Kommentar

E-sportbråket er neppe over

Av Leif Welhaven

ESPORT-GENERAL: Jack Holand (bildet) og Norsk Esportforbund velger betting foran Norges idrettsforbund. Foto: NEFS

E-sportforbundets langfinger er isolert sett en skikkelig knekk for Norges idrettsforbund. Men det er slett ikke sikkert at siste ord er sagt i saken.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Med den utbredelsen dataspill har hos den oppvoksende generasjonen, er det ikke rart at ulike aktører ønsker å knytte dette miljøet til seg. For NIF-systemet er å få e-sport inn under paraplyen noe som har vært et tema lenge, men det har vært et vrient spørsmål hvorvidt den tradisjonelle forbundsstrukturen kunne være en god match for et fragmentert og sammensatt syssel.

les også E-sport velger bort NIF: Inngår millionavtale med bettingselskap

Allerede i definisjonen av begrepet «idrett» begynner ting å bli komplisert, men nå har det som var en dialog støtt på et isfjell av ren kryptonitt for Berit Kjøll & co.

Den delen av esportmiljøet som kalles E-sportforbundet har valgt å la seg sponse av et utenlandsk bettingselskap, og da var det ikke akkurat en høyoddser hva som ville dukke opp i en pressemelding fra NIF: Døren for samarbeid er lukket.

les også Betting-krise: Tilbyr spill på såpefotball og klinkekuler

Det er mulig å ha ulike oppfatninger av om e-sport vil klare seg best som et selvstendig konsept, eller om kravene til å bli en del av den organiserte idretten er til å leve med. Men det som er hevet over tvil, er at finansiering av e-sport ikke er enkelt, og det er ikke akkurat slik at sponsorene må trekke kølapp. Derfor har det åpenbart vært fristende å ta imot penger fra bettingbransjen. Men spørsmålet er om det også var noen prinsipper som ble solgt.

Tidligere har nemlig E-sportforbundet uttalt seg negativt til at Norsk Tipping skulle åpne for pengespill på e-sport, begrunnet med at pengespill kommer inn på plattformer der hvor barn og unge er. Selv om forbundet sier at de skal respektere norsk lov, er det litt vrient å se annet enn at de biter seg selv i halen når det nå plutselig er stuerent for dem å inngå en avtale med Come On.

les også Stortinget vil stoppe betting-reklame: – Politisk mageplask

Ytterligere problematiseres bildet av at det kan spørres om hvor representativt E-sportforbundet er, og i hvilken grad de snakker på vegne av hvilke grupper. Det er slett ikke utelukket at andre grupperinger kan finne på å organisere seg og gjenoppta en dialog med NIF.

Uansett hva som skjer videre er konkurransedelen av dataspill noe som opptar så mange unge at kampen om deres gunst neppe er over.

Og i mellomtiden kan bettingbransjen glise over nok et skudd i siden overfor det som bare er et monopol på papiret.

Publisert: 06.05.20 kl. 17:55

Fra andre aviser