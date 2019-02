Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Deadma5 utestengt etter nedsettende kommentar

Artisten klarte ikke holde sinnet i sjakk under en videospill-livestream på Twitch.tv.

Joel Zimmermann, som går under artistnavnet Deadmau5, ble før helgen permanent utestengt fra streaming-plattformen Twitch .tv som følge av nedsettende uttalelser rettet mot en seer. I klippet, som lå ute på kanalen til streameren SmaceTRON, er Deadmau5 tydelig frustrert over en seer som han anklager for å «stream snipe» (se faktaboks).

Hva er en stream sniper? En stream sniper er en person som spiller et spill mens de samtidig ser på en livestream fra noen i kampen, slik at de kan se hva slags våpen de har og hvor de er på kartet. Vis mer vg-expand-down

Deadmau5 gikk selv ut på nettforumet Reddit for å forklare ståstedet sitt. Han forklarer at kommentaren var ment for å fornærme en enkeltperson som oppførte seg dårlig, og ikke en hel gruppe mennesker med en annen seksualitet.

Uenighet om sensur

Deadmau5 skrev videre i kommentaren sin at han ikke hadde noe ytterligere behov for å forsvare seg med det han kalte den obligatoriske «dette er ikke meg, jeg er ikke den personen»-refleksen. Artisten skriver på Reddit at han tvilsomt kommer til å samarbeide med Twitch igjen, som følge av uenighet rundt det han kaller sensur og dobbeltstandarder i kjølevann av utestengelsen.

Han mottok en rekke blandede reaksjoner fra både fans og seere, hvor flere roste ham for hvordan han i etterkant taklet situasjonen, mens andre gikk heftig ut mot artisten.

I kjølevann av dette gikk Deadmau5 nok en gang ut på Twitter med en uttalelse, hvor han beklaget samtidig som han skrev at det var feil av ham å avfeie det hele som «gamer-kultur.»

– Til mine fans, familie, venner og alle andre i livet mitt som jeg har skuffet nok en gang, beklager, skriver artisten på nettforumet Reddit.

EDM-artistens kjærlighet for røff humor har siden oktober i fjor vært under sterk kritikk, etter blant annet transfobiske kommentarer som førte til at han tok en pause fra Twitter. Kontoen hans har siden da blitt overvåket av en av hans ansatte.