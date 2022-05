VANT: Casper Ruud på grusen i Genève. Her fra onsdagens kamp. Torsdag vant han kvartfinalen.

Ruud med supertilbud i kvartfinalen: Motstanderen takket nei

(Kokkinakis–Ruud 4–6, 6–7) Fire dager før French Open starter er Casper Ruud (23) klar for semifinale i Genève Open. Og han visete seg som en spiller med solid sportsånd.

Av Camilla Vesteng

Casper Ruud kunne juble med familien på plass i den sveitsiske byen torsdag ettermiddag etter at 2. sett gikk til tiebreak. Der hadde Ruud fire matchballer. Den andre satte han inn.

– Casper leverer en god kamp i dag mot en vanskelig spiller, som har et høyt toppnivå. Casper server ekstremt bra, og når man gjør det på toppnivå er mye av jobben gjort, sier VGTVs kommentator Sverre Krogh Sundbø.

Ruud møter amerikanske Reilly Opelka i semifinalen.

Ruud har spilt seg kraftig opp de siste ukene, hvor han tok seg til semifinale på grusen i Roma sist uke, der møtte han verdensener Novak Djokivic. Det ble tap. Onsdag slo han Benoit Paire lekende lett 6–3, 6–1.

Ruuds motstander i Genève Open torsdag, australske Thanasi Kokkinakis, er ranket som nummer 85 i verden. Ruud er nummer åtte.

På 3–4 i andre sett viste Kokkinakis frem et godt servegame og tok det uten at Ruud tok poeng. Dermed var det 4–4.

MOTSTANDEREN: Thanasi Kokkinakis fra Australia.

I det påfølgende gamet ble det diskutert om en ball var ut eller ikke. Ballen ble dømt fordel Ruud, han tilbød Kokkinakis å spille om poenget på nytt. Men han takket nei. Dermed gikk Ruud opp i ledelsen 5–4 i 2. sett.

– Det er et tegn på sportsånd, Casper er en av spillerne som viser sportsånd, han vil ikke vinne for enhver pris, han vil vinne på en fair måte. Han er kjent som en av de faireste spillerne på touren, sier VGTVs kommentator Sverre Krogh Sundbø.

Men den australske spilleren tok gamet likevel.

Kokkinakis sto godt imot på Ruuds neste serve, og hadde på et tidspunkt to breakballer på stillingen 40–15. Den første muligheten slo han etter hvert ut. Ruud sto imot begge breakballene, før han selv satte en solid serve, slo knallhardt og satte motstanderen ut av spill og satte ballen strålende til side og Kokkinakis var sjanseløs. Ruud tok det gamet.

Torsdag kveld klokken 19 er trekningen til French Open, og det blir klart hvilken dag Ruud spiller og hvem han møter. Første dag for første runde i hovedturneringen er søndag.

23-åringen fra Snarøya vant denne ATP 250-turneringen i fjor.

VG snakket med trenerpappa Christian Ruud for to dager siden. Han slo tilbake mot at sønnen har hatt en formsvikt etter finalen i Miami tidligere i år.

– Det er tøft nivå. Jeg synes ikke det var veldig formsvikt. Det var litt trøblete etter Miami. Finalen var en fantastisk opptur. Så var det litt visdomstann og litt stang ut i noen kamper, men nå ser det bra ut, sa pappa Ruud til VG.

Semifinalemotstander Opelka er ranket om nummer 18 i verden, så det ligger an til en storkamp fredag.