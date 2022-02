Veteranene tror på Iversen – men førsteetappen kalles et «usikkerhetsmoment»

Han har vært lei seg, skuffet, sur og forbannet. Søndag morgen går Emil Iversen den første etappen på stafetten og får sin Beijing-debut. Norske stafettveteraner har troen på trønderen.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg hadde kanskje regnet med Valnes, det er litt overraskende at det ble Iversen. Men begge de er gode på en førsteetappe og 10-kilometer klassisk, sier Anders Aukland til VG om stafettlaget hvor Iversen ble valgt over Erik Valnes.

Aukland gikk selv den etappen for Norge under både OL i Salt Lake City i 2002 og VM i Val di Fiemme i 2003. Begge gangene endte det med gull.

LITT OVERRASKET: Anders Aukland.

Søndag jakter Iversen, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo samme valør på samme disiplin.

Det er knyttet spenning til det norske laget som har vært noe opp og ned så langt i mesterskapet. Men det er knyttet enda større spenning til trønderen som åpner ballet for Norge.

– I morgen handler det nok om å tåle åpningsfarten på første halvdel, og så trøkke på litt på den siste halvdelen, sier Aukland som ikke har noen spesifikke tips til trønderen.

Etter å ha blitt OL-klar allerede i desember, har Iversen blitt vraket til samtlige øvelser før stafetten. Etter at 15-kilometeren i klassisk stil røk, var han meget kritisk mot ledelsen.

TROEN: Odd-Bjørn Hjelmeset har troen på både Emil Iversen og det norske laget før herrenes stafett.

– Førsteetappe er det enkleste i hele verden, i alle fall for Iversen. Han legger seg i front og bremser, sier Odd-Bjørn Hjelmeset til VG. Han er ikke bekymret for Iversen.

I de tre siste stafettene i mesterskap er det bare Iversen som har hengt med i en tetgruppe ved veksling, men Norge har vunnet alle tre:

VM i Oberstdorf 2021 : En skrekketappe, der Pål Golberg har dårlige ski og veksler som nummer ti, 56 sekunder bak Russland.

VM i Seefeld 2019: Emil Iversen var med i en større gruppe og veksler som nummer to, 0,3 sekunder bak Russland.

OL i Pyeongchang 2018: Didrik Tønseth har en tung dag på jobb og veksler som nummer fem, 19 sekunder bak Kasakhstan.

Hjelmeset hang med på førsteetappen for Norge under VM i 2005 i Oberstdorf og la grunnlaget for gullet. Hans råd til Iversen er følgende:

– De rådene jeg tror vi skal gi til Emil er at han må stole på seg selv og gjøre ting han selv tror er rett.

Iversen har erfaring med førsteetapper. Nordmannen startet stafetten da Norge tok VM-gull i 2019, men like skråsikker som Hjelmeset, er ikke tidligere lagkamerat Jens Arne Svartedal.

– Jeg må si at det er et stort usikkerhetsmoment. Det er litt press og usikkerhet der, sier Svartedal om både Iversens oppladning og høyden i Kina. Svartedal gikk den første etappen under OL i 2006

Info Disse har gått førsteetappe for Norge på 2000-tallet. VM i Lahti 2001 (gull): Frode Estil.

OL i Salt Lake City 2002 (gull): Anders Aukland.

VM i Val di Fiemme 2003 (gull): Anders Aukland.

VM i Oberstdorf 2005 (gull): Odd-Bjørn Hjelmeset.

OL i Torino 2006 (5. plass): Jens Arne Svartedal.

VM i Sapporo 2007 (gull): Eldar Rønning.

VM i Liberec 2009 (gull): Eldar Rønning.

OL i Vancouver 2010 (sølv): Martin Johnsrud Sundby.

VM i Oslo 2011 (gull): Martin Johnsrud Sundby.

VM i Val di Fiemme 2013 (gull): Tord Asle Gjerdalen.

OL i Sotsji 2014 (4. plass): Eldar Rønning.

VM i Falun 2015 (gull): Niklas Dyrhaug.

VM i Lahti 2017 (gull): Didrik Tønseth.

OL i Pyeongchang 2018 (gull): Didrik Tønseth.

VM i Seefeld 2019 (gull): Emil Iversen.

VM i Oberstdorf 2021 (gull): Pål Golberg. Vis mer

les også Iversen fra VM-gull til OL-bråk: – Tror ikke han vet helt selv hvorfor

I likhet med Hjelmeset tror den tidligere VM-gullvinneren i sprint at en førsteetappe kan være en takknemlig oppgave.

– Du kan gå smart og billig, du kan redde deg inn, sier Svartedal.

Og selv om de tre tidligere stafettstarterne for Norge i mer eller mindre grad har troen på Iversen, har de også noen bekymringer før søndagen.

– Jeg blir veldig overrasket hvis Iversen blir fragått, men hvis han blir fragått, så er det fordi de har for dårlige ski. Vi har ikke truffet med det der borte, er Hjelmesets dom.

Aukland og Svartedal trekker frem det mye diskuterte temaet: Høyden.

– Høyden er et spørsmålstegn, hvor det har vært enorme forskjell på hvordan det har slått ut. Det er litt skummelt. Jeg vet ikke godt nok hvordan Emil takler det, det er ekstremt høyt, sier Svartedal.

– Får man det litt tøft, så kan det blir store utslag, konkluderer Aukland.