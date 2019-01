FORTID OG FREMTID: Nils Arne Eggen har hatt enorm suksess som RBK-trener. Nå er det opp til Eirik Horneland å ta opp arven. Foto: VG/NTB SCANPIX

Eggen støtter Horneland-ansettelsen: – Han passer inn

Eirik Horneland (43) blir den ellevte Rosenborg-treneren siden Nils Arne Eggen (77) ga seg i 2002. RBK-høvdingen tror på nyansettelsen.

– Styret har gjort en grundig jobb og brukt lang tid. De har valgt en veldig faglig dyktig mann. Litt uerfaren, men en mann som passer inn i RBK-filosofien med fremoverrettet fotball. Han har fremtiden foran seg, sier Nils Arne Eggen til VG.

Eggen ledet Rosenborg til 14 seriegull og til eliten av Europa på 90 – og 2000-tallet. Siden 77-åringen ble båret av på gullstol i 2002, har elleve prøvd seg som RBK-trener. Tolv om man tar med Eggens periode i 2010 – da han ikke fikk fortsette videre .

Åge Hareide (2003), Ola By Rise (2004), Per Joar Hansen (2005), Per-Mathias Høgmo (2005), Knut Tørum (2006–07), Trond Henriksen (2007–08), Erik Hamrén (2008–10), Eggen (2010), Jan Jönsson (2011–2012), Per Joar Hansen (2013–14), Kåre Ingebrigtsen (2014–2018), Rini Coolen (2018).

Som listen viser har det stort sett enten vært trenere med titler på CV-en eller «typiske RBKere», foruten «vikartrenerne» Knut Tørum (som overbeviste og fikk jobben fast – en stund ) og Rini Coolen.

Bekymring blant supporterne

Størst suksess over flere år av Eggen-etterfølgerne, hadde Ingebrigtsen før han og Erik Hoftun fikk sparken sist sommer .

Supportere advarte mot Horneland før jul. Flere ventet seg et «større» navn. Sarpsborgs Geir Bakke sa nei. Andre skeptikere har påpekt at Horneland spilt mest 4–4–2 i Haugesund, ikke «Rosenborgs» 4–3–3.

Trenerlegenden fra Orkdal er uansett ubekymret.

– Det er styret som ansetter trenere og styret som sparker trenere. Han får en tøff jobb med å ta over et lag som har vunnet the double tre av de siste fire årene, men det kan gå veldig bra. Eirik virker veldig fotballfaglig klok og dyktig, sier Eggen.

Han legger til i kjent stil at det er medlemmene som står bak styret. Og at det derfor er opplagt at han støtter ansettelsen. Haugesund derimot reagerer på RBKs oppførsel underveis.

God jobb i FKH

«Verdens beste møtende spiss», Gøran Sørloth, mener at Rosenborg har gjort et godt valg ved å ansette Horneland og assistent Karl Oskar Emberland.

– Jeg er optimist, de kommer til å gjøre en god jobb for Rosenborg, og dette var en god start på det nye året, sier Sørloth.

Han er skeptisk til supporterne som har uttalt seg kritisk til Horneland. Han frykter heller ikke kulturforskjeller mellom klubbene.

– Vi er en liten fotballfamilie i Norge. Her snakker vi om å sy sammen en gruppe som går veldig godt overens. Det kommer ikke til å bli noe problem å få mye ut av dette spillermateriellet, sier Sørloth.

Modig av RBK

Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud mener at trønderne har gjort et spennende og modig valg.

– Han er en ung trener som har vist gode resultater med yngre landslag og Haugesund. Det er modig av Rosenborg, på mange måter, å gi en ung trener tilliten, sier han.

Horneland har kun trent FK Haugesund på toppnivå, og må venne seg til en annen hverdag, med langt mer oppmerksomhet og høyere krav.

– Nettopp derfor er det modig av RBK, fordi dette er noe helt annet enn det Horneland har vært med på før. Men han har jo ikke erfaringen, og har ikke bevist at han takler det før, sier Skullerud.

Bengt Eriksen mener at Horneland først og fremst er en «solid håndverker», og utdyper at han med det mener en ærgjerrig og hardtarbeidende trener.

– Men det er ikke bare fornøyd med det i Trondheim. Han må få laget til å blomstre, og han må gjøre det på sin måte. Det er mye som kan gå bra, men jeg tror han får det tøft uten en god start, mener Eurosport-profilen.

Eriksen er enig med kollega Skullerud i at Horneland i utgangspunktet ikke passer som hånd i hanske med RBK-filosofien, men mener at supporterne burde gi Horneland tid.

Supporternes reaksjon

Når VG prater med Kjernens talsmann Espen Viken i etterkant av Horneland-offentliggjøringen, er den verste skepsisen borte fra det åpne brevet som kom lillejulaften.

– Vi hadde noen ønsker ut ifra det vi tenkte om at han var en defensiv trener. Men nå hører vi rykter om at vi kanskje ikke hadde helt rett, så dette blir veldig spennende utover våren å se om dette kan være den klaffen vi trenger, sier Viken og fortsetter:

– Vi var ikke negative til ansettelsen, men vi etterlyste en offensiv trener. Men Heggem, Bratseth, Bjørnebye og gjengen som har jobbet med dette har mer peiling på dette enn oss. Så nå blir det utrolig spennende å se om de har rett, sier han.

Kjernen-talsmannen legger til at de støtter Horneland hundre prosent og berømmer RBK-styret for å være modige.

