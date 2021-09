BAKPÅ: Tommy Fleetwood og Viktor Hovland med kaptein Pádraig Harrington (til høyre). Europa er ille ute etter dag én av Ryder Cup.

Krisestart for Hovland og Europa på Ryder Cup: − Skulle gjerne sørget for flere poeng

(USA – Europa 6–2) Viktor Hovland (24) og Tommy Fleetwood (30) rotet bort seieren i sin kamp, og Europa har fått en blytung start i Ryder Cup mot USA.

Av Herman Folvik

– Jeg skulle gjerne ha sørget for litt flere poeng, men jeg tror ikke det er mulig å ha det mer gøy enn jeg hadde det med Tommy i dag. Jeg håper vi får en sjanse til å rette opp resultatet i morgen, sier Hovland til Sky Sports.

USA er i ledelsen med 6–2 etter dag én av tre. Første lag til 14,5 poeng vinner. Europas åpningsdag er den verste siden 2004. Da tok Europa føringen med 6,5 poeng mot USAs 1,5.

– Vi kan komme tilbake fra 6-2, mener Europas Rory McIlroy.

Det er USAs beste åpningsdag siden 1975, da de ledet 6,5–1,5 mot Storbritannia/Irland (før hele Europa ble en del av Ryder Cup i 1979).

– Jeg er superstolt av laget, men jobben er ikke over og det er mye golf igjen. Vi må ikke miste fokuset, sier USAs Bryson DeChambeau.

Det så lyst ut for Hovland/Fleetwood i foursome-kampene - hvor alle spiller på sin ball, men kun det beste resultatet i laget teller - sent norsk tid. Duoen gjorde tidlig to birdier hver og var tre opp mot USAs Thomas/Cantlay. Høydepunktet var en nydelig chip i koppen fra Hovland på hull fire.

Slik spilles Ryder Cup

Ryder Cup spilles fredag-søndag der Team USA møter Team Europa. Det spilles åtte fourball-matcher, åtte foursome-matcher og tolv singlematcher. I alle kampene spilles om ett poeng, og totalt kjempes det om 28 poeng. Første laget som når 14,5 poeng vinner turneringen. Blir det uavgjort, beholder regjerende mester Europa trofeet. I matchplay, som brukes i Ryder Cup, telles poengene i antall seirer på enkelthull på runden – ikke i antall slag brukt totalt på runden, som i «vanlig» golf. Foursome Lagets spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball. Laget med færrest slag vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Fourball Lagets spillere spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Laget med best score vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Singlespill To spillere spiller mot hverandre. Spilleren med lavest score vinner hullet, dersom spillerne bruker samme antall slag, får de et halvt poeng hver. Første spiller til 9,5 poeng vinner kampen. Vis mer

Men Hovland/Fleetwood mistet pusterommet.

– Vi hadde noen dårlige hull halvveis, sier Hovland på en lynrask pressekonferanse.

Det skjedde i takt med at de amerikanske parene Johnson/Schauffele og Finau/English var mer og mer overlegne mot henholdsvis Casey/Wiesberger og McIlroy/Lowry.

Cantlay/Thomas vant hull 9 og 12, og var kun én ned før de siste seks hullene. Med en imponerende eagle på hull 16 utlignet Thomas forspranget for USA. Det endte til slutt likt og de delte poengene.

– Det var en veldig kul kamp å spille. Vi hadde elsket å vinne, men… Jeg hadde en nydelig kamp med Viktor. Han spilte veldig bra, sier Fleetwood.

Verdensener Jon Rahm og makker Tyrrell Hatton reddet uavgjort mot Dechambeau/Scheffeler på hull 18 i vindkastene i Wisconsin, takket være Hatton.

– Det var mye vind. Ingen av oss spilte vår beste golf, sier Rahm.

– Jeg hadde en god partner og koste meg hvert minutt. Vi er et godt lag og vi kommer til å dominere, sier USAs Bryson DeChambeau.

Slik endte fredagens fourball-kamper:

Casey/Wiesberger (Europa) mot Johnson/Schauffele (USA) : USA vant - 1 poeng

Rahm/Hatton (Europa) mot DeChambeau/Scheffler (USA): Likt - 0,5 poeng hver

McIlroy/Lowry (Europa) mot Finau/English (USA): USA vant

Fleetwood/Hovland (Europa) mot Thomas/Cantlay (USA): Likt - 0,5 poeng hver

– Momentumet er stort. Også med fansen. Vi så oss aldri tilbake. Det er utrolig hvor mye momentum har å si, sier USAs Tony Finau.

forrige

fullskjerm neste DUO: Tommy Fleetwood og Viktor Hovland underveis fredag. 1 av 2 Foto: Charlie Neibergall / AP

Tidligere fredag tok USA ledelsen 3–1 etter foursome-matchene, hvor spillerne slår annethvert slag:

Kamp 1: Garcia/Rahm (Europa) mot Spieth/Thomas (USA): Europa vant

Kamp 2: Casey/Hovland (Europa) mot Johnson/Morikawa (USA): USA vant

Kamp 3 : Westwood/Fitzpatrick (Europa) mot Berger/Koepka (USA): USA vant

Kamp 4: McIlroy/Poulter (Europa) mot Cantlay/Schauffele (USA): USA vant

– Viktor har all grunn til å være stolt over debuten, sa Discovery-ekspert Henrik Bjørnstad om Hovland da.

Fra klokken 14 lørdag venter ny runde med foursome- og fourball-kamper. Laguttakene er foreløpig ikke kjent. Europas kaptein Pádraig Harrington sa tidlig i uken at det var selvsagt at Hovland kunne spille alle fem kampene.

Søndag er det singlespill. I matchplay, som brukes i Ryder Cup, telles poengene i antall seirer på enkelthull på runden – ikke i antall slag brukt totalt på runden, som i «vanlig» golf.