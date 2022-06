GULLKYSSET: Christian Sørum (høyre) kunne gi gullmedaljen et godt smask etter søndagens finale.

Treneren kaller VM-finalen «kjedelig»: − Alle misunner oss

Anders Mol (24) og Christian Sørum (26) har vunnet mer eller mindre alt som er mulig å vinne i sandvolleyverden, men trener Kåre Mol tror ikke den norske gullduoen er mette på suksess.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Søndag kveld sikret Anders Mol og Christian Sørum seg sitt første VM-gull, og har dermed (foruten at Sørum ikke har vunnet NM-gull) nå en mer eller mindre komplett meritt-samling.

Det norske radarparet har vunnet OL-gull, VM-gull, fire EM-gull og verdenscupen sammenlagt to ganger og verdenscupfinalen to ganger. På under ett år, fra OL-gullet i Tokyo og frem til i dag, har de vunnet gull i EM, VM og OL, i tillegg til å vinne verdenscupfinalen i fjor høst.

– En VM-tittel betyr veldig mye for alle sammen. Nå har vi vunnet OL, VM, EM og verdenscupen på rundt ett år. Det tror jeg ingen noen gang kommer til å gjøre etter oss, sier trener (og far til Anders) Kåre Mol til VG.

I VM-finalen var Norge overlegne og vant enkelt 2–0 i sett.

– At vi skulle dominere og ha såpass kontroll var nesten litt kjedelig. Det ble lite spenning, men det er helt greit. Det var en maktdemonstrasjon, sier Mol om finalen mot brasilianerne Renato og Vitor Felipe.

I forkant av søndagens finale, fortalte den tidligere sandvolleystjernen Jan Kvalheim at han tror det norske paret kan dominere sporten de neste 10–15 årene.

Kvalheims tidligere makker, Bjørn Maaseide (som sammen med Kvalheim vant verdenscupen i 1994/95-sesongen), støtter Kvalheim i spådommen.

– Ja, de må bare holde seg skadefrie. Men det er jo slik at de har en spillestil som er ganske uanstrengt de to mellom. Det skal bli spennende å se når de kan bli utfordret. Med dagens spillestil, kan jeg ikke se noen som skal ta de, mener Maaseide, som også er største eier i Kraft Finans, et selskap som er blant sponsorene til Mol og Sørum.

TIDLIG UTE: «Vi var de første, men de blir de største», sier Bjørn Maaseide selv om Mol og Sørum opp mot hans egen karriere. Maaseide var helt sentral for å få på plass de årlige turneringene i Stavanger på 2000-tallet, med VM i 2009 som høydepunktet. Mol og Sørum har selv nevnt turneringene i Stavanger som en stor inspirasjonskilde. – I så fall deler jeg æren med veldig mange, sier Maaseide på spørsmål om han selv skal ha noe av æren for at Mol og Sørum valgte å satse på sandvolleyball. Her sammen med makker Iver Horrem i turneringen i Stavanger i 2007.

Også Kåre Mol mener det norske paret kan holde seg på topp i lang tid, men understreker at det er viktig å holde seg unna skader og beholde overskuddet.

– Dette er bare begynnelsen. De er topp tre gjennom alle tider allerede i sandvolleyball. De har «rula» så latterlig. Hvis jeg hadde vært trener for motstanderen, så hadde jeg tenkt at det her er helt umulig, sier Mol.

– Alle andre år så har du spillere som har vunnet veldig mye, men jeg føler Christian og Anders bare er verdens desidert beste lag. De kan ha noen arbeidsuhell, men nesten ikke. De er bare mye bedre, sier Maaseide.

– Vi har to helt suverene utøvere som alle misunner oss, konkluderer Mol.

OL-GULL: Sittende på kne kunne trener Kåre Mol fra kloss hold se det norske paret feire OL-gullet i Tokyo.

I tillegg til å unngå skader, er også relasjonen mellom utøverne viktig for å holde sammen over lang tid. Mol og Sørum spilte sin første internasjonale turnering i 2016 og tok steget opp i verdenseliten i 2018.

– Det virker som de har en veldig avslappet og harmonisk greie. Jeg tror ikke de irriterer seg veldig over hverandre. De er oppvokst med folkeskikk og søsken, det tror jeg er et godt utgangspunkt, sier Maaseide med et smil.

Trener Mol forteller at de siden EM-gullet i fjor høst har jobbet mye med å bli enda bedre fysisk.

– Det er helt klart en viktig faktor for å kunne dominere i mange år, sier han, og legger til:

– Jeg tror ikke guttene føler at de er mette. De er litt artister som trives veldig godt med å være på så store scener, sier han.