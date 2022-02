KRITISK: Peder Kongshaug sammen med Thomas Krol etter deres 1500 meter tirsdag. Kongshaug er kritisk til at nederlenderne har en mann på plass for å påvirke isforholdene.

Norske skøyteløpere kritisk til nederlandsk islobbyist: − Tanken er skremmende

BEIJING/OSLO (VG) Den svenske skøytestjernen Nils van der Poel (25) gikk onsdag knallhardt ut mot det nederlandske skøyteforbundet. Peder Kongshaug (20) berømmer stjernen for å gå ut mot stornasjonen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er korrupsjon. Det er den største skandalen i sporten vår, sa Van der Poel på en pressekonferanse, ifølge Aftonbladet.

Kritikken fra Van der Poel kom etter at det ble kjent at det nederlandske skøyteforbundet har en egen «islobbyist», Sander van Ginkel, på plass i Beijing, som åpent har sagt at han «ønsker å skape best mulig forhold for våre løpere».

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

Van Ginkel har forsøkt å påvirke banemannskapet til å lage en is som er kaldere og hardere – forhold som skal ligne mest mulig på forholdene nederlenderne er vant til å ha i Heerenveen.

LAGTEMPOTRIO: Peder Kongshaug, Hallgeir Engebråten og Sverre Lunde Pedersen i aksjon under en lagtempo i Calgary før jul.

Under en pressekonferanse torsdag, fortalte Peder Kongshaug – som ble nummer fire på tirsdagens 1500 meter – at han har forsøkt å sette seg inn i saken.

– Det er sikkert to sider av en sak, men hvis det nederlandske laget har prøvd å påvirke banemannskapet til å lage bedre is, så er det veldig spesielt, sier Kongshaug, og understreker at de nederlandske løperne (som har tatt tre av fire mulige gull så langt) ikke har noe med det å gjøre.

REGJERENDE MESTER: Håvard Holmefjord Lorentzen vant OL-gull på 500 meter i 2018. Lørdag skal han prøve å forsvare gullet.

Til VG sier det norske sprint-esset Håvard Holmefjord Lorentzen at han ikke er overrasket over at nederlenderne prøver å påvirke forholdene.

– Jeg synes det er unødvendig at de skal prøve å påvirke det. De som legger isen, prøver jo å lage så raske forhold som overhodet mulig. De prøver jo ikke å lage trege forhold. Det skal være opp til dem, og så skal ikke vi blande oss inn i slike ting.

– Så det er litt ufint av nederlenderne å gjøre det?

– Ja. Men Nils bruker litt heftige ord. Jeg så noen skrev på Twitter at svenskene gjorde det samme med «Kupper’n» i 1964, da Johnny Nilsson vant (10.000 meter i OL i Innsbruck). Så man skal vel ikke bli helt historieløs, sier Lorentzen humrende.

– Det er typisk Nils å gå hardt ut. Det er ikke helt «fair play», men heldigvis virker det som at banemannskapene ikke hører på noe av det nederlenderne sier til dem. Da går det fint, sier Kongshaug, og legger til at han berømmer Van der Poel for å stå opp mot det.

Sverre Lunde Pedersen mener saken oppfattes som veldig negativt for alle andre nasjoner.

– Jeg har ikke satt meg så nøye inn i saken, men hvis det stemmer, er det veldig synd for idretten at noen prøver å påvirke isforholdene i deres favør, sier han.

Van der Poel kalte det på onsdag den «største skandalen i vår idrett».

– Vi har hatt dopingsaker og jeg kan ikke se at dette er mindre alvorlig, sa svensken.

– I hvert fall som jeg kan huske, har ikke dette skjedd på samme måte tidligere. Det er jo veldige sterke ord han brukte, men det er helt klart at når de holder på slik, så vil det være en mulighet for at ting vil være urettferdig. Når det er sagt, så vet jeg ikke i hvor stor grad de kan påvirke løpene ut ifra hvilke isforhold de får. Men bare tanken er skremmende, sier Kongshaug om doping-sammenligningen til Van der Poel.

Hallgeir Engebråten var kun sekundet bak Van der Poel på 5000 meter og tok bronse på øvelsen.

– Slik jeg har forstått artikkelen er det dårlig gjort å forhandle seg til bedre is for utøverne sine. Isen er som den er. Det å prøve å «jukse» seg til bedre is er urettferdig og dårlig gjort, om det stemmer, sier Engebråten.

Mens nederlandske Van Ginkel melder at isen har blitt kaldere siden han først meldte fra til banemannskapet, mener både Engebråten og Kongshaug at forholdene har vært relativt like siden de først kom til Kina.

– Det som er litt spesielt med den saken her er at god is er god is, men hvis det er slik de sier, så vil de gjerne ha en is som ligner på den som er i Thialf i Heerenveen. Som de gang på gang viser seg å være best på. God is er god is for alle. Det er en litt spesiell og vanskelig sak, sier Kongshaug.

Det nederlandske skøyteforbundet kommenterte kritikken fra Van der Poel på følgende vis onsdag:

– Vi har målt isomstendighetene i 20 år. Og det skal vi fortsette med de neste 20 årene. Det er et element i vår profesjonelle organisasjon i skøytesporten. Og kontakt med issjefen/isansvarlig har man alltid. Ikke bare Nederland. Men det er ikke et forsøk på å påvirke, sa Maurits Hendriks, som er teknisk direktør i Nederlands skøyteforbund.