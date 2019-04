MORO FOR HJEMMEPUBLIKUM: Molde kunne juble for tre mål og tre poeng mot erkerivalen i Molde. Her jubler Magnus Wolff Eikrem etter 2–0. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

RBK-supportere måtte kle av seg for politiet – vurderer anmeldelse

To Rosenborg-tilhengere reagerer sterkt på hvordan de ble behandlet av politiet før de slapp inn på Aker stadion søndag.

Supportergruppen Kjernen og politiet i Molde er enige om noen ting:

To menn i 20-årene fra Kjernen måtte inn i et telt ved inngangen til stadion for kroppsvititasjon for å komme inn til søndagens storkamp i Eliteserien.

Mens 20-åringene hevder at de måtte kle seg helt nakne, og bevise at de ikke hadde noe i rumpa, forteller politiet at de fikk beholde underbuksene på, men at de tok en titt i den.

– Nakenvisitasjon er helt feil. At de måtte stå der og vise frem det de hadde ... Det eneste stedet vi har opplevd nakenvisitasjon i Norge, er i Molde. Det er sært, og jeg er usikker på om det er lovlig, sier leder og talsmann i Kjernen Espen Viken til VG.

Dagbladet omtalte saken først.

Supporterlederen var ikke til stede i teltet da politiet undersøkte de to 20-åringene. Han har fått deres beskrivelse av situasjonen og gjengir den overfor VG. Viken opplyser at de to supporterne ikke ønsker å snakke med VG om saken.

– De måtte kle av seg. Det er ganske mye drøyere enn å titte i boxeren, det hadde vært nesten overkommelig, sier Viken.

LEDER I KJERNEN: Espen Viken er leder og talsperson for RBK-supporterne. Foto: Privat

Kjernen hadde styremøte mandag kveld der de drøftet saken.

– Vi kommer til å kontakt med juridisk kompetanse. Vi vil få vurdert dette fra vårt ståsted, om dette er greit. Dette er et felt vi ikke er kompetent på selv, sier Viken.

Deretter vil de vurdere en politianmeldelse.

Sikkerhetsvaktene på Aker stadion har ansvaret for ordinær kroppsvisitasjon, noe som er vanlig på alle stadioner i Norge for bortefansen.

Moldes sikkerhetsvakter plukker ut dem som må inn i teltet for mer tekstilfri kroppsvisitasjon.

BORTESUPPORTERNE: To Rosenborg-fans ble kroppsvisitert og tittet i boxeren av politifok for å komme inn på Aker stadion mandag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Per Karstein Røv er politistasjonssjef i Molde. Han var ikke til stede ved visitasjonen. Han forteller at de ble tatt med inn i teltet og måtte ta av seg alt av klær – bortsett fra underbuksa.

– De to måtte ikke kle seg nakne, men vi tittet i boxeren, sier Røv til VG

– Hva lette dere etter?

– Det er pyro. Vi har hatt flere tilfeller av det. Men ingenting ble funnet denne gangen, svarer Røv.

Han har fått polititjenestemennenes versjon av det som skjedde i teltet, og avventer en eventuell politianmeldelse før han ser nærmere på saken.

– Det er dem (sikkerhetspersonal i Molde) som valgte ut to personer. Jeg skjønner det kan være ubehagelig å bli plukket ut, visitert og tittet i boxeren, sier Røv.

Det ble ingenting å feire for Rosenborg-supporterne i Molde. RBK-spiller Helland hadde det ikke noe godt etter tapet:

Politistasjonssjefen forteller videre at det bare er én risikokamp i Molde i året, og at det er kampen mot Rosenborg.

– Da har vi en helt annen bemanning. Det er som i europaligakamper.

Både sivilkledd og uniformert politi som spanet i sentrum foran kampen. Røv forteller at de har litt forskjellig erfaring med Rosenborg-supporterne.

– Men de fleste er ålreite, sier Røv til VG.

Administrerende direktør i Molde FK Øystein Neerland sier til VG at han ikke kjenner til saken.

PS! Rosenborg møter Rørvik borte i 1. runde i cupen onsdag.

