TUNGT: Ole Gunnar Solskjær måtte se sine menn bli spilt ut av Lionel Messi og Barcelona på Camp Nu tirsdag. Til høyre Marcus Rashford som hadde et skudd i stolpen etter bare noen minutter. Foto: Bjørn S. Delebekk

– United har ingen de kan stole på

Fotballekspertene gyver løs på Manchester United, og forventer kanonsigneringer foran neste sesong.

Solskjærs menn åpnet friskt, men var sjanseløse mot Messi og resten av Barcelona tirsdag kveld.

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville er nådeløs i dommen.

– De er ikke gode nok. Trenerteamet kommer til å innse hvilken enorm avgrunn det var mellom Europas beste lag og Manchester United i dag (tirsdag). United må bygge om laget, det er helt åpenbart. Jeg vil hevde at de trenger et helt nytt forsvar, sa Gary Neville til beIN Sports etter kvartfinalen skriver Aftonbladet.

Neville mener Paul Pogba var dårlig.

– De siste ukene har vært en vekker for Manchester United, og innsatsen i kveld (tirsdag) gir deg en følelse av hvor langt unna de er å være der de må være som lag. Jeg tror Ole har visst det i noen måneder. (...) Nå ser vi hvilket nivå de egentlig er på, sa Neville.

Se Messi bruke Manchester United-spillerne som rundingsbøyer i kvartfinalen på Camp Nou:

I følge The Mirror er disse fire spillerne de heteste på listen til Solskjær:

** Jadon Sancho (19), Borrusia Dortmund.

** Callum Hudson-Odoi (18), Chelsea.

** Aaron Wan-Bissaka (19), Crystal Palace.

** Kalidou Koulibaly (27), Napoli.

Avisen skriver at både Sancho og Koulibaly kan få en prislapp på over én millard kroner.

VERDIFULL: Borrusia Dortmunds Jadon Sancho skal stå på ønskelisten til flere storklubber. Han scoret to, da de vant 2–1, mot Mainz 13. april. Foto: LEON KUEGELER / X03731

Tidligere Viasat-ekspert og Vålerenga-trener Vidar Davidsen mener Solskjær må gjøre betydelige endringer.

– Han trenger tre kanonsigneringer, ved siden av det har han nok av unge talentfulle spillere til å fylle ut stallen, sier Davidsen til VG.

Han mener United mangler ryggrad.

– De har ingen notorisk målscorer. De har ingen de kan stole på. Med Cristiano Ronaldo på laget visste de at det han kom til å score, nå er det sånn at alle lurer på om det er en spiss som har dagen i dag? sier Davidsen.

Han er langt fra imponert.

– Forsvaret er svakt. Det er ingen står frem på aller høyeste nivå internasjonalt. United har heller ingen i midtbaneleddet som kan utvikle seg til å komme dit. Fred er ikke i nærheten av en spiller som kan nå helt opp dit, til å bli den som skal styre United, sier Davidsen og legger til:

– Pogba er ikke den hiten han skulle bli. Han har ikke gode nok spillere rundt seg.

Viasat-ekspert og tidligere landslagskaptein Rune Bratseth mener det er viktig at Solskjær får tid.

– Man blir fort stemplet som feilkjøp, men alle behov for lykkes og tillit. De må ha lov til å være dårlige. Det fikk de ikke under Mourinho, sier Bratseth til VG og fortsetter:

– Å bytte ut hele forsvaret er et fryktelig enklt svar. Og hvor stor sjanse er det for at detharmonerer fra første kamp? Den er lik null. At alle må ut er bare tull. Men Phil Jones er ikke god nok for Manchester United.

IKKE GOD NOK: Rune Bratseth mener Phil Jones (t.h.) ikke holder Manchester United-nivå. Her ser han på Lionel Messis brasseforsøk. Ashley Young og Luis Suarez (t.v.) er tett på. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han mener United trenger en type spiller som Liverpools Virgil van Dijk.

– Har man ekstremfart bakerst, så kan man stå høyt. Slike kjøp er gull verd. United trenger noe sånt, som har autoritet og fart. En spiller både med- og motspillere respekterer, sier Bratseth.

I tillegg til Barcelona, så gikk Ajax videre til semifinale etter å ha sendt Juventus ut.

I kveld spilles de to siste kvartfinalene: Porto mot Liverpool og det engelske gigantoppgjøret Manchester City mot Tottenham.

