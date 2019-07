COMEBACK: Suzann Pettersen under Dow Great Lakes Bay Invitational. Foto: Katy Kildee / AP/NTB Scanpix

Her er Suzann Pettersen tilbake på LPGA-turen

Hun har ikke spilt på LPGA-turen siden november 2017. Nå er Suzann «Tutta» Pettersen (38), med elleve LPGA-triumfer i karrieren, tilbake på golfbanen.

Nå nettopp

Comebacket skjedde i Michigan, i lagturneringen Dow Great Lakes Bay Invitational – for første gang på LPGA-turen en turnering med to spillere på hvert lag. «Tutta» spiller sammen med årets Solheim-cup-kaptein Catriona Matthew.

Duoen fikk en tøff start, og etter 11 hull lå de fem slag over par. Så fant de rytmen og leverte birdie på både hull 12 og 13, før de avsluttet med tre par, en bogey og en birdie.

les også «Tutta» ble mor for første gang

Dermed endte runden tre slag over par – på en delt 50. plass. Den kanadiske duoen Brooke Henderson og Alena Sharp leder turneringen, fem slag under par.

– Jeg koste meg ute på banen i dag, sier Pettersen til LPGA-turens hjemmeside. «Tutta» spilte sin siste turneringen på LPGA-turen i november 2017. 8. august i fjor ble hun mor for første gang.

les også Slik blir golfkometen Viktor Hovlands nye liv

– Suzann leverte en rekke gode slag. Jeg sa til henne at det føltes som om hun aldri hadde vært borte, sier Matthews, som for et drøyt år siden utnevnte «Tutta» til en av sine to visekapteiner under årets Solheim-cup.

Turneringen spilles over fire runder, der de 70 beste spillerne på LPGA-turen har fått velge sine partnere. Den første og tredje dagen spilles det «foursome» – der laget slår annethvert slag på én ball. Den andre og siste dagen spilles det «fourball» – der de to spillerne på hvert lag spiller på hver sin ball, men kun det beste hull-resultatet blir tellende.

Pettersen og Matthew må spille seg opp i den andre runden om de skal få fullføre turneringen, ettersom kun de 35 beste lagene kommer innenfor den berømte cuten og får spille turneringens to siste runder.

Vinnerduoen deler førstepremien på drøyt fire millioner kroner.