PÅ SAMME LAG: Heidi Weng og Petter Northug fikk beskjed om å avslutte sine private sponsoravtaler med en energidrikkprodusent. Men samarbeidet fortsetter. Her er de under Toppidrettsveka for to år siden. Foto: Toppidrettsveka

Northug og Weng vant over langrennsledelsen: Får beholde Red Bull-avtalene

I april var langrennsledelsen klokkeklare: Ingen fikk ha avtaler med energidrikkprodusenter. Petter Northug (32) og Heidi Weng (27) måtte si opp Red Bull-avtalene. Slik ble det ikke.

Langrennsledelsen satte foten ned for landslagsløpere og sponsorsamarbeid med energidrikkprodusenter i vår. Men så ombestemte de seg.

Noe Red Bull åpenbart er fornøyd med.

– Det er rett og rimelig at utøvere får beholde sine avtaler som ikke er i strid med langrennslagets sponsorer og at Skiforbundet forholder seg til NIFs lover og norsk lovverk, skriver kommunikasjonssjef i Red Bull Celine Marie Moe i en sms til VG.

For i løpet av kort tid ble det full retrett fra langrennsledelsen.

18. april i år sa langrennssjef i Norges Skiforbund Espen Bjervig dette til VG:

– Ingen utøvere på landslaget kan ha privat drikkeavtale fra 1. mai. Bransjen er stengt, da vi har samarbeidspartnere med eksklusivitet for denne bransjen.

Millionavtale

Langrennssjefen understreket at de nye reglene var krystallklare. Langrenn har et samarbeid med Ali, Bama og Isklar. Utøverne kan ikke ha avtaler med konkurrenter til landslagssponsorene.

Han sa også at flere andre langrennsløpere er interessert i samme type samarbeid.

– Det gjøres ingen unntak. Heidi Weng har fått lov til å fullføre sin avtale med Red Bull til nå, men ikke lengre. Det har også kommet andre utøvere med forespørsler om sponsing fra drikkeselskaper, men alle har fått nei, sa Bjervig.

I løpet av sommeren ble det likevel klart at Petter Northug og Heidi Weng fortsetter samarbeider med energidrikkprodusenten. Northug fikk en million-avtale med dem i 2009, Weng kom etter i 2012.

– Petter har hatt et lang og god relasjon med Red Bull. Han er stolt over det samarbeidet, derfor er det selvfølgelig gledelig at det fortsetter, sier Northugs manager Are Sørum Langås til VG.

Kan bare reklamere privat

Bjervig forteller at de har hatt en dialog med utøverne. Løperne er blitt informert om nye regler for private sponsorer.

– Vi har sammen med våre løpere hatt en gjennomgang av våre sponsoravtaler og gjort en vurdering av kategorien «drikkevarer» og underkategorier i denne kategorien. Konklusjonen av vurderingen er at underkategorien «energidrikker» er stengt i all offisiell setting i NSF-langrenn, men ikke i ren privat setting. Dette gjelder for alle utøvere i NSF-langrenn og er et eksempel på at vi ønsker gode løsninger både for hver enkelt utøver og landslaget som helhet, sier Bjervig til VG.

– Når og hvordan kan utøverne reklamere for energidrikke?

– Dette kan de kun gjøre i ren privat setting, hvilket vil være settinger som helt tydelig ikke har tilknytning til NSFs aktiviteter (konkurranser, samlinger, treninger, mediemøter osv). Som oftest er dette sammenfallende med fritiden, men ikke nødvendigvis. Settinger der man representerer NSF, er alltid offisielle settinger. Her er sunn fornuft og dialog mellom utøver og forbundet viktig, hvilket vi opplever er tilfellet, svarer Bjervig.

Tidligere fredag kunne VG melde at Petter Northug er tilbake i full trening igjen. Petter Northug (32) har meldt forfall til alt siden han var på privat treningssamling i juli. Men nå er han tilbake på samling i Sverige.

PS! Flere andre norske OL-deltagere har et samarbeid med energidrikkprodusenten, som Aksel Lund Svindal, Henrik Kristoffersen, Øystein Bråten og Tiril Sjåstad Christiansen.