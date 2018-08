HOLDER AVSTAND: Dette er stort det nærmeste VM-motstanderne har blitt sett hverandre i Sinquefield Cup. Fabiano Caruana og Magnus Carlsen sitter på hver sin side av arrangøren Rex Sinquefield. Foto: Lennart Ootes

I dag kan Carlsen miste førsteplassen etter syv år: – Dette er ubehagelig for Magnus

SPORT 2018-08-25T12:59:26Z

Lørdag kveld får vi forsmak på VM-matchen mellom Magnus Carlsen (27) og Fabiano Caruna (26). Det er ikke bare det mentale overtaket før VM som står på spill, for om amerikaneren vinner, mister nordmannen posisjonen som verdensener – for første gang siden 2011.

Publisert: 25.08.18 14:59 Oppdatert: 25.08.18 16:41

– Magnus’ VM-rival både leder turneringen og kan ta 1. plassen på verdensrankingen fra ham. Dette er ubehagelig for Magnus, sier Dirk Jan ten Geuzendam, redaktør for New in Chess , til VG.

Magnus Carlsen ble første gang verdensener på FIDEs rankingliste i januar 2010, og siden juli 2011 har han vært konstant nummer én på listen - som den gang kom annenhver måned og nå kommer hver måned.

Men når vi ser på live-ratingen - altså den som blir oppdatert hver eneste dag - så ligger Carlsen nå bare syv poeng foran Caruana. En seier over Carlsen vil gi VM-motstanderen så mange poeng at han går forbi Carlsen på live-ratingen.

– Dagens parti vil bety veldig mye - men bare om Caruana vinner, fordi han da blir verdensener, sier den legendariske spanske sjakkjournalisten Leontxo Garcia i El Pais til VG foran dagens storoppgjør i Sinquefield Cup.

– Om Carlsen vinner, så vil de være en liten psykologisk seier - men ikke mer enn det. Og hvis det blir remis etter et balansert parti, så betyr det ikke noe spesielt, men vil være greit for Caruana, mener Garcia.

Fabiano Caruna sa selv dette om Carlsen-partiet da han ble intervjuet på chess24s sending sent fredag kveld norsk:

– Jeg skal spille som normalt med svart. Om det kommer en sjanse, så skal jeg ta den, men jeg er også fornøyd med remis.

– Jeg har så mange bra trekk her, roste Caruana seg selv etter at han nettopp hadde vunnet over Carlsens forrige VM-motstander, Sergej Karjakin.

Amerikaneren er nå alene i tet i turneringen, men forspranget er ikke mer enn at Carlsen ved seier lørdag vil gå forbi. Det gjenstår tre runder av Sinquefield Cup.

– Generelt overvurderer vi nok betydningen av et slikt oppgjør før en VM-match, men samtidig er det litt annerledes i dag, fordi Caruana både kan trygge ledelsen i turneringen og ikke minst overta posisjonen som verdensener, sier Dirk Jan ten Geuzendam i New in Chess.

– Det gjør at det er et klart press på Magnus. Om Caruana vinner, så betyr det selvfølgelig ikke all verden, men vil være et hyggelig mentalt pluss.

– Er Carlsen opptatt av verdensrankingen?

– Da hans 1. plass var truet i fjor, sa han at «jeg tenkte ikke på det». Jeg tror ikke det var sant!

Dirk Jan ten Geuzendam ser fram til VM-matchen mellom dem, og fastslår at dagens parti vil bety lite når det kommer til oppgjørene i London i november.

– Magnus er uansett favoritt hos de fleste, men Caruana stråler om dagen og mener han har en mulighet. Det tror jeg han har rett i.

Fredag spilte Magnus Carlsen remis mot Aleksander Grisjtsjuk - etter at nordmannen hadde vært i kjempetrøbbel. Russeren - kjent for at han alltid kommer i tidsnød - lå faktisk bedre an på klokka enn Carlsen lenge. Det var et dårlig tegn, men noen unøyaktigheter fra Grisjtsjuk gjorde at det endte i remis.

