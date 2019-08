SMILER: Samuel Adegbenro har grunn til å smile om dagen. Her fra en eliteseriekamp mot Lillestrøm på Åråsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Adegbenro legger seg flat etter Horneland-kritikk

ZAGREB (VG) I vår kritiserte RBK-spiller Samuel Adegbenro (23) trener Eirik Horneland (44) for manglende kommunikasjon. – Nå forstår jeg mer, sier angrepsspilleren tre måneder senere.

Oppdatert nå nettopp

I mai mente Samuel Adegbenro det var «crazy» at han og Nicklas Bendtner måtte varme benken i Eliteserien og kritiserte trener Eirik Horneland for lite kommunikasjon. Den gang mente nigerianeren de kun hadde pratet sammen én gang - i Portugal i januar.

På samme tid slet Rosenborg i bunn av Eliteserien etter tidenes dårligste sesongstart. Samtidig som det har snudd for klubben, har ting også snudd for Adegbenro. Han har gått fra lite spilletid i en tung høstsesong til å være nærmest fast på laget i en høstsesong hvor RBK spiller om Champions League-gruppespill og nærmer seg medaljekamp i serien.

I første playoff-kamp mot Dinamo Zagreb var han Rosenborgs beste. Nå trekker han tilbake kritikken av Horneland.

– Den gangen hadde vi ikke snakket mye sammen. Etter litt tid har vi nå pratet mye sammen, og han har forklart mye for meg. Jeg forstår mye mer nå, sier Adegbenro til VG på Værnes mens han venter på bagasjen på vei hjem fra Zagreb.

– Presser meg til å trene

– Hvordan endret det seg?

– Han kom til meg for å prate. Vi er veldig nære nå, har god kommunikasjon og prater mye sammen, svarer Adegbenro, og forteller at kommunikasjonen har vært viktig for utviklingen hans denne sesongen.

– Nå retter han på meg når han må det, og han presser meg når han må det. Jeg er veldig fornøyd, fortsetter 23-åringen.

– Hvordan vil du beskrive utviklingen din denne sesongen?

– Før sesongen starter var jeg mye skadet. Jeg har pratet med treneren om det, og han sa han bare ville jeg skulle bli 100% klar. Det var derfor jeg ikke spilte alle kampene i begynnelsen av sesongen. Nå snakker vi mye, og han presser meg til å trene mer. Det går bra nå, svarer Adegbenro.

Horneland fornøyd med utviklingen

Horneland selv er også fornøyd med kantspillerens utvikling, men kjenner seg ikke igjen i kritikken fra tidligere denne sesongen.

– Kommunikasjonen har alltid vært der. Jeg tror han bare etter hvert har begynt å skjønne kravene og jeg tror han etter hvert har begynt å skjønne standarden vi skal ha. Han har levert på det, og kommer sakte, men sikkert, til å bli bedre og bedre, sier RBK-treneren til VG.

– Han har hatt en fin kurve som resten av laget. Han hadde skadeproblemer i hele fjor og i vinter. Nå har han fått stabilisert seg og trent jevnlig. Han kommer til å skyte fart, og vi har langt fra sett det beste av ham, legger han til.

Neste kamp for klubben er eliteserieoppgjøret mot Stabæk på Lerkendal lørdag 18.00. Den kan du se på TV 2. Tirsdag kveld kommer Dinamo Zagreb på besøk til Trondheim for siste kamp i playoffen til Champions League. Den spilles 21.00 og vises på Viasat 4.

Publisert: 23.08.19 kl. 14:00 Oppdatert: 23.08.19 kl. 14:31