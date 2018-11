FAVORITT: Cokstile har vunnet sportrekningen og blir favoritt i Prince Royals minneløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Cokstile vs. Ferrari i V75

SPORT 2018-11-30T10:16:02Z

Topphestene møtes til dyst i Prince Royals minneløp. Avskrives skal heller ikke 3-åringen Catherine's Chevy og Deep Sea Dream



Anders Olsbu

Publisert: 30.11.18 11:16 Oppdatert: 30.11.18 11:36

Spennende blir det i storløpet på Klosterskogen Travbane, eneste banen i Norge som har et ledig innerspor på oppløpet.

– Cokstile har vunnet sportrekningen. Waaler-traveren holdt bra til tredje på 1.12-tallet sist etter en knalltøff innledning. Han kan lede hele veien, om han kommer seg feilfritt rundt den første svingen, tror VGs travekspert, Anders Olsbu.

Men han kan få kamp av Ferrari B.R.

– Ferrari B.R. vant lett i sitt comeback nest sist etter tidlig tetkjenning. Sist hadde han litt halsproblemer i tillegg til en tøff åpning og et tungt løp. Verdensrekordsetteren var unnskyldt da. Denne gangen skal han i utgangspunktet få et fint løp fra sitt bakspor. Da må det klaffe maksimalt. Gjør det først det, er han god nok, mener Olsbu.

Prøver på verdensrekorden

– Catherine's Chevy, årets Kriterie-toer og EM-firer, matches tøft. Men han kan uansett få et fint løp i rygg på Cokstile og med siste indre skal han ikke avskrives. Stortalentet er ute etter verdensrekorden på 1.13,8. For å få den godkjent, må han vinne løpet. Jeg blir ikke overrasket om han skulle klare det, sier Olsbu.

Tatt bort av sporet

– Deep Sea Dream avsluttet flott etter et perfekt smygløp sist og hentet faktisk lengder på gode Lionel, som ble toer. 10-åringen står imidlertid svært sjanseartet til i spor åtte og må ha tur herfra.

Olsbu kjører for øvrig uten alenestreker, men han mener Expensive Hangover kan være en frekk bankerkandidat.

– Klaffer det maksimalt med posisjonene, kan det fort vært snakk om en vinner.

Dagens banker

Ingen , men Expensive Hangover kan være et alternativ.

Dagens luring

Grace B.R. (V75-4) kan få et smørløp i rygg på favoritten Royal Baby og kan bli skummel via siste indre.

Her er Olsbus V75-tips til Klosterskogen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 216 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner

V75-1 (2100mv)

8 VESTPOL KONGEN

10 REIME KONGEN

6 MO HARJAR

——————————-

7 Valle Hugo

3 Vital Vinter

1 Tangen Siri

4 Ard

5 Skumsjøstjerna

9 Sikvelands Bork

Løpet

Jeg ser tre hester med vinnersjanser i E.C. Korens minneløp, et løp for 3-årige kaldblodshester.

Favoritten

Vestpol Kongen avsluttet flott til annen bak årgangstoppen og stallkameraten Rappstjernen sist og var ikke mye slått. Gangen før var han helt overlegen. Måtte se seg slått av Reime Kongen i ett av trøsteløpene til Biri Oppdretningsløp. Men Tjomsland-traveren har hevet seg etter det. Med de to siste innsatsene i minne kan han absolutt runde alle tross dobbelt tillegg.

Outsiderne

Reime Kongen fikk en velfortjent seier sist i ett av trøsteløpene til Biri Oppdretningsløp. Satt i tet da, men ble passert av Vestpol Kongen på siste bortre. Angrep ut mot oppløpet, tok tilbake initiativet og vant greit med en lengde. Gangen før i Alm Rau Jos æresløp ble han tredje bak Rappstjernen. Viser han seg fra sin beste side, kan han muligens yppe seg mot favoritten.

Luringen

Mo Harjar var tapper fra dødens sist, men kunne ikke helt true ledende Valle Hugo som sto 20 meter foran og som var forbedret i tet. Tredje sist, i kvalifiseringen til Kriteriet, holdt han farten flott til annen bak stallkameraten Rappstjernen. Slo Vestpol Kongen som måtte nøye seg med tredje da og står 20 meter bedre til kontra sistnevnte nå. I selve Kriteriet feilet Mo Harjar fra start og Vestpol Kongen i annen sving, og ingen av dem kunne naturlig nok hevde seg. Jeg blir ikke overrasket om Mo Harjar tar en etterlengtet seier nå.

Startsiden

Tangen Siri vil som eneste strekhest, naturlig nok spore.



V75-2 (2500ma)

7 KATIE MAE

10 MIRA HØRSTA

——————————-

9 Encore Un Sisu

12 Exciting Chip

6 Hearthammer

3 Norma B.

8 Logical Nora

5 Angelina Hall

11 Ubet

2 Bailiss

4 Barbie Love

1 Del Rev E.

Løpet

To-tre hester rekker normalt i hoppedivisjonen.

Favoritten

Katie Mae mistet en sko sist og kunne ikke hente tillegg på Soros Kronos, som sto fint inne i løpet på strek. Tapte også for Dream Builder. Kløven-traveren har stort sett vært god hver gang, med hele åtte seirer på 12 forsøk. Kun en gang har hun vært utenfor trippelen. Står sjanseartet til spormessig, men er kjapp fra start og kan muligens overta tidlig, om kusken klemmer til. Skal uansett regnes med en fin sjanse.

Outsiderne

Encore Un Sisu ble sittende fast i et V76-løp S.M.K. Silvousplait vant foran Amazing Case sist. Har avsluttet bra mot gode hester i begge sine starter før det. Står fint til spormessig og kan få et fint løp. Hammersborg-traveren vinner snart løp igjen. Feilfritt kan hun fort ende blant de tre her.

Luringen

Mira Hørsta feilet kort like etter start sist og ble til overs i sporene. Kom ned i dødens 800 meter igjen og kjempet strålende til tredje på en sterk tid. Om ikke det løpet sitter for mye i kroppen, kan hun muligens utfordre favoritten, om det klaffer med posisjonene.

Startsiden

Katie Mae kan åpne veldig fort om det satses offensivt og kan sitte tidlig i tet. Muligens safer man litt i den første svingen. Angelina Hall kan ta føringen i første omgang.



V75-3 (2100mv)

13 BRENNE BLISSI

15 ARVESØLV

6 NESS TJO EDEL

——————————-

11 Lykkje May

14 Rødmyrsfakså

10 Mjølner Torine

9 Oriola

12 Kagge Lina

8 Mine

5 Vesle Maia

7 Kap Tilly

1 Ruskeli Blesa

4 S.G. Jerv Blesa

3 Ånei

2 Fjord Jerka

Løpet

Jeg prøver tre hester i hoppecupen.

Favoritten

Brenne Blissi fungerte dårlig sist og ble rapportert. Radet opp seirer før det. Tilbake i slag er hun mer enn god nok, om det klaffer med posisjonene.

Outsiderne

Arvesølv er litt variabel, men har gått flere gode løp i det siste. Sist var hun helt overlegen. Møter tøffere motstand nå, men med samme innsats som sist er hun aktuell.

Luringen

Ness Tjo Edel ble strøket av veterinæren sist. Vant lett fra tet i Oaks-revansjen gangen før. På sitt beste er hun aktuell. Trener og kusk Frode Hamre er optimist.

Startsiden

Ruskeli Blesa kan forsvare sporet.

V75-4 (2100ma)

3 ROYAL BABY

1 GRACE B.R.

——————————-

11 Dayenne Lane

6 Delicious Dream

7 May Lane

2 Xantippe

9 Mira Prawo

12 Seabreeze Ås

5 Andova

10 Kemas Starlight

8 Mira Star M.

4 Vici Sun

Løpet

To hester kan rekke i dette hoppeløpet.

Favoritten

Royal Baby hadde halsproblemer sist. Med tanke på det var hun bra som femte i et stayerløp Wilma Leggrowbach vant foran Normandie Royal. Møter heller ingen av deres kaliber her. Gangen før vant hun lett fra tet foran Delicious Dream. 5-åringen er kjapp fra start og kan lede hele veien, om hun viser seg fra sin beste side.

Outsiderne

Dayenne Lane avlsuttet fort etter sen åpning etter et par måneders pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Med tempo over forestillingen kan hun runde til en trippelplass med posisjonsklaff. Har vunnet seks løp tidligere i år og har vært god ved flere anledninger.

Delicious Dream går gode løp hver gang. Avsluttet fort til fjerde sist, men kunne ikke utfordre Royal Baby tredje sist etter et optimalt løp i tredje innvendig og perfekt luke.

Luringen

Grace B.R. fikk en tøff innledning sist og ble sliten til slutt. Gangen før i Oaks-revansjen spurtet hun fortest av alle til fjerde i løpet Normandie Royal vant. Vant en hoppe-Kritierie-kvalifisering fjerde sist, men måtte nøye seg med sjette i finalen. Får hun ryggen til Royal Baby blir hun livsfarlig via siste indre.

Startsiden

Royal Baby kan ta føringen med Grace B.R. i rygg.

V75-5 (2100ma)

6 EXPENSIVE HANGOVER

7 Rocky Rich

4 Wheelie

1 Constantine Coral

9 Millman

5 Cliff Hydrup

3 Royalty Street

8 Remana

2 Coktail's Hangover

11 S.J.'s All In All

——————————-

10 Ultimate Love

Løpet

Expensive Hangover kan være et frekt bankeralternativ i grunndivisjonen, som egentlig er vidåpent.

Favoritten

Expensive Hangover hadde utur i V75 sist. Feilet i det han var i ferd med å angripe etter å ha fått perfekt åpning fra tredje innvendig i siste sving. Sparket oppi da og var unnskyldt. Ellers kunne han fort ha vunnet det løpet Goodman B.R. ledet hele veien i. Har vært strøket på grunn av en tråskade siden. Hoppa har gått mange gode løp på Klosterskogen og trives på banen. Står litt sjanseartet til spormessig, men bare det klaffer litt med posisjonene, er hun god nok til å vinne.

Outsiderne

Rocky Rich satt i tet etter 700 meter sist og var helt overlegen, dog i svært billig lag. Tredje sist tapte han kun for gode S.K.'s Mystic Titan, dog klart. Står langt ute på vingen, men med posisjonsklaff er det ikke umulig.

Constantine Coral har vært ute i knalltøffe lag i sine to siste starter. Står til for et fint løp og skal ikke avskrives feilfritt.

Luringen

Wheelie viste klar fremgang sist til annen bak Broad Vision, dog klart slått. 6-åringen er kjapp fra start og kan stikke til tet. Kunne ikke følge Expensive Hangover tredje sist og måtte nøye seg med fjerde, man Wheelie er forbedret nå i Antonsen-regi.

Startsiden

Wheelie er kjapp fra start og kan muligens ta en lengde på Constantine Royal. Expensive Hangover er heller ingen sinke.



V75-6 (2100ma)

1 COKSTILE

10 FERRARI B.R.

——————————-

9 Catherine's Chevy

8 Deep Sea Dream

2 Radieux

6 Love Voice

4 Jet Voice

7 Gigant Invalley

3 Billy Flynn

5 Kick Off Classic

Løpet

Jeg ser fire hester med en viss vinnersjanse i Prince Royals minneløp, men prøver meg med to hester.

Favoritten

Cokstile får et knepent tips. Waaler-traveren har gått på 1.12-tallet i begge sine starter etter pause. Første gang ut fikk han knallhard kamp av Radieux, men red stormen av. Sist måtte han åpne i 1.09-fart før han fikk overta på første bortre. Slapp til Donatomite etter kilometeren og fikk siden maks på tredje. Må neppe åpne så fort for å få føringen her. Kommer han seg greit igjennom første sving og få dirigere litt, kan han meget vel vinne.

Outsiderne

Catherine's Chevy er landets beste 3-åring og skal prøve seg mot eliten her. Rorgemoen-traveren er kjapp fra start og kan sikre seg ryggen på Cokstile. Jeg ser ikke bort i fra at EM-fireren kan utfordre via siste indre, selv mot mer garvede hester.

Deep Sea Dream var strålende sist. Avsluttet flott og hentet lengder på Lionel, men sporet er sjanseartet.

Luringen

Ferrari B.R. hadde litt halsproblemer sist og var dessuten med på en knalltøff åpning uten å få overta. Ble naturlig nok sliten til slutt. Hadde full kontroll til seier i sitt comeback gangen før. Da overtok han etter 400 meter og fikk dirigere. Står litt sjanseartet til i bakspor nå og skal i utgangspunktet få et fint løp. Da må det klaffe med tempo og posisjonser for at han skal rekke frem.

Startsiden

Cokstile er veldig god fra start og forsvarer normalt sporet.



V75-7 (2100ma)

1 KUVEN STORM

12 GRISLEFKASEN G.L.

8 BRENNE BANKER

11 BOSSUM FAKSEN

10 MAGNUMS OTHELLO

3 LANGLANDS ODIN

——————————-

7 Hugo Bäck

2 Valle Storm

5 Havblikk

6 Idfaxen

4 Lyn Victor

Løpet

Åpent i kaldblodscupen. Jeg garderer.

Favoritten

Kuven Storm viste seg fra sin aller beste side sist og var helt overlegen fra tet foran Valle Storm. Står perfekt til spormessig igjen. Med samme innsats kan det bli reprise, men selskapet er klart skjerpet nå.

Outsiderne

Grislefaksen G.L. går stadig gode løp, men har også hatt mye utur. Har feilet bort nesten like mye penger som han har tjent. Feilet blant annet i kamp om annen bak Tekno Eld i Derby femte sist. Ble fjerde i løpet Hugo Bäck vant sist, men står 20 m bedre til kontra ham nå. Uansett må det klaffe en god del fra spor tolv.

Luringen

Brenne Banker feilet håpløst direkte i Hamre-debuten sist, men han rapporteres meget bra i trening mot garvede hester. Sporet er sjanseartet, men hesten som ble treer i det svenske Derby, skal ikke avskrives.

Startsiden

Kuven Storm er kjapp fra start. Utenfra kan Valle Storm prøve seg en bit. Sistnevnte skal nok ha rygg.

NØKKELKUSKEN

Navn: Jan Roar Mjølnerød

Alder: 47

Antall seirer i år: 46

Antall seirer totalt: 741

Hvem er kongen i V75-innledningen?

Jan Roar Mjølnerød og Øystein Tjomsland er to av landets fremste unghesttrenere. De siste sesongene har det vært mange nappetak mellom de to. I V75-innledningen er det duket for en ny. Mjølnerød tror duellen står mellom Reime Kongen og Vestpol Kongen.

V75-1: Jeg har tro på min hest, som har utviklet seg fint den siste tiden. Sist tok vi ned Vestpol Kongen kort før mål. Sistnevnte var nær ved å slå gode Rappstjernen sist. Så dette er to unghester i flott utvikling. Jeg ser frem mot denne duellen.

V75-2: Katie Mae kan være en mulig bankerkandidat. Tapte sist, men møtte gode hester da. Er i flott form og skal takle distansen. Garderes det er Norma B. og Mira Hørsta aktuelle. Begge leverte gode innsatser i Sverige sist.

V75-3: Ness Tjo Edel er den som står best inne i løpet. Har de antatt hardeste konkurrentene 20 meter bak nå. Kapasitetshester som Brenne Blissi, Rødmyrsfakså og Arvesølv må regnes tidlig tross dobbelt tillegg. Min, Mjølner Torine, kan hente seg en fin premie, men det blir tøft å gå helt til topps.

V75-4: Royal Baby imponerte stort nest sist. Ikke like god sist, men har perfekte forutsetninger her. Leder trolig dette fra start til mål, om ikke Grace B.R. speeder henne ned på siste indre.

V75-5: Omgangens mest åpne løp? Her er det flere som har signalisert at de vil til tet. Det kan bli kjøring, og da kan alt skje. Hester som Rocky Rich, Expensive Hangover, Wheelie og Cliff Hydrup må tidlig med.

V75-6: Cokstile vant sportrekningen, og Kolle tror han forsvarer sporet. Leder trolig dette fra start til mål. Min banker.

V75-7: Mine to, Bossum Faksen og Grislefaksen G.L., er i flott form, men fikk som ventet vriene spor her. Slik jeg ser det, er begge kun outsidere. Kuven Storm står perfekt til og kan lede hele veien. Ellers er dette et meget bra og åpent oppgjør.