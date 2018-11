Ny Carlsen-remis: – Jeg er glad at jeg overlevde

LONDON (VG) (Fabiano Caruana-Magnus Carlsen 1/2–1/2) Magnus Carlsen (27) og Fabiano Caruana (26) har spilt sin åttende remis i sjakk-VM. Verdensmesteren brukte de røde sokkene han vant med for to år siden. Det hjalp ikke.

Da Carlsen møtte Sergej Karjakin for to år siden, kom den første seieren i det åttende partiet da russeren overraskende vant med svart.

– Jeg er glad over å ha overlevd partiet. Jeg hadde ikke sjansen på noe mer, sier verdensmesteren etter dagens parti.

– Det var et tøft parti. Jeg husket ikke helt hva jeg skulle gjøre, og så ble det veldig skarpt. Det endte opp med at jeg bare måtte forsvare meg. Det greide jeg heldigvis på en grei måte, sa Carlsen til VGTV.

Han hadde de røde «lykke-sokkene» fra seieren i New York på seg. Det er NBA-sokker. Etterpå måtte han innrømme at det ikke ble til hjelp denne gang.

– Jeg tror Magnus hadde det tapet fra 2016 i bakhodet. For han spilte aggressivt bare inntil et visst punkt. Han husket nok at han ble litt for ivrig mot Karjakin i New York, sier El Pais-journalisten Leontxo Garcia til VG.

Han mener dog at mandagens parti lenge var positivt fra Carlsens side.

– Men Magnus’ mentale form er ikke på sitt beste.

VM-duellantene følte seg forstyrret i forbindelse med Caruanas 24. trekk.

– Vi hørte et eller annet. Jeg vet ikke fra hvor. Jeg tror ikke det kom fra publikum, sa Caruana etterpå.

– Det er selvfølgelig ikke akseptabelt, fortsatte Magnus Carlsen .

– Vi hørte noen stemmer.

Verdensmesteren ble tydeligvis overrasket av Caruanas løper til d2 i trekk 12.

– Caruana har gått inn i en skarp stilling, fastslo Carlsens lege - som også er en sterk sjakkspiller - Brede Kvisvik, på plass sammen med resten av Team Carlsen.

Amerikaneren spilte lenge veldig raskt og hadde tydeligvis forberedt seg godt. Alt lå til rette for et fyrverkeri av et parti.

Super-dataprogrammet «Sesse» reagerte negativt på Carlsens 18. trekk: Han spilte bonden foran kongen to fram til g5.

– Vi har fått et sjokkerende trekk, fastslo Jon Ludvig Hammer på VGTV, mens den russiske toppspilleren Peter Svidler på chess24-sendingen kalte det «praktfullt».

Magnus Carlsen måtte brukte tid på å tenke, og spørsmålet ble etter hvert om han ville komme i tidstrøbbel frem mot trekk 40.

– Fabiano angriper, og Magnus blir tvunget til å spille som et geni, som han jo egentlig er. Men han har mistet selvtilliten, fastslo Leontxo Garcia, journalist i El Pais.

Men konkurrenten Hikaru Nakamura beroliget Carlsen-tilhengerne på chess.com-sendingen:

– Om Magnus overlever de neste to-tre trekkene, så tror jeg det gå greit for ham.

Etter Carlsens løper til f5, kom et avgjørende trekk. Ifølge «Sesse» var bonde c5 det eneste som kunne gi amerikaneren et solid overtak.

– Dette øyeblikket kan avgjøre hele VM, fastslo Jon Ludvig Hammer i VGTV-studio.

Fabiano Caruana tenkte leeeenge. Etter 33 minutter valgte han «riktig» trekk.

– Men ingenting er gitt. Det er ikke åpenbart at dette vil gå Caruanas vei, sa redaktøren for mattogpatt.no , Tarje J. Svensen.

Samtidig reagerte begge spillerne inne i «buret» sitt: De hørte støy fra publikum.

Kanskje slo det bra ut for Carlsen: Carunas neste trekk, bonde til h3, gjorde at han mistet nesten hele fordelen.

– En gigantisk tabbe, konkluderte Hammer i VGTV.

– En enorm lettelse for Magnus, fastslo Peter Svidler på chess24-sendingen.

Carlsen valgte etter hvert å trekke i nødbremsen. Han skjønte at noe bedre enn remis kunne han ikke oppnå i dette åttende partiet. Etter 38 trekk stakk Carlsen fram lanken.