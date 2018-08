Vidar Örn Kjartansson om VM-vrakingen: – Veldig skuffet

Vidar Örn Kjartansson tror klubbvalgene hans har ødelagt for landslagskarrieren.

Den islandske spissen har vært toppscorer i de øverste divisjonene i både Norge, Israel og på Island, og han har blitt kåret til årets spiss i Sverige.

Han har et målsnitt andre spisser bare kan drømme om – så langt i karrieren har han i snitt scoret oftere enn i annenhver klubbkamp han har vært på banen.

Men det har ikke vært nok til å få en plass i landslagstroppen når Island har spilt internasjonale sluttspill.

Målsnitt per klubb – kamper (mål) Maccabi Tel Aviv – 83 (42)

Malmø FF – 26 (17)

Jiangsu Sainty – 35 (13)

Vålerenga – 33 (31)

Fylkir – 30 (21)

Selfoss – 55 (26)

ÍBV Vestmannaeyjar – 17 (2) Kilde: Transfermarkt

– Var du skuffet da du ikke var med i VM-troppen?

– Ja, selvsagt. Jeg var med i hele kvalifiseringen. Det var det samme i EM-kvalifiseringen – jeg var med i nesten hver tropp. Men jeg ble ikke med i hverken EM -eller VM-troppen. Det er den største scenen for fotballspillere, så jeg ble veldig skuffet.

– Mener du at du har fått mange nok sjanser på landslaget?

– Nei, jeg synes ikke jeg har fått nok sjanser. Jeg mener jeg burde være der.

Kjartansson har 18 landskamper for Island. I kun tre kamper har han spilt samtlige minutter, og ofte har han blitt byttet inn mot slutten av kampen.

VG møter Kjartansson på Sarpsborg stadion etter at laget hans, Maccabi Tel Aviv, akkurat har tapt mot Sarpsborg 08 .

Maccabi Tel Avivs mål ble scoret av den islandske spissen, som sier han fremdeles følger med på Vålerenga og ser høydepunktene fra kampene de spiller.

Angrer på klubbvalg

Da Kjartansson spilte i Vålerenga for fire år siden, var han brennhet og scoret vanvittige 31 mål på 33 kamper. Han jaget lenge Odd Iversens rekord på 30 mål i den øverste divisjonen, men endte til slutt på meget respektable 25 nettkjenninger i det som den gang het Tippeligaen.

Fra den norske hovedstadsklubben gikk turen til kinesiske Jiangsu Sainty. Det er en overgang den islandske spissen ikke ville gjort igjen.

– Ja, jeg angrer på det. Men man må bare fortsette.

Sett i ettertid mener han det var for tidlig å reise til Kina i 2014. Og han tror klubbvalgene hans har gjort veien til landslaget lengre.

– Jeg kunne nok godt til større ligaer, men mindre klubber. Det (klubbvalgene) kan ha vært grunnen til at jeg ikke ble tatt ut til VM. Det kan være vanskelig når du spiller i Israel og de du konkurrerer mot spiller i Premier League, sier Kjartansson, i visshet om at israelsk fotball ikke har høy status til tross for at klubben hans har vært i gruppespillet i Europa League de to siste årene.

Vil vise seg for Hamrén

Kjartansson understreker at han ikke bærer nag til Islands tidligere landslagstrener for at andre angriper sto foran ham i køen og sier han synes Heimir Hallgrímsson er en god trener.

Men han håper at han under den nye landslagstreneren, som også er en profil med fortid i Norge , igjen får sjansen til å vise hva han er god for med flagget på brystet.

– Kanskje det blir en ny start for meg. Det kommer store kamper og jeg håper han vil ta meg ut. Det er alles drøm å spille for landslaget.