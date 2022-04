STÅR FREM: Ola Hoftun Lillelien står frem som homofil i et innlegg på Instagram.

Håndballproff står frem som homofil: − For å være et forbilde

Drammen HK-spiller Ola Hoftun Lillelien (22) forteller åpenhjertig om hemmeligheten sin i et Instagram-innlegg.

– Ikke for min egen del, men for å være et forbilde. Ikke bare for unge, men for alle, skriver Lillelien i innlegget.

Drammens Tidende omtalte saken først.

Han forteller videre at han fortalte familie, venner og lagkamerater for et drøyt halvår siden at han mest sannsynlig ikke ender opp med «ei søt jente», men «kjekk gutt».

– Det har bare vært positive tilbakemeldinger. Jeg har ikke fått én negativ tilbakemelding. Jeg gjorde det for å vise andre at det går an i et idrettsmiljø også, sier Lillelien til VG.

Innlegget ble avsluttet med et sitat fra kong Haralds velkjente tale fra 2016:

«Norge er gutter som er glad i gutter, jenter som er glad i jenter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.»

– Jeg har alltid likt kongefamilien og synes det er en utrolig fin tale. At det er en annen generasjon, og at en som kongen sier det. Det skaper en aksept. Norge er alle og det er rom for alle her, sier håndballproffen.

Samme dag som Lillelien la ut innlegget på Instagram, 21. april, ble det markert at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge.

– Det skulle ut en eller annen gang, og så tenkte jeg at det var en fin dag å gjøre det på. Det skulle liksom legges ut på en naturlig måte, og det synes jeg det ble, forteller han.

22-åringen skriver at han ikke søker bekreftelse eller anerkjennelse for innlegget, men for at han stolt vil takke de som før ham har kjempet for hans rett til å elske den han vil.

Det er svært få mannlige håndballspillere i Norge som har stått frem. Viktor Tollefsbøl, Are Grongstad og Ole André Lerang har gjort det før ham.

– Lagkameratene har visst det en stund, så det var ikke noe vanskelig, det var egentlig mer deilig. Da slapp jeg den hviskingen og tiskingen, sier Lillelien og fortsetter:

– Jeg har fått masse meldinger fra motspillere som sier det er utrolig tøft, så du føler deg kjempe trygg. Det er åpenhet. Idrett handler om samhold og fellesskap.

I oktober 2021 sto den australske fotballspilleren Josh Cavallo frem i en tårevåt video:

– Hvorfor tror du det er så få som har kommet ut før deg?

– Det har manglet forbilder. Det er alltid skummelt å være den første, men det kan også være folk som ikke har hatt behov for å stå frem. Det er veldig mye greier rundt det, så man må være forberedt på det. Det tar jo bort en del fokus fra det sportslige, svarer 22-åringen.

Kristian Kjelling spilte profesjonelt håndball i både Norge og i utlandet. Nå er han treneren til Lillelien i Drammen HK, og forteller at han er glad for at 22-åringen føler seg trygg nok til å stå frem.

– For meg kom det litt gradvis etter å ha snakket med litt folk her og der, så det var helt lungt. Det eneste jeg var opptatt av som treneren hans, var at han følte at han ble trygt og godt mottatt, sier Kjelling til VG.

GLAD: Kristian Kjelling er glad for at Ola Hoftun Lillelien føler seg trygg nok til å stå frem.

– Har det blitt større åpenhet siden da du ble proff?

– Det har det nok. Selv om noen hadde kommet frem for ti år siden, tror jeg ikke det hadde vært noe problem. Men da jeg spilte i utlandet var det noen med andre kulturer som hadde et annet syn på det, svarer Kjelling og fortsetter:

– Jeg tror det er litt vanskelig for oss som ikke står ovenfor den utfordringen. Vi klarer ikke alltid å sette oss inn i hvordan det kan være, så at Ola kan bryte noen dører der, tror jeg er veldig bra.