OMSTRIDT: Sepp Blatter, her fotografert i forbindelse med en høring i saken om ulovlige bonusutbetalinger til tidligere UEFA-sjef Michel Platini.

Blatter i ny Qatar-dokumentar: − Personer i FIFA var korrupte

I en avslørende dokumentarfilm om salget av Qatar-VM 2022 innrømmer FIFA-president Sepp Blatter (85) at deler av FIFA ikke alltid fulgte regelverket.

Av Vegard Aulstad

Likevel står han på at organisasjonen ikke er korrupt.

– Fifa er ikke korrupt, personer i FIFA er korrupte, sier Sepp Blatter og retter pekefingeren mot intervjueren.

Det er i dokumentaren «The Men Who Sold the World Cup» på Discovery +, at journalistene Heidi Blake og Jonathan Calvert forteller om sine avsløringer rundt salget av rettighetene til å arrangere VM i fotball i 2022. Mesterskapet endte i hendene til kontroversielle Qatar, og skal der ved slutten av neste år.

Sveitsiske Blatter var president for det internasjonale fotballforbundet (FIFA) fra 1998 til 2005, og i Zurich i 2010 annonserte han at VM i 2018 skulle avholdes i Russland, og at Qatar hadde vunnet kampen om 2022-mesterskapet.

I ettertid har det haglet med med påstander om korrupsjon. Av 22 personer som bestemte at ørkenstaten skulle få VM, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel.

I den aktuelle filmen får man forklart hvordan budkrigen om verdens største idrettsarrangement var; og får historien om milliardæren Mohammed bin Hammam og hans forhold til den daværende presidenten (Blatter) - samt den påståtte påvirkningen han skal ha hatt i flere valgkamper.

Blant annet avsløres det, via skjult kamera, at bestikkelser var mulig. Her forsøker journalistene, forkledd som representanter for VM-interessentene USA, å finne prisen på kjøp av stemmer:

– Siden de var medlemmer i FIFA så, rettes ansvaret over på presidenten, svarer Blatter, og står på at han selv ikke gjorde noe galt. Dette til tross for at han er dømt for økonomisk snusk.

Benekter regelbrudd

Hassan El-Thawadi er direktør for mesterskapet i Qatar. Seerne får også se han få spørsmål om korrupsjon.

Betalte du medlemmer av FIFA for å vinne kampen om VM?

– Enkelt og greit, svaret er nei, svarer El-Thawadi kontant.

– Vi brøt aldri FIFAs regler.

– Jeg vet ikke om de har betalt, for jeg har ikke sett det, sier Blatter selv.

Han trakk seg til gjenvalget som president i 2015 etter arrestasjonene av flere FIFA-topper i forkant av den årlige kongressen for valget. I ettertid er han blitt utestengt fra fotball i flere år grunnet ikke-reglementerte pengeoverføringer til tidligere UEFA-sjef Michel Platini.

Se den omstridte, korrupsjonsanklagede tidligere presidenten svare her: