BEDRE TIDER: Ezinne Okparaebo (30) har vært Norges raskeste kvinne i mange år. For seks år siden var hun å sitt rakeste (bildet) da hun løp 100 meter i London-OL på 11,10.

Okparaebo: Holder lav profil med null støtte

Publisert: 05.06.18 11:18

Ezinne Okparaebo (30) er avhengig av private sponsorer og holder en lav profil, selv om hun fortsatt er Norges desidert raskeste kvinne og allerede denne sesongen har løpt under kvalifiseringskravet på 100 meter til EM i Berlin tre ganger.

– Hun får ingen støtte fra oss. Men denne uke skal jeg ta en liten sjekk med henne for å se om det er noe vi kan bidra med inn mot EM, sier friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom til VG.

– Det er umulig å drive toppidrett med det hun får fra oss. Hun får refundert utgifter til reiser og treningssamlinger. Men støtten har en totalramme. Det er ikke lønn, sier Jonathan Byrkjenes.

Ahouré fra Elfenbenskysten best 100 m kvinner Bislett Games (pers i parentes) Murielle Ahoure, Elfenbenskysten (10,78) Michelle-Lee Ahye, Trinidad og Tobago (10,82) Dina Asher-Smith, Storbritannia (10,99) Carina Horn, Sør-Afrika (10,98) Gina Lückenkemper, Tyskland (10,95) Blessing Okagbare-Ighoteguonor, Nigeria (10,79) Ezinne Okparaebo, Norge (11,10) Khalifa St. Fort, Trinidad og Tobago (11,06)

Han er sportslig leder i Norna-Salhus, Bergen-klubben som Ezinne Okparaebo tegnet en ett års avtale med etter sin pause fra friidretten i fjor.

Hun ble vraket fra Olympiatoppens stipendordning for tre år siden .

I februar var hun med 7,19 sekunder to hundredeler fra å gå til finalen på 60 meter under innendørs-VM i Birmingham i februar. I vår og sommer har hun løpt tre ganger under EM-kravet 11,45 sekunder: : 11,39, 11,38 og 11,32 i innledende heat under et stevne i tyske Regensburg.

I finalen gikk det ikke så bra: 11,49 - 34/100 bak tyske Tatjana Pinto, Okparaebos treningspartner under trener Thomas Prange i Tyskland, der hun har hatt sin trenings og konkurransebase.

«En oppdatering av sesongen så langt: Allerede kvalifisert for EM i Berlin. Sesongbeste i dag (søndag) i Tyskland. Jeg har det gøy. Lærer fortsatt. Doing me», skriver Ezinne Okparaebo på sin Instagram-konto søndag.

Torsdag er hun klar for 100-meteren på Bislett. Startfeltet er sterkt. Seks av de syv Okparaebo skal bryne seg på, har personlige rekorder under 11 sekunder. Okparaebos «pers» er 11,10 fra London-OL for seks år siden. To måneder før friidretts-EM i Berlin er det den svakeste blant dem som kryper ned i startblokkene i Oslos Diamond League- stevne klokken 20.35

Karl Henrik Felde har fungert som Ezinne Okparaebos rådgiver og mediekontakt den siste tiden. Hun har ikke besvart VGs henvendelser utover å henvise til Felde. Felde skriver i en SMS til VG tirsdag at han er på jobbreise og ikke har anledning til å svare på spørsmål angående Okparaebo.

Ifølge Felde skulle hun opprinnelig deltatt på en pressekonferanse i regi av Bislett Games i dag, tirsdag, men arrangøren “har valgt å bruke henne på andre oppdrag (...), så hun er først tilgjengelig for spørsmål etter løpet torsdag”.