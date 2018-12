19-åring sparket Stabæk i retning Eliteserie-fotball 2019: - Skal holde ham nede

SPORT 2018-12-05T18:51:32Z

NADDERUD (VG) (Stabæk -Aalesund FK 1–0) Stabæk tok første stikk i kvaliken til Eliteserien neste år. Tobias Børkeeeiet (19) avgjorde med årets første scoring. Nå vil lagkamerat «Ohi» Omoijuanfo passe på så han ikke blir for ovenpå.

Publisert: 05.12.18 19:51 Oppdatert: 05.12.18 20:57

Børkeeiet er 19 år og oppfostret gjennom Stabæk hele livet. Han er fra Bekkestua, området Nadderud stadion ligger i, og har som klubben - blått hjerte.

I dag var det ekstra stort for han å bidra i en så viktig kamp for klubben. Det står om klubbens videre eksistens som Eliteserieklubb.

– Stabæk betyr mye for meg. Det å bidra her for å forsøke å få Stabæk til å bli i Eliteserien er ekstra gøy, sier Børkeeiet til VG.

Ungutten er allerede på blokka til storklubber som nederlandske Heerenveen .

Etter hans første scoring for året, blir neppe interessen mindre for stortalentet. Nå vil mer rutinerte «Ohi» Omoijuanfo jobbe for å holde ham «nede»

– Det er fort gjort å bli breial nå. Han kan bli det han. Så jeg skal holde ham nede den neste uken, ler 24-åringen, som ellers er full av ros.

– Han jobber knallhardt, og det er helt perfekt for Stabæk som klubb og deres filosofi at de yngre er med og bidrar. Han scorer ikke så mye mål, men det er nå det er viktig.

Se intervjuet her:

Hel-blå åpning

To-tre minusgrader, førjulstid, dunjakker, votter og luer utgjorde rammene for den første av to kvalifiseringskamper til Eliteserien neste år.

Stabæk fra øverste nivå begynte hjemme, mens gjestene fra OBOS, Aalesund, huser returmøtet førstkommende søndag 9. desember.

Scoringen til Børkeeiet etter 27 minutter skilte lagene. På et innlegg, etter et hjørnespark, lurte han ballen forbi en god Andreas Lie i AaFK-buret. Her forteller han om målet:

«Ohi» hadde en megasjanse før pause, der han traff innsiden av stolpen. Det er knapt mulig å komme nærmere scoring.

– Det er så typisk at den går sånn, helt utrolig sjanse, forteller han selv.

Kunne «avgjort»

Med 1–0 å ta igjen tok Aalesund fatt på oppgaven, men tangotrøyene slet med å flytte spillet opp på siste tredjedel. Spiss Holmbert Fridjonsson var nære på et par ganger, men i sum hadde Stabæk overtaket spillemessig og i antall sjanser.

– Vi er sterke i troen på at dette kan gå fortsatt. Det var en ålreit kamp fra oss, men vi skaper for lite offensivt. Det må vi endre før søndagen, sier Lars Bohinen til VG.

AaFK må score på hjemmebane søndag, men kan «trøste» seg med at Stabæk ikke tar mye poeng på kunstgress.

– Aalesund må frem. Det passer vår offensive kraft godt. Jeg tror Ola (Bryhnildsen), Moussa (Njie) og Boli kommer til å plage dem der oppe, spår «Ohi».

Nettopp Franck Boli, Eliteseriens toppscorer, kunne fjernet mye av spenningen før returen. Men skuddet hans, etter et godt opprullet angrep, traff nærmere julestjerna enn mål.

Andreas Lie gjorde også en solid redning rett før slutt på nok et Børkeeiet-forsøk.

Det gjør at det fortsatt er noenlunde åpent hvem som spiller på øverste nivå i 2019.

– Vi har ikke noe mindre håp om at det kan gå nå iallfall. Ideelt sett skulle vi hatt et bortemål, men vi måtte ha scoret om det sto 0–0 også. Vi skal jobbe hardt for å klare dette, avslutter AaFK-Bohinen.