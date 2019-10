HYPERAKTUELL: Øystein Tjomsland trener og kjører alle tre VG-bankerne. Dessuten har han dagens luring i DNTs 5-årsløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Tre Tjomsland-bankere i V75

Kaldblodskongen Øystein Tjomsland kan få en fantastisk dag på Biri Travbane lørdag. VGs travekspert, Anders Olsbu, bankertipper ham i hele tre løp.



Anders Olsbu

Hans beste sjanse er i Veikle Balder Cup-finalen.

– Der kommer han til start med den svenske og norske Derby-vinneren Nordsjø Odin. 4-åringen har vært minst en klasse bedre enn sine jevnaldrende konkurrenter. Tross 60 meter tillegg skal han ha en solid sjanse til å runde alle, uten for mange skjær i sjøen, mener Olsbu.

Grisle Odin G.L. har også en meget god sjanse i hovedløpet, Biri Oppdretningsløp, som har hele 300 000 kroner i førstepremie.

– 3-åringen har vunnet hele åtte av ti starter. Sist i det norske Kriteriet var han totalt overlegen. Møter et par gode svensker, men feilfritt og på sitt beste, tror jeg han vinner igjen, sier traveksperten.

Den tidligere galoppøren, Tangen Elvira, har nå gått fem feilfrie løp på rad.

– Tangen Elvira har imponert stort med råsterke seirer i det siste. Om hun ikke faller tilbake til gamle galoppsynder, vinner hun igjen. Bak henne er det vidåpent, mener Olsbu.

Dagens banker:

Nordsjø Odin (V75-1) har vært årgangens klart beste hest. Uten uhell runder han alle igjen.

Dagens luring:

Troll Sterk Viking (V75-4) var god til seier i Tjomsland-debuten sist. Kan ventes ytterligere forbedret nå og står spennende til på strek i DNTs 5-årsløp.

Her er Olsbus V75-tips til Klosterskogen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 175 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2376 kroner

DAGENS SIKRESTE: Den doble Derby-vinneren blir stor favoritt i Veikle Balder Cup-finalen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100mv)

14 NORDSJØ ODIN

——————————–

15 Tangen Trygg

8 Alma Prins

13 Reime Kongen

10 Aasvind

12 Valle Grom

11 Vill Jerven

6 Tom Odin

4 V.G. Prinsen

1 Stensvik Lars

2 Skeie Trym

9 Sæther Lomen

5 Ramstad Kristian

3 Bragevinn

Løpet

Nordsjø Odin vinner Veikle Balder Cup-finalen.

Favoritten

Nordsjø Odin var enorm til seier både i det svenske og norske Derby. Tross 60 meter tillegg runder han alle uten uhell.

Outsiderne

Tangen Trygg var tapper sekser fra dødens i Derby sist. Tapte kun for Rappstjernen i kvalifiseringen. Trippelaktuell.

Luringen

Vestpol Kongen (starter ikke) var overlegen foran Egon i V75 på Sørlandet sist. I Derby gangen før fikk han trafikkproblemer og måtte nøye seg med en åttendeplass. Står 20 m bedre til. Var god til seier foran B.W. Rune i kvalifiseringen. Trippelaktuell.

Startsiden

Stensvik Lars leder naturlig nok litt.

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer tre Tjomsland-bankere i V75-veddemålet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100mv)

13 GLADE TIDER

14 VOJE MAREN

2 FRK. SJUR

1 Å.M. LUNA

10 ALFA BETTY

15 Borkmira

——————————–

12 Tangen Siri

5 Pinsleterna

6 Ness Tjo Sif

9 Mykle Linn

11 Jeksa

4 Runi

8 Tuxi Temi

3 Haugs Blesa

7 Nygaards Nena

Løpet

Fem-seks hester kan vinne Veikle Balder Cup-finalen for hopper.

Favoritten

Glade Tider var solid til seier i det svenske hoppe-Derby tredje sist. Tapte kun for elitehesten Myhreng Jerker sist og var meget positiv. Er variabel, men god nok på sitt beste.

Outsiderne

Voje Maren var helt overlegen sist og viste seg fra sin aller beste side. Med samme innsats er hun aktuell igjen.

Luringen

Alfa Betty feilet sist. Slo Voje Maren i en hoppe-Derby-kvalifisering tidligere i høst og står 20 m bedre til nå.

Startsiden

Frk. Sjur kan kanskje ta føringen feilfritt.

V75-3 (2100mv)

1 RIVE RUSKA

13 LYKKJE MAY

10 LILLE OLGA

9 EIKJÆRVA

8 KLEPPE ELFINA

12 Njølstad Jela

14 Haugestad Alma

11 Skeie Stjerna

——————————–

4 Komnes Anna

3 Solør Alma

5 Tangen Marte

6 Perle Vilja

2 Mo Oda

7 Mila

Løpet

Åpent i DNTs 5-årsløp for hopper.

Favoritten

Rive Ruska har vært meget god i Wessel-regi. Har vunnet tre av sine fire siste starter. Står fint til på strek og kan holde unna feilfritt. Vant tross startgalopp sist.

Outsiderne

Lykkje May var god toer bak Lille Olga på Färjestad sist. En seier kan være like om hjørnet.

Luringen

Eikjærva feilet seg bort sist. Var god til seier fra tet nest sist. Med samme innsats er hun aktuell.

Startsiden

Mo Oda kan løse bra, men skal ha rygg. Rive Ruska må kanskje safes litt med.



V75-4 (2620mv)

14 PROFESSOR Ø.K.

13 BRENNE BANKER

10 GRISLEFAKSEN G.L.

11 VERTIGO DOMINANT

2 TROLL STERK VIKING

1 ASK MAJOR

3 FRØYU BIRK

15 Stumne Fyr

6 Kos Odin

12 Valle Grim

8 Hugo Bäck

——————————–

7 Bjørlifix

5 Komnes Bork

4 Jetalatotning

Løpet

Åpent i DNTs 5-årsløp. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Professor Ø.K. var uheldig og feilet som mulig vinner i en V75-finale i siste sving på Bjerke sist. Tapte kun for Troll Solen nest sist. Har fordel av stayerdistanse og kan vinne feilfritt.

Outsiderne

Brenne Banker var knallgod og overlegen på en råsterk tid fra dødens sist. Aktuell uten galopp.

Luringen

Troll Sterk Viking vant i Tjomsland-debuten sist. Ytterligere forbedret nå og har siktet inn dette løpet.

Startsiden

De tre innerste kan alle løse bra.



V75-5 (2100ma)

7 TANGEN ELVIRA

——————————–

5 Lykkje Embla

1 Tenk Nå Dina

12 Mine

10 Osen Prinsessa

2 Mailund Jerva

9 Voje Diva

8 Hvatt Ronja

6 Villmira

3 Gyldenlinn

4 Jillborka

11 Krokstad Juvita

Løpet

Feilfritt vinner Tangen Elvira dette hoppeløpet. Vidåpent ellers.

Favoritten

Tangen Elvira, den tidligere galoppøren, har vært knallgod i sine siste starter. Tjomsland-traveren har vunnet fire av sine fem siste starter. Tapte kun for Tyri Loke og Alsaker Pumbaa tredje sist, dog klart, men var hardt ute grunnlagsmessig da. Om hun ikke faller tilbake til gamle galoppsynder, vinner hun igjen. Gikk kanskje sitt livs løp sist i Brisas æresløp i V75. Ble hengende i tredjespor til hun overtok 500 meter igjen. Likevel var hun overlegen foran Trø Hera og Åsrud Vilja som hadde 20 og 40 m tillegg.

Outsiderne

Lykkje Embla innfridde som VG-luring i V75 på Klosterskogen sist etter et perfekt ryggløp. Er kanskje i sitt livs form og skal regnes blant de tre igjen.

Luringen

Hvatt Ronja tapte kun for Åsrud Vilja i V75 sist. Kommer muligens ut i amerikanervogn. Kan kanskje ta føringen. Om hun legger godviljen til helt inn, kan hun i så fall lede lenge.

Startsiden

En åpen startside. Tenk Nå Dina og Hvatt Ronja er muligens de kjappeste. Lykkje Embla, Jillborka og Gyldenlinn er heller ingen sinker.



DUELLANTER: Den norske og svenske kaldblodskongen Øystein Tjomsland (t.v.) og Jan-Olov Persson, kan gjøre opp om seieren med henholdsvis Grisle Odin G.L. og Byske Philip i Biri Oppdretningsløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (2100ma)

4 GRISLE ODIN G.L.

——————————–

2 Kalmar

8 Byske Philip

6 Voje Piril

1 Mjølner Loke

5 Sylv Odin

9 Arkan

3 Juni Jo

10 Bjørn Bork

7 Vestpol Lodin

Løpet

Grisle Odin G.L. blir storfavoritt i Biri Oppdretningsløp, men kan muligens få litt kamp. Jeg lar uansett Kriterie-vinneren stå ugardert.

Favoritten

Grisle Odin G.L. har gjort nesten alt riktig med ti seirer på åtte forsøk. Sist i Kriteriet var han helt overlegen etter å ha overtatt føringen fra dødens 500 meter igjen. Siden var han i en egen klasse. I kvalifiseringen var han også helt suveren. I det svenske Kriteriet valgte Tjomsland spor åtte. Det ble helt feil. Han fikk svar innledningsvis og ble hengende en bit før han kom ned i tredje utvendig etter 700 meter. Prøvde et angrep drøye runden igjen, men gikk snart ned i annet utvendig. Sto på bra til tredje etter det tunge løpet. Feilfritt og uten uhell ellers bør årgangstoppen ta seierssjekken på 300 000 kroner i Biri Oppdretningsløp.

Outsiderne

Byske Philip tapte kun for Bäcklös Uriel fra lederrygg både i kvalifiseringen og finalen av det svenske Kriteriet. Slo blant annet Grisle Odin G.L. i finalen som fikk et langt tøffere løp der. Hesten er i rivende utvikling, og Jan-Olov Persson, som trener og kjører hesten, er optimist og tror han kan kjempe om seieren.

Luringen

Kalmar ble litt for pigg sist, men gikk godkjent til tredje. Gangen før tok han en sterk seier etter å ha travet store deler av løpet i dødens. I den svenske Kriterie-kvalifiseringen fjerde sist vant han lett fra tet. I finalen feilet han på startsiden og havnet sist utvendig. Ble med i angrep 800 meter igjen, men fikk en dårlig rygg. Avsluttet sterkt til fjerde da bak Bäcklös Uriel, Byske Philip og Grisle Odin G.L. Er såpass kjapp fra start at han kan stikke til tet. I så fall kan han lede lenge.

Startsiden

Kalmar kan ta føringen.



TITTELFORSVARER: Ulsrud Tea vant Vintillatravet i fjor og kan gjøre det igjen om det klaffer maksimalt fra dobbelt tillegg. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2600mv)

15 ULSRUD TEA

14 TROLL SOLEN

10 Pave Faks

11 Myhreng Jerker

9 G. Jerken

4 Moe Tjalve

7 Valle Mattis

2 Horgen Lynet

5 Kleppe Fanden

——————————–

1 Stensvik Martin

3 Trø Hera

12 Will Prinsen

13 Sjø Kongen

8 Vertigo Bjørn

6 Tin Balder

SUKSESSDUO: Brødrene Øystein (t.v.) og Vidar Tjomsland. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSKEN:

Navn: Øystein Tjomsland

Alder: 48 år

Antall seirer i år: 74

Antall seirer totalt: 1793

Tre store favoritter

Ingen slår Øystein Tjomsland når det gjelder å trene frem ungheststjerner i kaldblodsklassen. To av dem blir store V75-favoritter på Biri lørdag. I tillegg har han formtoppede Tangen Elvira som stor V75-favoritt. Selv mener han stall Hamres Troll Solen er den sikreste vinneren.

V75-1: - Klart jeg kan vinne med Nordsjø Odin som har vært strålende. Men lange tillegg på Biri er aldri enkelt. Og vi støter på minst én veldig god i Tangen Trygg.

V75-2: - Hun imponerte til en vanntett seier sist, Voje Maren. Får et klart tips. Men det må klaffe litt fra tillegg, og på strek står Frk. Sjur som har et bra toppnivå. En feilfri Alfa Betty vil også blande seg inn. Luringen er Ness Tjo Sif som er mye bedre enn vist i det siste.

V75-3: - Nok en favoritt fra langt tillegg. Lykkje May er god nok med flyt på veien. Lille Olga har toppform og blir skummel med ryggløp i det lengste. Fra strek kan Riva Ruska «stjele» løpet med å lede fra start til mål.

V75-4: - Litt åpent. Grislefaksen G.L. et god nok om han er like bra som sist. Men det kan bli tøft å holde unna for en formtoppet Professor Ø.K. 20 meter bak. Jeg kjører Troll Sterk Viking som har trent fint etter han vant i debutløpet for oss. Stumne Fyr kan vær en luring på flott form.

V75-5: - Går Tangen Elvira som i de siste løpene, tror jeg på en fin vinnersjanse. Hun har virket mye mer stabil i det siste. Skulle det skjære seg, står formsterke konkurrenter som Tenk Nå Dina, Hvatt Ronja og Mailund Jerva klare til å overta.

V75-6: - Grisle Odin G.L. har vunnet åtte av ti løp for oss i år. Han kan vinne igjen. Utfordres av luringen Kalmar og ubeseirede Voje Piril.

V75-7: - Han har hysterisk form Troll Solen. Jeg tror han runder hele feltet til en ny seier. Banker.

Publisert: 11.10.19 kl. 13:06 Oppdatert: 11.10.19 kl. 13:44







