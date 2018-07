TOPPOPPGJØR: Magnus Carlsen hadde hvite brikker mot Shakhriyar Mamedyarov torsdag. Foto: Lennart Ootes

Toppkampen endte i remis for Carlsen: – Aggressiv!

Publisert: 26.07.18 20:03 Oppdatert: 26.07.18 20:29

SPORT 2018-07-26T18:03:40Z

(Magnus Carlsen-Shakhriyar Mamedyarov 1/2–1/2) Magnus Carlsen (27) og Shakhriyar Mamedyarov (33) deler fortsatt ledelsen i Biel-turneringen etter remis i torsdagens parti.

– Jeg synes det er svært bra av Carlsen så langt. Han har spilt aggressivt og presset i remispartiene, og burde kanskje hatt et halvpoeng til utifra spill og sjanser, sier Tarjei J. Svensen, mannen bak nettsiden mattogpatt.no , til VG når turneringen i Sveits nå er halvveis.

Manager Espen Agdestein er enig:

– Det var en strålende start, så buttet det litt etter det. Alle partier har vært interessante, tøffe og energikrevende. Så får vi håpe formen er bra i andre halvdel av turneringen også.

Før torsdagens partier lå Carlsen og Mamedyarov alene i toppen med tre av fire mulige poeng.

Etter seirer over David Navara og Maxime Vachier-Lagrave i de to første partiene og remis mot Peter Svidler i nummer tre, var Carlsen veldig skuffet over å klare bare remis mot sveitsiske Nico Georgiadis (22 og nummer 568 i verden) i sitt fjerde parti.

– Selv Magnus må være forsiktig. Han kan ikke presse i det uendelige, fastslo kommentatoren Anna Rudolf på chess24.com-sendingen.

– Shakhriyar virker veldig rolig, fortsatte Rudolf - og klarte ikke å se noen mulighet for at noen kunne vinne.

Da hadde de spilt 65 trekk og nesten seks timer. Håndtrykket mellom de to spillerne bare noen minutter senere, etter 67 trekk.

Her kan du spille gjennom partiet (ekstern lenke).

Vachier-Lagrave vant torsdag over Georgiadis, mens Navara og Svidler spilte remis. Det betyr at Carlsen og Mamedyarov ligger i felles ledelse med 3,5 av fem mulige poeng.

PS: Duoen Simen Agdestein og Jon Ludvig Hammer sto begge med seks strake seirer i Xtracon Open før de møttes torsdag. Der endte det med remis - og fortsatt delt ledelse etter syv runder. Tre partier gjenstår .