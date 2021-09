«NULLET»: Muhammad Ziyad Zolkefli jubler for gull i Paralympics. Senere ble han fratatt seieren.

Mistet gullet etter omdiskutert protest

Politikere og folk flest i Malaysia reagerer voldsomt etter at deres kulestøter ble fratatt gullet og verdensrekorden i Paralympics tirsdag.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Grunn: At han kom for sent til det såkalte «callroom», der utøverne i friidrettsøvelsene må melde seg før de går til start.

Muhammad Ziyad Zolkefli satte ny verdensrekord med 17,94 meter og jublet for gull i kuleringen.

Men etter en ukrainsk protest ble kastene hans strøket og han kom på resultatlisten som «startet ikke», skriver blant andre Insidethegames.biz.

Dette skjedde i klassen F20, som er utøvere med «intellektuell svekkelse».

Zolkeflis resultater ble altså nullet, noe som betydde at Ukraina tok dobbeltseier ved Maksym Koval og Oleksandr Yarovyi.

– Dette er en skammelig beslutning. En absolutt skam som strider mot Paralympics’ ånd, skriver Malaysias helseminister Khairy Jamaluddin på Twitter, gjengitt av malaymail.com.

– Hvis det var et brudd på reglene for call-room, skulle han ikke få konkurrert i det hele. Det er smålig. En gullmedalje og verdensrekord er stjålet, mener han.

Ifølge nettavisen malaysiakini.com har Malaysia anket avgjørelsen.

Svært mange malaysiere tok til Twitter og andre sosiale medier for å uttrykke sin vrede. Saken ble ekstra spesiell ved at 31. august er nasjonaldagen i landet. Koval ble beskyldt for å ha «stjålet» gullet. En mye brukt emneknagg har vært #justiceforziyad (rettferdighet for Ziyad).

Verken idrettsledere eller politikere har kommentert saken i ukrainske medier, men landets ambassadør til Malaysia, Olexander Nechytaylo, skriver på Twitter at Zolkefli «vil forbli en sann mester i hjertene til mange, ikke bare malaysiere».

Tokyo 2020s twitterkonto har fått tusenvis av sinte malaysiske reaksjoner på sin post der de hyller den ukrainske vinneren.

Ifølge den ukrainske nettsiden sport.ua ble også to andre deltakere strøket av samme grunn som Zolkeflis resultater ble nullet.