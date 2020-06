GIR RØDT KORT TIL RASISME: Vålerenga-spillerne tok dette lagbildet på onsdagens trening. Foto: Vålerenga Fotball

Vålerenga med Floyd-markering: – Har en påvirkningskraft

Vålerenga la onsdag formiddag ut dette bildet på sosiale medier. – Helt uakseptabelt, sier VIF-spiller Fredrik Oldrup Jensen (27) om rasisme.

Nå nettopp

Dermed kommer også Oslo-klubben på banen for å vise solidaritet til avdøde George Floyd.

– Jeg tror det er viktig at vi som har en stemme i samfunnet viser tydelig hvor man står, sier Vålerenga-spiller Fredrik Oldrup Jensen til VG.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– For min egen del ser jeg på det som en selvfølge at alle har ulike bakgrunner og ser forskjellig ut, men at man fortsatt skal bli behandlet likt og ha like muligheter, fortsetter han.

Flere norske klubber meldte seg på senere onsdag. Dette la Haugesund ut:

Flere fotballklubber og idrettsstjerner har de siste dagene vist sin støtte til opptøyene i USA. Afrikansk-amerikanske Floyd døde etter å ha blitt arrestert av politiet 25. mai. I etterkant har det vært voldsomme demonstrasjoner i USA og flere deler av verden.

Liverpool er blant klubbene som har vist sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen. Også flere spillere har uttrykt seg – som Dortmund-spiller Jadon Sancho, Mönchengladbach-spiss Marcus Thuram og norske Tokmac Nguen etter denne scoringen:

Vålerenga-spiller Jonatan Tollås Nation er enig med sin kollega Oldrup Jensen, og omtaler det som «trist» at det er nødvendig med slike kampanjer i 2020.

– Det er jo faktisk sånn at dette trengs når man ser at rasisme forekommer i en stor skala i USA, men det forekommer enten i stor eller mindre skala her hjemme også. Jeg tror man skal ta det alvorlig og innse at det er her, sier han og fortsetter:

– Jeg er veldig glad for at det har vært mye oppmerksomhet rundt det og det er en av grunnene til at jeg personlig også velger å gå ut med det i sosiale medier. Man har en påvirkningskraft og er et forbilde, så jeg ønsker å bruke min stemme og min påvirkning til å ta et tydelig standpunkt.

Dette har Mjøndalen lagt ut på sin Instagram-konto:

– Dette er uakseptabelt

– Vi ønsker å vise at vi støtter dette og vise at det som har skjedd ikke er greit. Det er en viktig sak, og det er synd at vi i 2020 skal ha sånne situasjoner. Dette skjer mye oftere enn man er klar over, men nå som det har blitt større fokus på det etter den ene situasjonen, er det viktig og helt på sin plass at man sier ifra og er tydelig på at dette er uakseptabelt, sier Oldrup Jensen om hvorfor Vålerenga valgte å legge ut lagbildet.

Han kom til Vålerenga fra Odd foran denne sesongen, og er nå en del av kapteinsteamet. Det er også Tollås Nation.

– Det var et initiativ fra klubbens side. Klubben har jo tidligere og fortsatt tatt et kraftig standpunkt mot rasisme, så det er helt naturlig for Vålerenga som klubb å ta det standpunktet. Og ikke minst for oss spillere også, sier han om bildet.

«Vålerenga mot rasisme»

Vålerenga som klubb har lang historie med sitt arbeid for å bekjempe rasisme. «Vålerenga mot rasisme» ble etablert i 1996, og har ifølge klubben siden den gang brukt fotballen for å skape god integrering og inkludering.

Oldrup Jensen mener det er viktig at klubbens A-lagsspillere sender dette signalet til de yngre lagene i klubben, men oppfatter at Vålerenga har hatt en god holdning til temaet i mange år.

– Det er veldig viktig å sende ut et sånn signal til hele klubben. Jeg håper man har kommet så langt at man i Norge skal ha nulltoleranse på sånne ting, sier han og fortsetter:

– Når man har den rollen man har på et førstelag, er det viktig å være et forbilde, men jeg håper det har vært en holdning i Vålerenga over lengre tid og at det ikke trengs noen drastisk endring i klubben. Det er det inntrykket jeg har også, vi har jo forskjellige kulturer og bakgrunner på A-laget også. Det er en selvfølge og helt naturlig at man blir behandlet på samme måte og på samme premisser.

Jadon Sancho hedret George Floyd på denne måten da han scoret hattrick mot Paderborn:

Publisert: 03.06.20 kl. 15:59

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser