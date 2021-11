Slik følger du sjakk-VM på VGTV

VG-DUO: Programleder Joachim Baardsen fra VG Sporten vil følge VM-kampen mellom Magnus Carlsen og utfordrerJan Nepomnjasjtsjij sammen med ekspert Jon Ludvig Hammer og andre sjakkprofiler.

Fredag klokken 13.00 starter VGTVs dekning av Magnus Carlsens VM-kamp mot russiske Jan Nepomnjasjtsjij (31) i De forente arabiske emirater.

Det første trekket i millionbyen Dubai tas klokken 13.30. VG-ekspert Jon Ludvig Hammer (31), som selv er rangert som Norges tredje beste spiller, mener det første VM-partiet kan få store konsekvenser.

– Hvis Magnus får en ledelse i matchen, blir han umulig å stanse. Magnus har sagt selv i flere intervjuer at Nepomnjasjtsjij er en humørspiller. Hvis «Nepo» taper tidlig, tror jeg ikke han vil klare å slå tilbake, sier Hammer.

Nytt av året er at VM-formatet er utvidet fra best av 12 partier til best av 14 partier.

Gjennom mesterskapet vil VG få besøk av sjakkprofiler som Espen Agdestein, Aryan Tari, Jøran Aulin-Jansson, Maud Rødsmoen, Cathrine Bruvold, Tarjei Svensen, Ellisiv Reppen, Frode Urkedal og Johan Salomon. VG vil alltid starte TV-sendingene en halvtime før partiene begynner.

I DUBAI: Jan Nepomnjasjtsjij og Magnus Carlsen er klar for VM-kamp.

Mangeårig sjakkjournalist Ole Kristian Strøm er allerede på plass i Dubai, hvor han vil bidra med både artikler på VGs plattformer og innslag i VGTVs sendinger.

I Oslo vil VG Sportens Joachim Baardsen (32) være programleder. Han har tidligere dekket Carlsens VM-matcher i russiske Sotsji og New York på nært hold som journalist.

– Dette blir en annen type opplevelse som jeg ser frem til å dele med en ekstremt dyktig sjakkekspert og mange interessante gjester. Aggressiviteten, fryktløsheten og humørsvingningene til Nepomnjasjtsjij kan gjøre dette til en spektakulær VM-match, sier Baardsen.

Verdensfemmer Nepomnjasjtsjij har avansert hurtig opp rankinglisten til Det internasjonale sjakkforbundet de siste årene. De siste månedene har russeren forberedt seg intenst med en rekke hjelpere. Han har også benyttet seg av en russisk supercomputer.

GLEDER SEG: Snart er det «Hammer-Time» på VGTV.

I teamet til Carlsens utfordrer finner man blant andre Sergej Karjakin (31), som i 2016 var nær ved å vinne sin egen VM-kamp mot nordmannen. Selv om Carlsen er stor favoritt foran årets match, er motstanderen i stand til å skape trøbbel.

– Vi har hatt to VM-kamper på rad hvor Magnus aldri har vært i ledelsen - mot Karjakin i 2016 og Fabiano Caruana i 2018. Dette kan bli veldig skummelt for Magnus. Men hvis han klarer det han ikke har klart siden møtet med Vishy Anand i 2014, å ta ledelsen i en VM-kamp, tror jeg Magnus vinner, sier Hammer.

Sjakkelskere verden over har flere spennende uker i vente. Det potensielt siste VM-partiet spilles 14. desember. Hvis det skulle stå 7–7 etter 14 partier vil matchen avgjøres ved omspill, som i 2016 og 2018.