ENDELIG SKØYTEGULL: Håvard Lorentzen etter triumfen i Pyoenchang mandag. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Lorentzen går for gull-dobbel: – Fullt mulig

Publisert: 19.02.18 19:10 Oppdatert: 20.02.18 03:43

SPORT 2018-02-19T18:10:41Z

PYEONGCHANG (VG) Håvard Lorentzen (25) hadde akkurat vunnet sitt første løp i verdenscupen på 500 meter da han for tre måneder siden tegnet sin VG-drømmeforside med tittelen «Suste inn til OL-gull».

– Ja, jeg var kanskje litt høy på meg selv. Jeg hadde akkurat tatt min første verdenscupseier, svarer han på VGs spørsmål om Drømmeforsiden han tegnet i november i fjor.

Undertittelen var «Knuste Nuis og Kulizjnikov».

«Ligger i den norske folkesjelen»

Sistnevnte, russiske Pavel Kulizjnikov, kom aldri til OL. Han er i likhet med en rekke andre russere nektet å starte her i Pyeongchang på grunn av urent dopingrulleblad. Kulizjnikov ble tatt for doping etter at han hadde slått Håvard Lorentzen på 1000 meter i junior-VM for seks år siden.

– Det var ikke en særlig hyggelig følelse, minnes Håvard Lorentzen nå.

Lorentzen fikk senere gullmedaljen i posten hjemme i Bergen.

Russeren som etter utestengelsen på to år kom tilbake og etter hvert satte gjeldende verdensrekord på 500 meter, ble for to år siden suspendert i en ny dopingsak – for meldonium.

– Er du glad han ikke er her?

– Nei, jeg skulle gjerne hatt ham med for å slå ham. Jeg skrev jo på VGs forside at jeg skulle slå ham og Kjeld Nuis, svarer han.

Han har «slått» Kulizjnikov. Nå gjenstår Nederlands Kjeld Nuis på 1000 meteren kommende fredag. Nuis vant 1500-meteren og er favoritt på 1000-meteren, sammen med Håvard Lorentzen.

På spørsmål om hva OL-gullet vil gjøre for norsk skøytesport, svarer han at den «ligger i den norske folkesjelen» og at det norske folk er bortskjemt med gode resultater i skiskyting, langrenn og alpint – og at «det var på tide at vi fikk OL-gullmedaljen».

– Er det på tide med dobbelt gull, det er ikke så lenge til 1000-meteren?

– He, he – ja, det blir spennende. Jeg gleder meg til å gå 1000 meter. Hvis jeg åpner på 16,5 og får en runde som dette, skal det bli vanskelig å slå meg, svarer han på VGs spørsmål.

– Du er bedre på 1000 meter enn 500 meter?

– Jeg følte på forhånd at medaljesjansen var bedre på 1000 meter, mens muligheten for seier var bedre på 500 meter. Det er fullt mulig å slå Kjeld Nuis hvis jeg går som dette her, svarer Håvard Lorentzen.

Han ladet opp til gulløpet med å klimpre på sin relativt nyanskaffede gitar: Guns ’n’ Roses og Metallica i noen timer mandag «for å roe nervene». Og så kikket han litt på TV-serien «Friends».

Han forteller også at hans trener de to siste årene, tidligere verdensrekordholder Jeremy Wotherspoon, er hans store forbilde og at han ble litt «starstruck» da han traff ham første gang.

Kanadieren, som har 67 verdenscupseirer, skulle ta sitt OL-gull på 500 meter for 16 år siden i Salt lake, men snublet i starten.

– Jeg fikk med meg det da (på TV). Jeg vant dette gullet litt for ham. Det er det han har manglet i sin karriere, sier Håvard Lorentzen til VG.