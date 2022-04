Arne Scheie bar kisten til sin gode venn Jon Herwig Carlsen. Scheie beskriver Carlsen som det morsomste mennesket han har møtt.

Jon Herwig Carlsen bisatt fredag: − Et enestående menneske

ASKER (VG) Fredag tok familie, NRK-kolleger og idrettsprofiler et siste farvel med kommentatorlegenden Jon Herwig Carlsen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den folkekjære sportskommentatoren Jon Herwig Carlsen ble bisatt fra Asker kirke fredag. Carlsen døde etter lengre tids sykdom 10. april. Han ble 84 år gammel.

En rekke TV-profiler samt norske idrettsutøvere – og ledere var til stede, blant dem NRK-nestor Arne Scheie, skiskytterkommentator Ola Lunde og programleder Karen-Marie Ellefsen.

– Dette er en merkelig dag. Jon var et enestående menneske. For meg var han det morsomste mennesket jeg noen gang har møtt, sier Scheie til Budstikka.

Info Dette var sportskommentator Jon Herwig Carlsen Født 15. april 1937

Død: 10. april 2022

Oppvokst på Kampen

Utdannet lærer

Sportskommentator for NRK.

Ansatt i NRK fra 1967 til 2007.

Sesongen 2011/2012 ble hans siste som kommentator

Begynte som trafikkjournalist i bedriften.

Norgesmester både i håndball og ishockey Fakta: NRK Vis mer

Carlsen var for mange kjent som selve stemmen til NRKs vintersportssendinger. Han dannet i mange år par med Kjell Kristian Rike, som gikk bort i 2008.

På minnesidene hos begravelsesbyrået Jølstad fremgår det hvilken sterk posisjon Carlsen hadde i det norske folk.

«Den største stemmen har stilnet. Headsettet og mikrofonen får hvile for godt. Tilbake sitter vi med en skattkiste av minner. Den ene perlen skinner sterkere enn den andre. Takk for alle gledene du ga oss, Jon. Hvil i fred, min venn», heter det i et av minneordene ifølge NTB.

Carlsen kommenterte det berømte stavbrekket til Oddvar Brå i 1982. Han er også opphavsmannen til uttrykket «stafett er stafett».

I 2008 fikk han kongens fortjenstmedalje for sin formidlingsinnsats i 2008. Carlsen ble tildelt Gullrutens hederspris året før.