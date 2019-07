KUNSTGRESS: På Alfheim stadion i Tromsø har det vært kunstgress i 13 år. Her er Tromsøs Mushaga Bakenga i duell med Rosenborg-spiller Tore Reginiussen på Alfheim i juni. Tromsø vant 1–0. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

EU vil forby kunstgress fra 2022: – Da må vi starte med en annen idrett

Om to og et halvt år vil EU forby alle kunstgressbaner med granulat, som bruker på de fleste. Daglig leder i Tromsø IL mener det er et helt urealistisk forslag.

Nå nettopp

Forbudet er lansert av miljøhensyn. I de fleste kunstgressbaner er det granulat for å gi banene så gode egenskaper som mulig. Granulat kommer fra gjenvunnet bildekk, vulkanisert industrigummi, termoplast og gjenvunnet gummi fra kabler og lister.

I dag har 11 av 16 baner i eliteserieklubber kunstgress på sine baner. Daglig leder i Tromsø IL, Kristian Høydal, syns forslaget EU har sendt på høring er så urealistisk at han kaller det en aprilsnarr i juli.

– Med de klimatiske forholdene vi har, så sier det seg selv at det ikke blir toppfotball uten tilgang på kunstgress, sier Høydal til VG og legger til:

– Da må vi starte med en annen idrett.

Alfheim stadion fikk kunstgress i 2006.

UMULIG FORBUD: Daglig leder i Tromsø IL Kristian Høydal (t.h.) mener det er helt umulig for klubben å satse på eliteseriefotball om de ikke kan spille på kunstgress. Her sammen med TIL-trener Simo Valakari i mai i år. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Norges Fotballforbund har heller ikke tro på et forbud. Kommunikasjonsdirektør i forbundet, Svein Graff, forteller at de samarbeider med miljøvern- og kulturdepartementet, i tillegg til miljøverndirektoratet som jobber med en ny granulatforskrift.

– Vi mener det er urealistisk å tro at granulat i kunstgressbaner blir forbudt fra 2022, sier Graff til VG.

Miljøversting

Det er tyske Welt am Sonntag som først omtalte saken. I Tyskland er det rundt 5000 kunstgressbaner. Sverige har rundt 1000, og bygger rundt 100 nye kunstgressbaner hvert år, skriver Aftonbladet.

Ifølge den svenske avisen har alle de svenske kunstgressbanene i Allsvenskan granulat.

Det er bare Åråsen, Haugesund, Lerkendal, Brann og Nadderud som har naturgress på sine baner i eliteserien. I tillegg har landslagsarenaen Ullevaal naturgress.

Vulkanisert gummi regnes som mikroplast og kan ikke brytes ned i naturen. Mikroplast regnes som en av de store miljøverstingene. Forslaget som er ute på høring vil bare tillate nedbrytbare materialer på fotballbanene.

NATURGRESS: Kommunikasjonssjef Svein Graff (t.h.) tror ikke det blir noe forbud mot granulat i kunstgress. Her på Ullevaal stadion, som har naturgress, med generalsekretær i fotballforbundet Pål Bjerketvedt i 2017. . Foto: Anders K. Christiansen/VG

– Det er viktig å opprettholde aktivitetsnivået på alle våre kunstgressbaner, men samtidig tenke på miljøet og sørge for at granulat ikke kommer på avveie. Vi jobber for å redusere granulatsvinn og har iverksatt flere tiltak som blant annet kampanjen «På banen». Vi veileder klubber og holder kurs der vi demonstrerer tiltak de kan iverksette på sine baner, sier Graff.

I Tromsø har miljøutfordringen vært på agendaen lenge.

– Vi må ta vare på granultaen, og det jobber vi med. Vi må ha tiltak. Men jeg har ikke lyst på et forbud, det ser jeg nesten på som en spøk, sier Høydal.

Publisert: 22.07.19 kl. 07:14