanske skepsisen godt.

– Idrett er ingenting sammenlignet med helse. Det skjønner alle idrettsutøvere, sier Tufte.

Men han innrømmer at usikkerheten gjør at spørsmålet om hvorfor de trener nå dukker opp og hva de egentlig jobber mot. Han forteller at det går litt opp og ned med humøret til folk.

– Corona er ingen unnskyldning for ikke å være i god form. Trene får man gjort. Det er frivillig. Formen min? Til å være 44 år så er den ikke så «halvgæern», sier Olaf Tufte.

Men Tufte har større bekymringer enn full stopp for sommerens OL. Corona-krisen traff hardt for bonden med to OL-gull, som driver med events og selskaper ved siden av ved og korn.

Tufte påpeker at de på gården i Vestfold har fått smake «kake», i likhet med mange andre i bransjen, på grunn av følgene. Han er usikker på om han kan satse mot de utsatte lekene.

– Det har vært enda mer gårdsarbeid. Jeg har vært mer hjemme, sier Tufte.

Det hjelper ikke så mye at vedhugsten i mars og april for lengst er unnagjort, et arbeid han for øvrig omtaler som både restitusjon og rekreasjon. Avlingen har heller ikke godt av særlig mer regn fremover.

– Jeg reiser 230 dager i året og det sier seg selv at jeg ikke er hjemme og tjener penger. Og da må jeg lage meg en buffer på forhånd som familien kan leve av når jeg er ute og reiser. Og den bufferen er brukt opp fra før, sier Tufte som mener det i alle fall er «game over» for ham om det heller ikke neste år kan arrangeres OL.

Nå ber han IOC tenke helt nytt for å redde OL neste år og vurdere å kutte ut et gigantisk OL i Japan.

– Det bør være mulig arrangere OL neste år. Det mange er opptatt av er at OL skal være så flott og stort og mye prakt. Men jeg tenker at dette OL-et her kanskje handler om noe helt annet. Kanskje ikke OL er slik at alle må være samlet på samme plass denne gangen. Kanskje må vi være litt smartere, sier Tufte og fortsetter:

– Kanskje er en simpel og for vår del en helt annen ro-arena er løsningen. Men man klarer å få det TV-overført og vist det frem. At vi klarer få vist at det er mulig å holde hjulene i gang, sier Tufte.

Verdens beste sandvolleyspillere har ikke spilt turneringer siden september. Nå får landslagets volleyballspillende hund størst oppmerksomhet.

Fra trebenkene på sandvolleybanen i kanten av Oslo har den spredte applausen kommet fra entusiastiske foreldre de siste dagene, ikke fra tusenvis av tilskuere i en intens arena i Japan.

– Vi har ikke spilt turneringer siden september i fjor. Bare det er jo helt drøyt, sier Anders Mol (23).

Snart ett år etter at de avsluttet på topp, og var VGs heteste gullkandidater til OL, er han og makkeren Christian Sørum (24) fortsatt ranket som verdens beste sandvolleyballspillere.

Da også OL-håpet sluknet måtte de finne på noe i en stille sommer og dro i stedet i gang opplæring av barn i tenårene med deres egen sommerskole rundt i landet.

– Gitt at sesongen ble som det ble så er dette kanskje det beste som kunne skjedd at vi fikk muligheten til å holde beachcamps for barn og unge. Det er ikke så lenge siden vi var i deres sko, sier Mol.

Rekken av selfies og autografjegere er obligatorisk å forsere ute i sanden. Men globalt har nå landslagets firbeinte fireåring tatt over oppmerksomheten i kjølvannet av OL-avlysningen

Det smeller fra snuten til flatcoat retrieveren Kiara, der den med presisjon legger ballen opp til smash ved nettet ved hjelp av kraftige spensthopp. Prestasjonskurven til «the volleydog» har satt stjernene i skyggen den siste tiden.

– Det har utviklet seg til å bli en sjuk greie. Vi har jo masse kjentfolk i hele verden og jeg har fått melding fra folk i USA, Mexico og Japan om at «nå så vi hunden på TV her». Det er sykt hvor viralt det har gått, sier Sørum.

Se Kiara i aksjon her:

Etter at det først tok av med en video i våres har det ballet på seg. Med 43.000 følgere på Instagram, slår hunden nå knockout på sine mer meritterte lagkamerater. Eieren, Mols onkel og landslagstrener Jetmund Berntsen, gliser mens Kiara feirer med å grave opp en pinne i sanda ved føttene.

– Hun har bare blitt større og større, og flinkere. Det er kult at vi har en hund som har mange flere følgere enn oss alle sammen, sier Mol.

I stedet for millioninntekter fra turneringer får landslagsgutta med 250 reisedager i året bøtet på savnet av ferieturer i hjemlandet. Nå kan de være en del av de «storyene» vennene deres legger ut. De satser hardt mot neste år og føler at de har lagt bak seg årets avlysning.

– Det kom til å bli en stor hype. Når det ikke skjer er det vanskelig å bygge opp følelsen at det egentlig skulle vært OL. Vi har egentlig bare glemt det, sier Mol.

Samtidig tror han og Sørum at den norske dugnaden har hjulpet dem i gang med treningen tidligere enn mange konkurrenter.

– Jeg tror Norge kan komme godt ut av det, sier Sørum.

Birgit Skarstein skulle toppe karrieren med gull i Tokyo. Nå griller hun i stedet så det lukter svidd på balkongen.

Selv om OL-ilden forblir utent, er det fyr hos Birgit Skarstein (31). Røyken stiger opp fra den solide grillen på balkongen på Marienlyst i Oslo.

– Jeg har fått så mye gratis tid av ikke å reise. Det er helt fantastisk, sier medaljegrossisten.

Det freser fra grillspydene under lokket foran Skarstein og Cilia Holmes Indahl, som har vært hennes faste venninne siden sosial distansering ble innført.

– Sommeren har vært så bra. Folk har lave skuldre. Man har tiden til å sitte ute, spise grillmat og være sammen, også på rolandslaget. Vi har vært så mye sammen og det tyder kanskje på at vi passer bra sammen som lag, sier Skarstein.

Hun startet året med å være programleder for Idrettsgallaen og med fire VM-gull i bagasjen ville Paralympics-gull i Tokyo vært neste steg på karrierestigen.

Drøye fjorten dager etter at OL-ilden skulle slukket i Tokyo skulle den 9. august igjen blitt tent for Paralympics i samme byen. Nå er det lang vei dit fra balkonglivet i Oslo, selv om to økter om dagen er rutine. Hun er egentlig lettet over at IOC ikke tviholdt på å arrangere lekene i år.

– Idrett blir så lite i det store og hele. Det nytter ikke å sitte og være irritert på at dette idrettsarrangementet ikke går av stabelen. Men jeg tror på at verden har godt av det fellesskapet idretten gir, sier Skarstein som har hatt tid til å jobbe med andre ting som blant annet Sunnaas stiftelsen og det å holde foredrag digitalt.

Men nå går heller turen til hytta på Sjusjøen og videre mot actionfylte eventyr i Midt-Norge fremover.

– Så skal jeg en tur til Romsdalen å padle elvekajakk. Vi driver og sjekker kart nå. Jeg har egentlig veldig lyst til å gå toppturer, men det får jeg ikke til. Så dette er en flott måte å komme seg ut i naturen, sier Skarstein.

Samtidig ser hun hvor stor vilje det er blant idrettsfolk i Norge nå.

– Jeg er imponert over hvor bra trøkk det er blant folk. Vi elsker virkelig det vi holder på med. Vi hadde en samtale med flere av gutta på lørdag og da snakket vi om at dersom det ikke blir Tokyo-OL, begynner vi forberedelsene til Paris i 2024, sier Skarstein.

Jeanette Hegg Duestad ville kjempe om medaljene i Tokyo-lekenes aller første finaleøvelse. Nå kobler hun ut en beinhard OL-kamp internt på laget med hesten Inez.

Allerede lørdag skulle Jeanette Hegg Duestad (21) kjempet om OLs aller første medaljer, dersom alt hadde gått etter planen. I stedet for nøye forberedelser til nervekjøret på 10 meter luftrifle, der enorme favoritter har sviktet totalt gjennom historien, dro hun i stallen da OL-avlysningen kom. Hun måtte frese noen runder rundt i skogen på hesteryggen for å få ut skuffelsen.

– I hennes hode leker hun, men det kjennes brutalt ut når 600 kilo leker i skogen og jeg fyrer sånn passe oppunder, sier Duestad mens hoppen Inez slår med hoven i gulvet.

Siden er det i stallen hun har koblet ut i venteåret. For det er en tøff belastning som ble forlenget da OL ble utsatt. Selv om hun allerede har sikret Norge den ene av to kvoteplasser i OL, må hun danke ut en av lagvenninnene for å nå målet.

– Vi er tre jenter. Det er to av mine absolutt beste venninner. Jeg er utrolig glad i de jentene og jeg kjenner at uansett hvem som får reise eller ikke. Så blir det med en liten bismak, sier Duestad som legger bort børsa og drar til fjells med hesten under det som skulle vært flere uker i Tokyo.

– Nå er ikke det noe jeg orker å bruke mer energi på. Man blir bare sær å ha med å gjøre da, sier Duestad.

Publisert: 24.07.20 kl. 07:33

