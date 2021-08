FULL KONTROLL: Jakob Ingebrigtsen og resten av feltet på oppløpet inn til mål i semifinalen på 1500 meter. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Blinkskudd fra OL i Tokyo

Dramatisk tap for håndballjentene, og finale-avansement for både Jakob Ingebrigtsen og den norske sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum. I denne bildespesialen har vi samlet et lite utvalg av de beste øyeblikkene fra de siste OL-dagene.

Av Aleksander Myklebust

SKUFFELSE: De norske håndballjentene fortviler, mens spillerne fra Russland jubler i forgrunnen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

RØDT KORT: Nora Mørk fikk seg en smell i semifinalen mot ROC (Russland). Situasjonen resulterte i et rødt kort. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

I FARTA: Adam Sebastian Helcelet fra Tsjekkia i mennenes spydkast. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

SYNKRONT: Laget fra Den russiske olympiske komite i aksjon under kvinnenes synkronsvømming. Foto: ANTONIO BRONIC / Reuters

ATLET: Salome Pazhava fra Georgia i rytmisk sportsgymnastikk. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

FOKUS: Madara Palameika fra Latvia i kvinnenes spydfinale. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

SEIERSGLIS: Joshua Cheptegei fra Uganda vant mennenes finale på 5000 meter fredag. Foto: DYLAN MARTINEZ / POOL

FORAN: Jakob Ingebrigtsen i front av feltet i semifinalen på 1500 meter. Legg merke til skoen som ligger igjen på banen etter en av løperne på den forrige runden. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

SEIER: Italienske Filippo Tortu spurter inn til seier på mennenes 4x100 meter foran Storbritannia. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

KNALL OG FALL: Ryttere fra både Polen, Belgia og Nederland gikk i bakken under kvinnenes finale i banesykkeløvelsen madison. Foto: PETER PARKS / AFP

TRØST: Svenske spillere trøster hverandre etter å ha tapt straffesparkkonkurransen i finalen mot Kanada. Foto: LOIC VENANCE / AFP

KRAFT: Ryan Crouser fra USA i mennenes finale i kulestøt. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

KARATE: Mayumi Someya fra Japan i kamp mot Claudymar Garces Sequera fra Venezuela. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

SLAG: Harrison Garside fra Australia er i ferd med å bli truffet underveis i semifinalen i boksing for menn i vektklassen 57–63 kg. Foto: THEMBA HADEBE / POOL

FINALEKLARE: Anders Mol og Christian Sørum var overlegne i semifinalen i sandvolleyball og er dermed klare for å spille finale natt til lørdag norsk tid. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

VANNSPRUT: Max Hoff og Jacob Schopf fra Tyskland i mennenes 1000 meter. Foto: LINDSEY WASSON / Reuters

OPP-NED: Det italienske laget i synkronsvømming fotografert i aksjon under vann. Foto: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP

FARGERIKT: Syklister i farta under mennenes omniumsløp på bane. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters