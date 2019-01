EN VINNERKANDIDAT: Kriterie-vinneren Valle Ask er en av flere vinnere i Troll Jahns æresløp, men skal hente dobbelt tillegg. Foto: Terje Andersen, Equus Media

Lørdagens travtips: Tre bankerkandidater i V75

SPORT 2019-01-25T10:43:46Z

Stumne Lyn, Princess Corner og Master de Pan skal alle regnes med gode vinnersjanser. VGs travekspert, Anders Olsbu, lar de to sistnevnte stå ugarderte.



Anders Olsbu

Publisert: 25.01.19 11:43

Master de Pan blir hans hovedbanker.

– Master de Pan har vært knallgod til suverene seirer i sine to siste starter. Med samme innsats blir han svært vanskelig å stå i mot her i bronsedivisjonen, mener Olsbu.

Princess Corner vant hele seks av syv starter i debutsesongen i fjor.

– Princess Corner sviktet med galopp som storfavoritt i årsdebuten sist, men feilfritt skal det være snakk om en god sjanse i dette hoppedivisjonsløpet, synes traveksperten.

Han mener også at Stumne Lyn kan være en bankerkandidat.

– Stumne Lyn har vunnet tre av sine fem siste starter. Feilet bort fremskutte plasseringer i de to andre. Feilfritt har han sjansen i grunncupen, sier Olsbu.

I hovedløpet, Troll Jahns æresløp, streker han for fem hester.

– Eidshaugdjerven blir hans favoritt, men jeg garderer med Tripsson Ø.K., Valle Ask, Gaardens Viktor og Bokli Teddy, sier sørlendingen.

Dagens banker

Master de Pan (V75-7) har vært overlegen i sine to siste starter. Har en flott sjanse igjen.

Dagens luring

Villmira (V75–3) er bra på sitt beste og møter helt riktig lag. Viser hun seg fra sin beste side, kan hun utfordre favoritten.

Her er Olsbus V75-tips til Leangen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 112,50 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 750 kroner

V75-1 (2140mv)

10 STUMNE LYN

7 Tangen Frikk

6 Hommes Ferrari

3 Kolnes Brit

2 Soltuns Kosmos

——————————-

1 Skeie Knerten

12 Komnes Omer

4 Jærvsømina

11 Minfaks

14 Odd Hera

13 Valle Teddy

9 Bernard

8 Gikling Jerven

15 Faste Vilje

5 Slettvoll Vilja

Løpet

Stumne Lyn er en bankerkandidat i grunncupen.

Favoritten

Stumne Lyn kjemper alltid i toppen de gangene han går feilfritt. Har vunnet lett i sine siste seiersløp.

Outsiderne

Hommes Ferrari kommer ut etter pause fra formstallen til Helgestad. Møter rett lag. Aktuell feilfritt.

Luringen

Tangen Frikk har kommet bra tilbake etter en dårlig start nest sist og etter galopp sist. Kan utfordre.

Startsiden

Kolnes Brit kan ta føringen.



V75-2 (2140ma)

3 PRINCESS CORNER

——————————-

2 Europa

5 Vivienne

4 Carmen Division

6 Winning Mistress

10 Vacation Queen

7 Nika

8 Daddy's Angel

1 Gabor B.R.

9 Natacha Line

Løpet

Princess Corner får stå ugardert i hoppedivisjonen.

Favoritten

Princess Corner sviktet med galopp som storfavoritt i V75 på Bjerke sist, men har vært solid ellers. Hoppa vant hele seks av syv løp i fjor. Tapet kom på Åby da hun ble fjerde på raske 1.14,2 full vei. Har stort sett vunnet enkelt ellers. Hun er bra fra start og kan muligens få overta fra stallvenninnen Europa. Feilfritt og på sitt beste skal hun uansett ha en fin sjanse.

Outsiderne

Europa kunne ikke svare medsmygende Hands Up til slutt sist, men fullførte bra til annen etter å ha angrepet fra fjerde utvendig på siste bortre. Gangen før vant hun lett etter et fint løp. Helgestad-traveren er kjapp ut og kan sikte inn teten. Om hun ikke slipper til Princess Corner kan hun lede lenge, muligens inn. Men Princess Corner skal være bedre.

Luringen

Vivienne avsluttet fort nest sist, men var uheldig og feilet bort annen bak Vici Celavie og en tid rundt 1.15,6 full vei. Ble strøket for en halsinfeksjon etter det. Sist på Färjestad avsluttet hun bra til tredje fra køen, via fjerdespor i siste sving. Skal regnes blant de tre.

Startsiden

Europa, Princess Corner, Carmen Division og Nika er kjappe.

V75-3 (2140mv)

7 MINE

10 VILLMIRA

3 MIRELDINE

5 STENSVIK MARIKKEN

1 LILLE VILMA

——————————-

6 Rebekka

4 Stjerne Lykke

9 Gjølmes Spika

8 Hammerstjerna

2 Stjerneiris

Løpet

Jeg ser fem hester med vinnersjanse i hoppecupen.

Favoritten

Mine satt fast med krefter spart i lederrygg på Frøyu Pelle sist. Gangen før ble hun femte fra tillegg i et tøft hoppeløp i V75, hvor kaldblodsdronningen Ulsrud Tea vant foran Kio Bia Balderina. Møter ingen av deres kaliber her og kan runde alle tross dobbelt tillegg.

Outsiderne

Mireldine har vært bra i det siste. Vant greit fra tet sist. Tapte kun for seiersmaskinen Eik Odin nest sist, tross en 1.23-åpning. Tredje sist var hun overlegen fra tet. Hun er bra fra start og kan være fremme hos strekhesten direkte. Sistnevnte skal ha rygg, dermed kan hun muligens få overta. Fra tet stiger sjansene. Er uansett aktuell blant de tre.

Stensvik Marikken er variabel i prestasjonene og galoppen ligger også på lur. Hun er veldig bra på sitt beste, som i seiersløpet fjerde sist da hun vant knepent foran Krokstad Juvita i V75. Hoppa er og blir en evig outsider.

Lille Vilma holder flott form og står spennende til på strek. Ble treer både sist og tredje sist i løp gode Stumne Lyn vant. I mellom ble hun toer bak Olve. Står spennende til alene på strek, men hun er nok aller best med ryggløp.

Luringen

Villmira ble femte i tøft lag sist, hvor Storm Odd vant foran Pave Faks. Gangen før avsluttet han solid fra køen etter hinder til tredje bak Røyns Stjernen og Krokstad Juvita. Er god nok feilfritt og på sitt beste. Kan yppe seg mot favoritten.

Startsiden

Lille Vilma som eneste strekhest vil naturlig nok forsvare sporet. Fra tillegg kan Mireldine og en feilfri Stensvik Marikken løse fort.



V75-4 (1640ma)

4 ALWAYS ON TIME

10 THE LAST TICKET

7 CASH OKAY

——————————-

3 Stormbringer G.R.

9 Ready Eddie

8 Billy Flynn

5 Fux Pride

1 Love de Villeneuve

2 Today's Shotgun

Løpet

Tre hester peker seg klart ut i dette eliteløpet for varmblodshester.

Favoritten

Always On Time ledet i det aller lengste sist, men måtte se seg slått på streken av dødenstravende Da Vinci B.R., som er i sitt livs form. Gikk raske 1.12,5 da. Sikter inn føringen igjen, og får han ikke for mye trykk underveis, kan det holde helt inn. Men han møter skjerpet lag.

Outsiderne

The Last Ticket jakter sin sjette strake seier og har imponert. Trengte løpet etter en liten pause sist og kan nok ventes klart forbedret nå. Bakspor på sprint er ingen fordel, men han kan gjøre en del selv. Møter passende selskap og kan absolutt vinne på ny.

Luringen

Cash Okay ble det helt feil for sist, men gikk bra etterpå. Avsluttet lynraskt til seier nest sist. Er god nok med posisjonsklaff og på sitt beste.

Startsiden

Always On Time stikker normalt til tet, selv om Stormbringer G.R. på innsiden er rask. Sistnevnte skal nok uansett ha rygg.

V75-5 (2140ma)

5 ROI DU MONDE

3 CRY WOLF

2 ANTIBES DECOY

8 Creek's Superline

——————————-

1 Cecilie Halbak

11 Giggs B.R.

4 Amigo Cortina

10 Miss Tanic

9 Rex Lavec

6 Racing Commissioner

12 Prince Apollo S.H.

7 Evita Va Bene

Løpet

Tre-fire hester kan rekke i dette varmblodsløpet.

Favoritten

Roi du Monde var helt fantastisk etter pause sist. Tross en tøff reise var han strålende toer bak ledende Silversmith A.C. og var ikke mye slått. Med løp i kroppen er han normalt ytterligere forbedret. Galoppen ligger på lur, men feilfritt kan han bli tung å stå i mot.

Outsiderne

Antibes Decoy tapte terreng innledningsvis og havnet sist, men avsluttet strålende til annen bak Cosmic Carpenter. Hun går til mål og skal regnes igjen.

Luringen

Cry Wolf kommer ut etter pause. Er veldig bra på sitt beste. Skulle han komme foran, stiger sjansene. Hesten vant lett sist han gjestet Leangen, men møter tøffere lag nå.

Startsiden

Cry Wolf eller Amigo Cortina får trolig overta fra Cecilie Halbak.



V75-6 (2140mv)

5 EIDSHAUGDJERVEN

3 TRIPSSON Ø.K.

13 VALLE ASK

6 GAARDENS VIKTOR

7 BOKLI TEDDY

——————————-

10 Stumne Scott

14 Tin Balder

9 Arvesølv

12 Pave Faks

11 Tord Viking

4 Tao Elda

2 Snonsøy Elda

8 Jardar

1 Krokstad Juvita

Løpet

Jeg prøver fem i Troll Jahns æresløp.

Favoritten

Eidshaugdjerven tapte kun knepent for Wellek i V75 sist. Vant lett nest sist og kan vinne igjen.

Outsiderne

Tripsson Ø.K. tapte kun for gode G. Jerken sist, dog klart. Aktuell blant de tre.

Luringen

Bokli Teddy har vært overlegen i sine to siste starter. Kjemper i toppen feilfritt.

Startsiden

Begge på strek kan løse fint.

V75-7 (2140ma)

11 MASTER DE PAN

——————————-

8 Seaborn Titanic

9 Roxy Lady

1 Rocket Man

4 Balder Halbak

12 Little Red Corvette

5 Photolicious

10 St. Raphael Decoy

3 Down And Dirty

7 Synjo Danseuse

2 Seaborn Photo

6 Gjølmes Caviar

Løpet

Master de Pan bankertippes i bronsedivisjonen.

Favoritten

Master de Pan har vært strålende i sine to siste starter til overlegne seirer. Står helt perfekt inne grunnlagsmessig. Skal ha en god sjanse til å runde alle, om det ikke blir helt feil med posisjonene fra spor elleve.

Outsiderne

Seaborn Titanic kommer ut etter pause. Er god på sitt beste, men står sjanseartet til. Trippelaktuell.

Luringen

Roxy Lady har vært borte et par måneder. Gikk flere solide løp i fjor. Står til for et fint løp og skal regnes blant de tre feilfritt og med klaff.

Startsiden

Rocket Man kan muligens forsvare sporet.

NØKKELTRENER

Navn: Kjetil Helgestad

Alder: 50 år

Antall hester på stallen: 53

Flere vinnersjanser

Han tror mest på Princess Corner og Always On Time, men varsler for Cecilie Halbak, Europa, Hommes Ferrari og Tin Balder. Kjetil Helgestad fra Toten er en av de mest seiersvante travtrenerne og tar turen til Leangen med en hel busslast hester.

V75-1: - Jeg har sett Stumne Lyn i det siste. Han har vært veldig bra. Men jeg tror ikke min egen Hommes Ferrari er dårligere. Holder han seg bare unna galoppen, kan han kjempe om seieren. Tangen Frikk og Kolnes Brit bør også regnes.

V75-2: - Princess Corner er stallens beste sjanse for dagen. Hun galopperte to ganger sist, noe som gjør meg litt usikker, men hun vinner om hun gjør det hun kan. Skulle ikke det skje, man kan min andre hest i løpet, Europa, overta. Kapasiteten er stor, formen fin og sporet bra. Av de andre tror jeg mest på Carmen Division.

V75-3: - Er Mireldine like bra som i seiersløpet sist, tror jeg hun vinner et slikt løp. Mulig banker. Hovedutfordreren er Mine, som har et fint løp.

V75-4: - Han har vunnet fra tet på Leangen før, Always On Time. Jeg har stor tro på ham igjen. Men vi møter noen veldig bra i The Last Ticket og Cash Okay.

V75-5: - Flere om beinet i et åpent løp med Cry Wolf som knepen favoritt. Han vant sist han var ute i V75 på Leangen. Utfordres først og fremst av Roi du Monde, som var god første gang ut etter pause og som har stor kapasitet. Så varsler jeg for min egen Cecilie Halbak som er i toppform. Vant bakfra sist og skal kjøres i rygg. Løser det seg fra rygg leder/tredje innvendig, kan hun vinne igjen.

V75-6: - Flere formhester på farten. Den som får det beste løpet av Tripsson Ø.K., Bokli Teddy, Eidshaugdjerven, Gaardens Viktor og Valle Ask er fort vinneren. Luringen er min egen Tin Balder, som er i toppform og som tar mange til slutt i et glatt løp.

V75-7: - Bankeren kommer til slutt. Master de Pan har vært knallgod. Vinner et slikt løp lett uten uhell bakfra.