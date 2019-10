SCORET TO: Memphis Depay ble så glad for sin andre nettkjenning at han dro av seg trøya. Dermed ble det gult kort. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Nederland scoret to på overtid og vant kvalik-drama

(Nederland-Nord-Irland 3–1) Nederland satte inn en real sluttspurt og reddet seieren med to scoringer på overtid i EM-kvalifiseringen. Memphis Depay ble den store helten.

Oppdatert nå nettopp







Nederland slo Tyskland 4–2 borte for en måned siden. I Rotterdam torsdag kveld måtte man vente på målshowet, men det ble spennende på slutten - og målshow ble det.

Etter 75 minutter var det gjestene som scoret. Etter ubesluttsomt forsvarsspill kunne Nord-Irlands Josh Magennis sette ballen i mål med hodet, Juventus-spiller Matthijs de Ligt var ikke nærme nok i sin mann. Stuart Dallas ga målgivende.

les også Her er EM-innspurten: van Dijks store sjanse

SJEFEN: Virgil van Dijk er kaptein for Nederland. Torsdag kveld spilte de EM-kvalifisering på de Kuip i Rotterdam. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Fem minutter senere svarte hjemmelaget, Memphis Depay satte ballen rolig i mål med tåspissen fra kloss hold. Så ett minutt på overtid ble det kok på de Kuip da Luuk De Jong scoret. Det ble en spesiell scoring, De Jong skjøt først ballen rett opp, han sto ved stolpen og ventet på at ballen skulle komme ned igjen - han løftet foten opp og frem og plasserte ballen i mål mer eller mindre fra streken.

To minutter etter, altså tre minutter på overtid, sørget Memphis Depay for 3–1.

Nederland foran

Etter seieren tok Nederland tabelltoppen foran Tyskland i kvalifiseringsgruppe C med 12 poeng. Begge land har scoret 17 og sluppet inn seks mål. Men Nederland er foran på innbyrdes oppgjør (Tyskland vant 3–2 i Nederland, mens Nederland vant som nevnt 4–2 i Tyskland). Nord-Irland har med tapet også 12 poeng, men de har en kamp mer spilt.

De to beste i hver gruppe er direkte kvalifisert til neste års EM. Nord-Irland, Tyskland og Nederland kniver om de to plassene, Hviterussland og Estland er akterutseilt.



BORTEMÅL: Josh Magennis (t.h.) scoret 1–0–målet for Nord-Irland. Foto: John Walton / PA Wire

For drøyt fem år siden spilte Nederland bronsefinale i VM og vant komfortabelt 3–0 over Brasil. Så ble det to fotballmesterskap uten de oransje. Men nå ser det ut som om europamesterne fra 1988 skal få et nytt mesterskap.

les også Ajer kritisert for «bisart» forsvarsspill: – Vanvittige krav

Lørdag spiller Norge mot Spania for et utsolgt Ullevaal. Norge er nummer fire med ni poeng, Spania leder gruppe F med 18 poeng. Sverige er nummer to med 11 poeng.

Publisert: 10.10.19 kl. 22:38 Oppdatert: 10.10.19 kl. 23:10







Mer om