MIDTSTOPPERBAUTA: Rio Ferdinand angrer at han nedprioriterte det engelske landslaget. Her fra Manchester Uniteds Oslo-besøk i 2012. Foto: Frode Hansen

Ferdinand innrømmer: - Prioriterte Manchester United foran landslaget

Publisert: 13.05.18 09:41

Rio Ferdinand (39) håvet inn titler med Manchester United, men mislyktes med landslaget. Nå innrømmer han at klubblaget ble prioritert i første rekke.

Midtstopperen som la opp i 2015, vant ligaen seks ganger, FA-Cupen fire ganger og Champions League en gang i Manchester United -trøya.

På landslaget var han en del av et lag som på midten av 2000-tallet ble omtalt som den gylne generasjonen. Et lag med navn som Chelsea-duoen John Terry og Frank Lampard, Liverpools Steven Gerrard, samt Manchester United-lagkamerat Wayne Rooney, for å nevne noen.

Tross et stjernespekket lag ble det fiasko, og laget kom aldri lenger enn kvartfinale, foran EM 2008 toppet det seg med at laget ikke klarte å kvalifisere seg til mesterskapet i Sveits og Østerrike. Ferdinand mener at rivaliseringen fra klubbhverdagen mellom de forskjellige nøkkelspillerne ble tatt med inn på landslaget.

– Det overskygget ting, og det tok livet av den England-utgaven. Et år kunne vi kjempe mot Liverpool om ligaen, mens det i et annet år var mot Chelsea. Jeg gikk derfor aldri inn i England-garderoben og snakket fritt med Frank Lampard, Ashley Cole, John Terry eller Joe Cole i Chelsea. Det samme gjaldt Steven Gerrard og Jamie Carragher i Liverpool. Frykten var at de ville ta med seg noe tilbake til klubbene og bruke det mot oss (United), sier Ferdinand i et intervju med avisen The Times .

Både Ferdinand og Lampard kommer opprinnelig fra West Ham, og var barndomskamerater, men da de ble rivaler for hver sin storklubb ble kontakten nærmest kuttet.

Ferdinand fikk 81 kamper for «Three Lions» mellom 1997 og 2011. Han forteller i intervjuet at han i ettertid angrer på hvordan ting ble.

– Jeg skjønte det ikke den gang, men det jeg gjorde var skadelidende for England. Jeg var så oppslukt og besatt av å vinne titler med Manchester United. Ingenting annet betydde noe, forklarer han.

Ferdinand lar heller ikke managerne slippe unna, og uttaler han mener at heller ikke de gjorde en god jobb. Sven-Göran Eriksson, Steve Mcclaren og Fabio Capello var England-managere gjennom årene Ferdinand var som viktigst for det engelske landslaget.