Dommeren innrømmer feil : – Jeg legger meg flat

Publisert: 28.05.18 20:51 Oppdatert: 28.05.18 22:27

SPORT 2018-05-28T18:51:58Z

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 – Stabæk 4-2) Sarpsborg 08 slo Stabæk for første gang på hjemmebane siden opprykket, men det var en dommeravgjørelse før pause som fikk mest oppmerksomhet på Sarpsborg stadion.

40 minutter var spilt og det sto 1–1 etter scoringer av Franck Boli og Amin Askar da dommeren igjen kom i fokus i årets eliteseriesesong.

Hugo Vetlesen lekte seg med Sarpsborg-forsvaret innenfor vertenes sekstenmeter, og Joonas Tamm måtte ty til ulovlige midler for å stoppe 18-åringen fra Stabæk. Tamm felte Vetlesen, og Stabæk skulle hatt en klar straffe.

Dommer Sigurd Smehus Kringstad, den ferskeste i Eliteserien, blåste ikke. Når VG snakker med ham etter kampen har han sett situasjonen på nytt, og endret mening.

– Jeg gjorde en feil, og jeg legger meg flat. Jeg har sett situasjonen nå etter kampen, og det er straffe, sier dommer Sigrud Smehus Kringstad til VG.

– Hva synes du om at det har vært så mange dommeravgjørelser som har fått kritikk denne sesongen? Blir du påvirket?

– Nei, vi dommere gjør så godt vi kan hver kamp, sier han og legger til at han ikke har snakket med noen av Stabæk-spillerne etter kampen.

– Den er soleklar. Det er ikke noe å lure på en gang. Hvis det er én i Norge som sier den er usikker, så mener jeg de bør slutte å uttale seg. For den er så klar, og det ser alle. Jeg er ganske sikker på at dommeren går ut og sier at det var feil, men det hjelper oss svært lite, sier Vadim Demidov til VG.

– Alt i alt er det selvfølgelig vår egen skyld at vi taper, men det er tungt for oss når vi ligger der nede å få så klare hendelser imot oss, fortsetter han.

Også Tamm, som felte Vetlesen, innrømmer overfor VG at det var en klar straffe.

Etter pause sendte først Ronnie Schwartz Sarpsborg 08 opp i ledelsen, før Ohi sørget for en Stabæk-utligning.

Så sviktet gjestene fullstendig på defensiv dødball. To cornere på rappen på et par minutter, og to scoringer for Sarpsborg 08. Kristoffer Zachariassen og Patrick Mortensen sørget for at Sarpsborg 08 vant 4–2 – første seier mot Stabæk på hjemmebane siden opprykket i 2011.

Fire på rad

Stabæk ligger på kvalikplass med bare ti poeng etter 12 serierunder. Toni Ordinas ville ikke snakke om dommeren, men var svært skuffet over at laget hans slapp inn to mål på defensiv dødball på tampen av kampen.

– Vi må akseptere at de feilene «dreper» oss i dag. Vi spilte til tider veldig god fotball, og da er det dumt at vi går hjem med null poeng, sier han.

Stemningen er langt bedre i Sarpsborg-leiren. Med dagens seier klatret de opp til fjerdeplass på tabellen, og ligger bare to poeng bak serietoer Rosenborg.

– Vi skal fortsette, vi. Vi går alltid inn for å vinne hver eneste kamp, og nå har vi fire på rad. Det blir en tøff kamp mot Ranheim neste runde, sier Kristoffer Zachariassen.

– Dette var veldig deilig. Vi finner ut hvor dett ender mot slutten av sesongen. Nå tar vi en kamp av gangen. Vi har aldri vunnet fire kamper på rad. Hvis vi fortsetter sånn ser det spennende ut, sier Patrick Mortensen.