Hoksrud forsvarer hestesporten: – Kan ikke sammenlignes med Lotto

Tidligere landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) mener at spill på hest er annerledes enn andre spill - og at de derfor ikke kan ha samme tapsgrense som Lotto og Joker.

Også Høyres Tage Pettersen er opptatt av at «vi ikke må forhaste oss» når det gjelder nye regler for Norsk Rikstoto.

VG kunne lørdag fortelle at Landbruksdepartementet i et brev til Norsk Rikstoto forutsetter at Norsk Rikstoto må innføre nye tapsgrenser fra 1. januar 2021.

Norsk Tipping har i dag en tapsgrense per måned på 20.000 kroner, mens det for hestetipperne er opptil 1,5 mill. kroner i måneden. Lotteritilsynet har gått inn for at Norsk Rikstoto også skal ha 20.000-grense - men en mulighet til å samle opp til 60.000 kroner over tre måneder.

– Husk at dette er et kunnskapsspill. Og vi risikerer at spillerne forsvinner til utenlandske bettingselskaper som vi ikke har kontroll over, sier Hoksrud til VG.

Han mener at det er «svært alvorlig» om Norsk Rikstoto får de samme reglene som Norsk Tipping.

– Travsporten har fått redusert inntektene sine over flere år, blant annet på grunn totalisatoravgiften som kun hestesporten har hatt. Dette har gjort at mange har valgt andre spill. Det er alvorlig for sporten.

– Hvorfor?

– Fordi travsporten er noe helt annet en mange av de andre spillene. Hest er mye mer kunnskapsbasert, og derfor noe helt annet enn de andre spillene man har i Norge. Det er også viktig å ha med seg at Rikstotos aktivitet er sikkerheten for å sikre hestesportens fremtid og blant annet sikre de norske hesterasene.

– Men hva med de spillavhengige?

– Jeg skjønner at det er viktig å jobbe for å redusere spillavhengighet, og her vet jeg at Rikstoto har brukt mye ressurser på tiltak for å bidra til det. Derfor blir dette helt feil.

– Hvorfor?

– Det er viktig å ha med seg at en del av de som spiller for mer penger, gjør dette sammen med mange andre, man lager systemer osv. Derfor bør tapsgrensen være mye høyere enn for spill som Lotto og Joker.

Hoksrud sier at han og partikollega Himanshu Gulati kommer til å engasjere seg i saken.

– Vi vil jobbe for å få stoppet dette håpløse forslaget.

– Men er det ikke merkelig at Rikstoto har en månedlig tapsgrense på 1,5 mill., mens Norsk Tipping har 20.000?

– Jeg mener at det fungerer bra i dag. Det er veldig få som er i kategorien 1,5 millioner.

Bård Hoksrud sier at hestesporten har store utfordringer, fordi omsetningen har falt kraftig - og de har i tillegg fått corona-krisen i fanget. Det samme sier Tage Pettersen (H):

– Jeg er opptatt av at tiden brukes godt. 2021 kommer fort. Coronaens utfordringer for hestesporten tilsier at vi ikke bør forhaste oss. Rikstoto har jo noen få spillere som spiller mye - som de er avhengige av. Derfor skiller de seg mye fra Norsk tipping. Det må vi ta hensyn til.

– Du mener at Norsk Rikstoto bør få en utsettelse?

– Jeg er i hvertfall opptatt av at vi ikke forhaster oss. At man fornuftig nok valgte å ikke slå sammen Norsk Rikstoto og Norsk Tipping skal ikke gå ut over fremtiden til Rikstoto.

