PRIORITERT REKKEFØLGE: Idrettspresident Berit Kjøll (fra høyre), kultur- og likestillingsminister Abid Raja og helse- og omsorgminister Bent Høie på en pressekonferanse mandag. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Listefrist til midnatt: Breddeidretten stiller ingen krav til gjenåpning

Norges idrettsforbund og 21 berørte særforbund med kontraktidretter vil ikke stille krav til tidspunkt for gjenåpning i prioriteringslisten de må levere til regjeringen før midnatt tirsdag.

Det opplyser kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard i Norges idrettsforbund tirsdag formiddag.

– Vi vil ikke stille krav for når vi vil komme i gang. Smittetilstanden er usikker og myndighetene har sagt at vi ikke kan åpne før tidligst 1. september. Det kan være en «arbeidsdato» vi kan forholde oss til når det gjelder å gjenoppta treningsaktiviteten, sier han.

Regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Abid Raja ba mandag idrettspresident Berit Kjøll og Norges idrettsforbund om å lage en liste over hvilke breddeidretter som de mener bør gjenåpnes – i prioritert rekkefølge.

Fristen for levering var 24 timer. Norges idrettsforbund tolket den til å utløpe ved midnatt tirsdag, men vil, ifølge kommunikasjonansvarlig Finn Aagaard, offentliggjøre den så snart den er klar – eventuelt før deadline.

Han sier at idretten ikke vil legge noe imellom når det gjelder utarbeidelsen prioriteringslisten.

– Så får det være opp til helsemyndighetene å faglig vurdere det de får fra NIF (Norges idrettsforbund), sier Finn Aagaard.

Norges idrettsforbund består av 55 særforbund. 21 av dem, med ulike idretter og grener, er ifølge Finn Aagaard berørt av forbudet mot kontaktaktivitet i den såkalte breddeidretten. Aagaard sier at antall utøvere dette gjelder for øyeblikket ikke er helt på det rene. Han anslår imidlertid «en del tusen».

– Kanskje over hundre tusen. Vi må få tallene presentert av særforbundene, sier han.

Han tilføyer at myndighetene er bekymret over omfanget og at alt derfor ikke kan starte igjen «på en gang». Eller som helse- og omsorgminister Bent Høie gjerne uttrykker det: «Gradvis, kontrollert og sammen.»

NIFs kommunikasjonsansvarlige Finn Aagaard vil tirsdag formiddag ikke si noe om hvilke hensyn og kriterier de legger til grunn for utarbeidelsen av prioriteringslisten. Han sier at det ennå ikke er avklart, og at «det er ulike innfallsvinkler» med flere aktører involvert.

På spørsmål om særforbundene knives internt med hensyn til hvilke kontaktbreddeidretter som bør prioriteres, svarer han at Norges idrettsforbunds utgangspunkt er at alle er like mye verd.

Norges basketballforbund har gått i bresjen for å la «de små» komme i gang først, og at breddefotballen på grunn av sitt høye antall aktive bør stille lenger bak i køen.

– Vi har forståelse og respekt for at alle er opptatt av å komme igang med sin idrett, sier Finn Aagaard.

