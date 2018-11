PÅ RUMPA: Jarl Magnus Riiber går i mål i OL (storbakke/10 km) til 4. plass. Konkurranseutstyret holdt ikke mål hevder han. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kombi-Riiber avslører årsaken til OL-fiaskoen

RUKA (VG) Norge opplevde en brutal nedtur i kombinert under Pyeongchang-OL. Nå tar supertalentet Jarl Magnus Riiber (21) bladet fra munnen og forteller hvorfor. Og slakter hopputstyret.

Oslo-gutten ble spurtslått i medaljekampen i begge de individuelle øvelsene. To sure 4.-plasser endte han opp med. Trøsten var sølv i lagkonkurransen.

Ifølge Jarl Magnus Riiber var langrennsskiene raske nok. Men i hopp sviktet det skikkelig. Landslagsledelsen har fått saftig kritikk under evalueringen av OL-sesongen. Det bekrefter sportssjef Ivar Stuan.

Kombinert i Ruka Lørdag: Storbakk/10 km. Søndag: Lagkonkurranse

– I OL var vi rett og slett på hæla når det kom til hopputstyret. Vi hadde ikke vært i bakken under OL-forberedelsene, og optimalisert utstyret før hoppingen. I langrenn hadde vi imidlertid veldig gode ski, som var mer enn god nok, sier Jarl Magnus Riiber til VG.

– Hva var det som var feil med hopputstyret?

– Jeg synes ikke dress og ski fungert spesielt bra. Overhodet ikke slik jeg ønsket. Det var helt klart et steg ned istedenfor et steg opp, slik som det burde være. I det ene øyeblikket hadde vi kontroll, men plutselig hadde vi det ikke, sier Riiber.

Han peker på at hopplandslaget på sin side hadde meget god kontroll på rutinene. Og at det ble bekreftet gjennom to gull, og fem medaljer totalt.

– Vi startet sesongen bra, men fikk ikke den positive inngangen til OL, som vi burde hatt, sier Jarl Magnus Riiber.

Det så rosenrødt ut for de norske kombinertutøverne. Jan Schmid ledet verdenscupen en lang periode, men ble syk rett før vinterlekene. Espen Andersen vant renn. Det samme gjorde Jørgen Graabak, og Riiber frekventerte seierspallen.

Når VG møter Riiber før helgens verdenscupåpning i snøfattige Ruka i Nord-Finland understreker han at 4.-plassene i OL – slått av den massive tyske dominansen (tre gull og fem medaljer totalt) – har gjort ham revansjelysten. Sesongforberedelsene har vært fri for sykdom og uhell. Slik har det aldri vært før.

Ivar Stuan bekrefter kritikken fra Riiber. Og andre OL-utøvere. Den rutinerte treneren som har 30 års erfaring på toppnivå medgir at Norge skal «trene best i verden, og være verdens beste på utstyr» .

– Vi hadde tunge evalueringer i vår. At vi som er i landslagsledelsen blir utfordret er helt greit. Utøverne skal jakte optimalisering. Det ligger i toppidrettens egenart. Men dette handler også om penger og ressurser. Det er en realitet som Jarl Magnus ikke ser, sier Ivar Stuan.