BANKERKUSK: Erlend Rennesvik trener og kusker VG-bankeren Jackson Avery. Han kjører også favoritten i V75-innledningen, Mira Hørsta. Foto: Eirik Stenshaug, Equus Media

Kveldens travtips: En soleklar V75-banker

SPORT 2019-01-16T09:21:44Z

Jackson Avery var helt overlegen sist. Med samme innsats vinner 4-åringen til Erlend Rennesvik igjen.

Anders Olsbu

Publisert: 16.01.19 10:21

VGs travekspert, Anders Olsbu, mener Jackson Avery er en klar banker.

– Credit Winner-sønnen var flink toer i debuten, men var langt bedre sist, i karrierens andre start, to måneder senere. Da angrep han fra tredje utvendig på siste bortre og forsvant i fra til en suveren seier på sterke 1.16,0 over full distanse. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall, sier Olsbu.

Dagens banker:

Jackson Avery (V75-2) bør vinne enkelt, om han er like god som i sin aller siste start.

Dagens luring:

Fruska Am (V75-1) avsluttet fort etter sen åpning sist. Kan overraske med overpace.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 243 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1687,50 kroner

V75-1 (1609ma)

3 MIRA HØRSTA

5 AMAZING CASE

4 Lakeside Cassie

10 Fruska Am

6 Lady Lara

—————————–

9 Zandra Invalley

2 Springlove

7 Chipie d'Yvi

1 Veggie Hanover

Løpet:

En duo peker seg litt ut i dette hoppeløpet som har fem-seks vinnerkandidater.

Favoritten:

Mira Hørsta var god til seier i V75 på Bjerke sist. Hun ble med i angrep fra femte utvendig på siste bortre og avgjorde enkelt foran Aicha Ravina. Hun står fint til spormessig og er ganske flink fra start. Feilfritt og om hun viser seg fra sin beste, skal hun ha en fin sjanse igjen.

Outsiderne:

Amazing Case var på trippelen i hele ni løp på elleve starter i fjor, med fire seirer og fire annenplasser som fasit. I sine to siste starter har hun firt fra tet. Måtte tåle en tøff åpning sist, men fikk dirigere gangen før. Hamre-traveren er kjapp fra start og kan stikke til tet. Har nok klar fordel av sprint, som det er nå og kan muligens holde helt inn, om hun yter sitt beste.

Lakeside Cassie fikk et fint løp i lederrygg sist og åpning ut av siste sving. Avsluttet bra, men kunne ikke true vinneren Lightning. Feilet seg bort nest sist, mens hun kontret ut Photolicious til seier tredje sist. Feilfritt og med posisjonsklaff kan hun ende blant de tre. En garderingshest.

Lady Lara har tatt to strake seirer fra tet, en posisjon hun har hatt i sine tre siste starter. Vant knepent nest sist, men enklere nå sist. Men det spørs om hun klarer å få den posisjonen nå med Amazing Case på innsiden.

Luringen:

Fruska Am travet som femtehest på innerspor underveis sist, men avsluttet fort til fjerde etter sen åpning. Lightning vant det løpet foran Lakeside Cassie. Står i bakspor igjen, men skulle det bli tøff kjøring i front, kan hun runde de fleste, muligens alle.

Startsiden:

Nesten alle i første rekke er gode fra start, om det laddes. Muligens blir det Amazing Case eller Lady Lara som kommer til å sitte tidlig i tet.



V75-2 (2100ma)

9 JACKSON AVERY

—————————–

2 Frozen Sun

5 Such a Night

4 To Be A Star

1 Dani's Princess

6 Pegasus R.R.

3 Acers Fantasy

7 Callum

8 Boggy Verano

Løpet:

Jackson Avery er kveldens sikreste vinner. En klar V75-banker i dette løpet i DNTs 4-årsserie.

Favoritten:

Jackson Avery angrep fra tredje utvendig 500 meter igjen sist. Satt straks i tet og dro unna til en overlegen seier. Travet radige 1.16,0 over full distanse ved den anledningen, og det i karrierens andre start. Med samme innsats er det neppe noen her som kan stå i mot Rennesvik-traveren. Skulle han derimot svikte med galopp eller annet uhell, er det derimot vidåpent.

Outsiderne:

Such A Night feilet innledningsvis sist og gjentok som pigg i siste sving. Gikk også bra gangen før til fjerde, etter å ha trøblet og galoppert innledningsvis. Morten A. Pedersen-traveren er milevis bedre enn raden og kan være en trippelluring om han skulle greie å komme seg feilfritt rundt.

Luringen:

Frozen Sun kommer ut etter to måneders pause og rapporteres veldig fin i trening. Gøran Antonsen-traveren kommer ut med drapropper for første gang og skal gå skoløs foran, om banen tillater det. 4-åringen er kjapp fra start og kan fort bli toer om kommer seg foran.

Startsiden:

Alle de fire innerste kan løse bra, men jeg holder en knapp på at Frozen Sun eller To Be A Star kan sitte tidlig i tet.



V75-3 (2140mv)

4 VÅR BAJAS

8 MALALA

7 BORKFLYA

5 Linntilla

2 Granli Scott

—————————–

6 Bare Christina

3 Stålvilma

1 Maxey Melanin

Løpet:

Nesten ingen kan avskrives i dette lille kaldblodsfeltet, som kun teller åtte hester. Jeg prøver meg med fem.

Favoritten:

Vår Bajas har utviklet seg veldig fint. Vant veldig lett på en klar rekordforbedring sist. Feilfritt og med samme innsats har han en god sjanse igjen. Nest sist tapte han kun for Valle Grom tross startgalopp og sisterunden i dødens.

Outsiderne:

Borkflya er egentlig mer enn god nok til å vinne her, om formen skulle være tilbake på topp. Hoppa er fryktelig usikker, men skulle hun vise seg fra sin beste side, kan hun overraske. Hun gikk bra nest sist til tredje etter galopp i et løp gode Rokne Bliss vant. En evig outsider.

Luringen:

Malala var det gode treningsrapportere på etter lang pause sist. Hun gikk også veldig bra i løpet, men var uheldig og feilet med grepet på ledende Jentefuten i siste sving. Kom bra tilbake til tredje. Med det løpet i kroppen er hun normalt ytterligere forbedret. Feilfritt kan hun absolutt vinne.

Startsiden:

En feilfri Stålvilma kan ta føringen, men også Linntilla og Bare Christina er flinke fra start.



V75-4 (2100ma)

9 ROKNE BLISS

11 SIKVELANDS BORK

2 BORK ODA

10 H.C. Blesen

6 Idlava

—————————–

4 Kaptein

7 Horgen Gaupa

3 Faste Jerva

8 Spiktrollet

5 Tangen Marte

12 Wik Faksen

Løpet:

Jeg satser på en ny kvintett, men skulle gjerne hatt råd til et par til.

Favoritten:

Rokne Bliss har gått fine løp hver gang i det siste og møter enklere lag nå. Sist ble hun tredje bak Ard og Aasvind i Kaare Krosbys minneløp. Gangen før ble hun kun slått av Reime Kongen og Vital Vinter i Th. Gjølstads minneløp. Står til for et fint løp og kan ta en fortjent seier.

Outsiderne:

Bork Oda ledet i det aller lengste sist og tapte kun knepent for Rive Rodin. Avsluttet bra fra jumpoplass gangen før. Står fint til spormessig og ble kuskeforsterket med Dag-Sveining Dalen, som ble toer bak Eirik Høitomt på kuskestatistikken i fjor.…H.C. Blesen vant greit fra tet etter tre måneders pause sist og er nok ytterligere forbedret nå. Men Hans Chr. Holm-traveren er nok aller best i tet. Således står han sjanseartet til nå.

Luringen:

Sikvelands Bork feilet seg bort innledningsvis sist. Gikk fine løp før det uten å vise helt toppform. Men tilbake i toppslag har han kapasitet til å runde alle.

Startsiden:

Bork Oda, Kaptein og Idlava kjører trolig om føringen. Spiktrollet er også bra fra start, men står langt ute.



V75-5 (2100ma)

9 DÆMRO KJEMPEN

6 HAUGESTAD ARNE

2 THALE

—————————–

1 Åsaoline

8 Vetla Vinna

10 Adelinn

3 Lilletroll

4 Gonagas Rebell

7 Nito Faxa

5 Jo Blessen

Løpet:

Tre hester peker seg litt ut.

Favoritten:

Dæmro Kjempen yppet seg skikkelig sist mot Sirikit, som har radet opp seirer i det siste. Bremset nest sist, men var flink til seier tredje sist. Tar han i for fullt helt inn, skal han ha en fin sjanse til å vinne.

Outsiderne:

Haugestad Arne var flink toer bak Harald sist. Vant i begge startene for Dag-Sveinung Dalen før det, og han får sjansen igjen. Får hesten det litt servert, blir han farlig igjen.

Luringen:

Thale vant fem løp i fjor og var på trippelen i åtte av 20 starter i fjor. Hun er bra fra start og trives godt i tet. Skulle hun komme seg dit og holde seg til rett gangart, kan hun absolutt vinne. En typisk outsider.

Startsiden:

Thale er flink fra start, men kan bli overflydd av Vetla Vinna. Haugestad Arne er heller ingen sinke.



V75-6 (2100ma)

3 BALAINE

11 EDDIE ARCTOUS

9 PYRECHEPT

—————————–

8 Revenge

6 Mister Adisak

7 Do It Fass

2 Plas Teg

4 Laylock Classic

1 Exit River

10 Rodney H.

5 Jet Z.

Løpet:

Jeg forsøker tre hester i dette løpet for de stallansatte, men det er flere med sjanse.

Favoritten:

Balaine gikk flere sterke løp i fjor. Vant blant annet på 1.12,9 i et V75-løp på Forus i fjor. Ble treer og toer på 1.14-tallet full vei etter det. Har ikke startet på syv måneder nå og trenger nok løp i kroppen før han er på topp. Han skal uansett ikke avskrives i seierssammenheng.

Outsiderne:

Pyrechept har gått fine løp i det siste. Avsluttet bra til fjerde fra køen sist, men fikk dårlige rygger og måtte helt ut i femtespor i siste sving. Gangen før avsluttet han fort til annen bak. S.K.'s Mystic Titan.

Luringen:

Eddie Arctous avsluttet fort etter sen åpning sist og tapte kun for gode Whisky Voice. Står dumt til spormessig, men skulle det bli litt kjøring i front, kan Høitomt-traveren runde alle.

Startsiden:

Plas Teg er flink ut. Kan muligens bli utfordret av Laylock Classic.



V75-7 (2100ma)

7 BRENNE BANKER

6 VOLLANFAKS

3 BEST RUGGEN

—————————–

2 Lome Gant

1 Lustra Loke

4 Sprett Odin

11 Prins Philip

12 Lille Amare

5 Wrons Frigg

8 Faks Mollyn

10 Kjappe Tinna

9 M.H. Fantomet

Løpet:

Også i V75-avslutningen peker en trio seg ut.

Favoritten:

Brenne Banker har endelig begynt å innfri etter å ha rotet mye med galopp og står nå med to strake seirer. Begge er tatt på enkleste vis. Holder han seg til rett gangart på ny, kan han absolutt vinne. Men han møter et par gode.

Outsiderne:

Vollanfaks har også feilet bort mye penger, men virker å ha stabilisert seg en del nå. Også han har tatt to strake seirer uten problemer. Per Ludvig Nilsen-traveren er råsterk og går til mål så det suser. Kan vinne feilfritt.

Luringen:

Best Ruggen fikk en blytung tur sist. Travet i tredjespor til han kom ned i dødens etter 500 meter. Fullførte sterkt til annen bak Brenne Banker da. 7-åringen er heller ikke helt til å stole på, men ligger han nedpå kan han utfordre dem.

Startsiden:

Sprett Odin, Wrons Frigg og Brenne Banker er flinke ut. Sistnevnte kan kanskje sitte tidlig i tet, om han løser feilfritt.