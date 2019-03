VM-DRONNING: Therese Johaug vant oppskriftsmessig tremila i Seefeld lørdag. Det ble tre gull og et sølv i VM. Sånt betaler seg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK /VG

Johaugs VM-suksess verdt 10 millioner kroner

SEEFELD (VG) Therese Johaug (30) er VM-dronning i comebacket med tre VM-gull. Manager Jørn Ernst bekrefter at suksessen er verdt opp mot 10 millioner kroner.

Publisert: 03.03.19 03:04 Oppdatert: 03.03.19 03:51







Lørdag kveld sto Johaug på toppen av pallen i Seefeld sentrum igjen.

Noen timer tidligere stakk hun etter noen få kilometer. Hun så seg aldri tilbake. Resten av 30-kilometeren ble en lang triumfferd, som endte med det norske flagget i hånden over mållinjen.

les også Løfshus hamrer løs mot tysk trener etter Johaug-kommentar

Blant publikum hadde manager Jørn Ernst med seg en stor gjeng særdeles godt fornøyde sponsorer.

Ubeseiret

Hun har fått 420.000 fra det internasjonale skiforbundet for tre VM-gull. I tillegg tok hun sølv på stafetten. 30-åringen får millionlønn fra skiforbundet etter drømmesesongen, hvor hun fortsatt er ubeseiret på distanserenn.

les også Fikk bonuspenger av sponsorer under dopingutestengelsen: Betalte privatsatsing for Johaug

Johaug tjener også gode penger på avtaler med utstyrsleverandører. Hun har også et registrert selskapet Setra AS hvor hun har plassert flere millioner.

EN DRØM: Manager Jørn Ernst omtaler VM i Seefeld som en drøm. Her gratulerer han Therese Johaug med gullet etter 10-kilometeren. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Det har vært fryktelig mørke stunder for Johaug i perioden hun var utestengt med en dopingdom. Dette sa hun om den tiden etter tremilsgullet:

Nettavisen skrev for en drøy uke siden at hun kan tjene 10 millioner kroner på VM-suksess.

– Det er vanskelig å si. Men det er ikke mer enn 10 millioner, kommenterer Ernst.

Leif Welhaven kommenterer: Brakseier for Johaugs manager.

Manageren forventer stor pågang fremover.

– Det kommer til å bli stor oppmerksomhet. Men det blir nok ikke en ny runde som den vi hadde etter VM i Oslo (2011). Vi har en etablert sponsorgruppe. Så blir det forespørsler om TV-opptredener og slike ting. Også kommer det helt sikkert noen nye sponsorforespørsler, sier Ernst til VG.

Nesten 40 mill. i formue

Han har fulgt Johaugs triumfferd fra sidelinjen i Østerrike.

Det ble «bare» sølv på stafetten. Johaug var ankerkvinne, og innrømmet at hun egentlig ikke ville gå sisteetappen:

Utøverne kan sette mye av inntektene i Skiforbundets utøverfond, som de kan ta ut etter karrieren. Derfor gir ikke ligningstallene et fullstendig bilde, men ligningstallene fra 2018 viser at hun tok ut en inntekt på 3,26 millioner kroner i 2017.

Hun står ligningsført med en formue på 36,68 millioner kroner.

les også Varsler slutten på norsk totaldominans: Sverige i snitt fem år yngre enn Norge

Det er 12 millioner kroner ned fra 2016. Men året etter kjøpte Johaug en villa til 18,8 millioner kroner i Holmenkollen.

Det er litt unorsk å prate om egen lønningspose, men i Manchester United hever for eksempel Alexis Sánchez en lønn på oppunder fem millioner kroner i uken.

– Han er jo ikke noe god engang, kommenterer Ernst og ler særdeles godt.

– Jeg er bare meg

Det som er sikkert er at Therese Johaug fra lille Dalsbygda er blitt «big business» med eget klesmerke.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg er bare meg. Det har jeg vært hele tiden. Men jeg syns det er moro at folk følger med meg, og setter pris på det jeg har gjort. Ikke minst all støtte jeg har fått de siste to årene. Det har betydd utrolig mye for meg, sier Johaug til VG og fortsetter:

– Det er en stor grunn til at jeg klarer å stå her i dag og har tatt det comebacket jeg har gjort. Uten alle folkene jeg møter hver dag som gir meg positive tilbakemeldinger, og som viser sin støtte, så hadde ikke dette gått.

30-åringen fra Dalsbydga hører nasjonalsangen oftere enn de fleste, men her går det litt i surr:

Hun har flere internasjonale sponsorer som Tag Heuer, Oakley, Huawei og Jaguar. Sist inn i sponsorporteføljen er CC Vest Meny i Oslo.

– Jeg har vært veldig heldig som har havnet i denne situasjonen. At jeg har fått min egen merkevare. Og at jeg har så mange flotte sponsorer med på laget, som jeg har hatt i 10–12 år nå. Det verdsetter jeg veldig høyt, sier Johaug.

– Gode forhandlingskort

Lørdag kveld skulle hun muligens innom en festmiddag med sponsorene.

les også Svenskenes nye superstjerne: – Hun blir ikke større enn Northug

Ekspert på markedsføring Trond Blindheim er dosent ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Han vil ikke kommentere hvor mye penger tre VM-gull og et sølv er verdt.

Men at hun nå kan håve inn er han ikke i tvil om.

– Nå har Johaug gode forhandlingskort. Hun går hjem på alle måter overfor tv-seere og sponsorer. Når du er best i langrenn som er nasjonalidretten, så er du i god posisjon til å tjene penger, sier Blindheim til VG.

Det neste for VM-dronningen er tremila i Holmenkollen neste helg. Før det er verdenscup i Falun. Sesongen avsluttes med en minitour i Canada.