GOD KJEMI: Vladimir Putin sammen med Aleksandr Ovetsjkin etter VM-gullet i 2014, etter 5–2 over Finland i finalen.

Ovetsjkin bryter tausheten: − Ikke mer krig

Washington Capitals superstjerne Aleksandr Ovetsjkin (36) er kjent som Putin-vennlig. Nå ber han om at krigen tar slutt.

Publisert: Nå nettopp

– Det er en vanskelig situasjon. Jeg har familie i Russland og det er skummelt for øyeblikket. Jeg håper det snart er over og at det blir fred i Ukraina, sier NHL-stjernen til pressen foran lørdagens møte med Philadelphia Flyers.

– Vær så snill, ikke mer krig. Det spiller ingen rolle hvem som er innblandet i krigen. Russland, Ukraina eller andre land.

På spørsmål om han støtter invasjonen av Ukraina og president Putin, er Ovetsjkin mer vag i sine svar.

VELDEDIGHET: Vladimir Putin er kjent som veldig hockeyinteressert. Her er han sammen med Aleksandr Ovetsjkin i en veldedighetskamp i 2015.

– Det er noe jeg ikke kan kontrollere, men jeg håper det kan bli fred i begge landene. Han er presidenten min. Men jeg er ikke politiker, jeg er en idrettsutøver.

– Jeg har selvfølgelig fulgt med på det som har skjedd. Jeg ønsker ikke å se at noen blir skadet eller drept. Jeg håper som sagt at det snart er over og at vi kan leve i en god verden.

Uttalelsene er de første russeren har kommet med siden invasjonen startet. Veteranen spilte mot New York Rangers torsdag, men ble skjermet fra pressen etter kampen.

Den russiske tennisstjernen Andrej Rubljov ga også uttrykk for sin mening etter at han hadde slått polske Hubert Hurkacz i semifinalen i Dubai Tennis Championships:

Hockeystjernen har i lang tid uttalt seg positivt om den russiske presidenten, og i 2017 tok han det enda lenger da han kunngjorde opprettelsen av en sosial bevegelse til støtte for Putin.

– Jeg har aldri lagt skjul på forholdet mitt til presidenten vår, jeg har alltid støttet ham åpent, skrev Ovetsjkin i en Instagram-post og la til:

– Jeg er sikker på at det er mange av oss som støtter Vladimir Putin. La oss forene oss og vise alle et sterkt og samlet Russland. I dag ønsker jeg å kunngjøre en sosial bevegelse i navnet til Putin Team. Vær en del av dette laget – for meg er det et privilegium, det er som følelsen av når du tar på deg trøya til det russiske laget, og vet at hele landet heier på deg.

Ovetsjkin avsluttet innlegget med emneknaggen #putinteam.