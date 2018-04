BANKERKUSK: Per Oleg Midtfjeld kjører Kasper T.T. for første gang, men kan vinne på direkten. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

Lørdagens travtips: To V75-bankere

VGs travekspert, Anders Olsbu, tar sjansen på å la både Kasper T.T. og Rofstad Odin stå ugarderte i V75-spillet på Leangen Travbane.

Kasper T.T. blir hans hovedbanker.

– Kasper T.T. tok en sterk og enkel seier fra dødens, første gang ut i Kim Pedersens regi. Sist var han uheldig, kjørte oppi og feilet i en trang situasjon 500 meter igjen. Men han kom bra tilbake i kulissene. 4-åringen har perfekte forutsetninger og skal ha en god sjanse på sitt beste, mener Olsbu.

Han lar også Rofstad Odin stå alene.

– Rofstad Odin fikk seiersrekken brutt sist og måtte se seg slått av Røyns Stjernen. Møter sistnevnte igjen, men et trangt spor og full vei trekker ned for Røyns Stjernen. Jeg tror derfor den råsterke Garberg-traveren får sin revansje, sier Olsbu.

Kun åtte hester stiller til start i hovedløpet, Sigbjørn Rishaugs minneløp.

– Jeg ser fem av dem med vinnersjanser. Jeg setter Pebbe Simoni knepent foran Thai Broadway. Begge nærmer seg en seier igjen, mener traveksperten.

Dagens banker

Kasper T.T. (V75-3) har vært god i sine to starter i Kim Pedersen-regi. Har en god sjanse feilfritt.

Dagens luring

Jærvsøælva (V75-2) har imponert i sine to siste starter og står spennende til på strek i et åpent hoppeløp.

Her er Olsbus V75-tips til Leangen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 270 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1760 kroner

V75-1 (2140ma)

5 PEBBE SIMONI

8 THAI BROADWAY

4 VALLEY IVAN

3 PHOTO LAVEC

7 PATRICIA HASTRUP

———————————-

6 Perfect Toll

2 The Last Ticket

1 Fux Pride

Løpet

Fem hester bør rekke i Sigbjørn Rishaugs minneløp, et løp som kun teller åtte deltakere.

Favoritten

Pebbe Simoni ble sittende fast i Steinlagers æresløp sist. I de to foregående startene avsluttet han meget bra til annen bak henholdsvis Bruno di Quattro og Photo Va Bene. Gangen før fikk en velfortjent og enkel seier. Krogh-Hanssen-traveren er ikke så lett å få inn på bestilling, men ligger han på skuddhold i siste sving, kan han bli tung å stå i mot til slutt.

Outsiderne

Valley Ivan går sterke løp hver gang. Han flyter på styrken og går alltid til mål. Hesten har vunnet hele 15 ganger på sine 33 siste forsøk. Hesten møter skjerpet selskap, men jeg ser uansett bort i fra at han kan vinne igjen. 9-åringen er en av få i feltet som tåler å gjøre grovjobben selv.

Photo Lavec knallet til fra tillegg sist og satt i tet etter drøye 500 meter. Åpningen satt i beina, og han firte til fjerde på oppløpet. Skulle han komme foran og få dirigere, stiger sjansene.

Luringen

Thai Broadway gikk godkjent første gang ut i Lundstrøm Wolden-regi i Steinlagers æresløp. Men han var ytterligere forbedret i Klosterskogen Grand Prix sist. Da havnet han i dødens. Ble avløst etter en runde, men ble sendt i angrep igjen i siste sving og sto på flott til fjerde. Har vært uheldig med sporet, men feltet er lite. Med posisjonsklaff kan han ta en etterlengtet seier.

Startsiden

Fux Pride er kjapp, men skal nok ha ryggløp. Photo Lavec, Patricia Hastrup og Thai Broadway kan alle åpne fort om det laddes. De to sistnevnte har imidlertid trukket sjanseartede spor. Perfect Toll er heller ingen sinke.

V75-2 (2140mv)

14 TAO ELDA

3 JÆRVSØÆLVA

9 ROMANOVA

13 Bleke Huldra

10 Nordlys Rosa

15 Snonsøy Elda

11 Villmira

8 Vesle Maia

5 Stuve Yr

7 Stensvik Marikken

4 Gjølmes Spika

———————————-

12 Hammerstjerna

2 Mireldine

6 Omer Blessa

1 Il Oda

Løpet

Vidåpent i hoppecupen. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Tao Elda har avsluttet flott i sine to siste starter. Tapte og vant knepent mot gode Lykkje Borka i de to foregående startene. Kan runde alle.

Outsiderne

Romanova gikk bra etter galopp i årsdebuten sist. Vant løpet i fjor.

Luringen

Jærvsøælva var god etter galopp sist. Overlegen nest sist på en god tid. Står spennende til på strek.

Startsiden

Mireldine er flink ut.

V75-3 (2140ma)

3 KASPER T.T.

———————————-

12 Master de Pan

6 Match Queen

5 Nika

11 Eros Barsk

10 Maestro

1 Efes Trotter

9 Five Stars Genius

4 Tayno Longlegs

7 Emilsboy

2 Racing Commissioner

Løpet

Kasper T.T. får stå alene i grunndivisjonen.

Favoritten

Kasper T.T. sparket oppi og feilet 500 meter igjen sist, men kom flott tilbake i kulissene uten at det ble premie. Nest sist, første gang ut etter pause og i Kim Pedersens regi, tok han en enkel og kontrollert seier fra dødens med krefter spart. Står perfekt til spormessig og motstanden skremmer ikke. Feilfritt og på sitt beste blir han tung å stå i mot.

Outsiderne

Match Queen går fine løp hver gang. Fredrik Solberg-traveren har stabilisert seg mye og rapporteres fin i trening. Tapte kun knepent for Bellatrix Victory sist. Kan ende blant de tre om hun viser sitt beste.

Luringen

Master de Pan ble femte fra tillegg i Widding-løpet sist etter å ha trøblet litt ut av siste sving. Feilet seg bort direkte nest sist, men tok fire seirer og en annen på fem starter før det. Står perfekt inne grunnlagsmessig. Feilfritt og på sitt beste kan han runde de fleste.

Startsiden

Nika kan løse meget bra fra start. Efes Trotter og Emilsboy kan også åpne bra. Førstnevnte slipper vel kun til Kasper T.T., om han blir offensivt kjørt innledningsvis.



V75-4 (1640ma)

5 LOOKING SUPERB

6 ALWAYSINBLACKPEDIA

8 LONGCAT HANOVER

2 L.J.'s Andy Hall

———————————-

3 Sweet Hangover

10 Tayno Dream

9 Migration

1 Bakkmo Bosse

11 Saturday Mornings

7 Noss Jetta

12 Tania N.L.

4 Cannavaro

Løpet

En Blekkan-trio mot en fra Hamre i sølvdivisjonen.

Favoritten

Looking Superb fikk en tung sisterunde og ble sliten i et langløp i Sverige sist. Var overlegen på Biri gangen før. Blekkan-traveren er en av våre bedre 5-åringer og er mer enn god nok om han viser seg fra sin beste side.

Outsiderne

Longcat Hanover var overlegen sist, mens han manglet rom i Looking Superbs seiersløp gangen før. Vallaken står sjanseartet til ytterst på vingen og må ha litt tur med posisjonene. Får han først det, er det ikke helt umulig.

L.J.'s Andy Hall avsluttet bra til seier i Sverige sist. Møter gode stallkamerater, men fra et fint spor kan han likevel ende blant de tre.

Luringen

Alwaysinblackpedia avsluttet bra sist i kulissene i et V75-løp, hvor hun sto vrient til på tillegg på sprint. Viste fremgang da etter en downperiode. Nå rapporteres hun klart forbedret i trening, og helsen virker bra. Hoppa står perfekt inne i dette sølvdivisjonsoppgjøret og tilbake i slag kan hun true Blekkan-trioen.

Startsiden

Sweet Hangover er meget rask og kan muligens ta føringen i første omgang. Men han er hardt ute grunnlagsmessig og slipper muligens til en av de bedre.



V75-5 (2140mv)

10 ROFSTAD ODIN

———————————-

9 Røyns Stjernen

8 Spang Express

12 Hr. Ford

11 Ruskeli Scott

4 Valle Tina

2 Fantom

1 Spang Trym

7 Spang Draupner

3 Gjerv Prinsessa

13 Modin

14 Rebekka

6 Hammer Stjernar

15 Varg Kongen

5 Buaas Terna

Løpet

Rofstad Odin kan vinne grunncupen.

Favoritten

Rofstad Odin fikk seiersrekken brutt sist. Kunne nok vunnet om han hadde angrepet før Røyns Stjernen da. Med det løpet i kroppen, venter vi ham ytterligere forbedret. Har fordel av distansen og kan ta revansje.

Outsiderne

Røyns Stjernen snøt Rofstad Odin for seieren sist. Men et trangt spor og full distanse er minusfaktorer. Men er han like god som sist, kan han true favoritten igjen.

Luringen

Hr. Ford feilet som pigg sist. Er klart bedre enn raden og blir kuskeforsterket.

Startsiden

De fire innerste kan alle løse fint.

V75-6 (2140ma)

3 CRACKAJACK

4 NOIR NOIR

12 DELICIOUS DREAM

6 Synjo Danseuse

———————————-

5 Mr. Picasso

2 Seaborn Titanic

1 Chef Superb

10 Jacobine Y.

9 Federal Crown

8 Marino D.V.

7 Tarndon

11 Bacalao Va Bene

Løpet

Jeg prøver fire hester i bronsedivisjonen.

Favoritten

Crackajack ble det helt feil for i årsdebuten sist. Han ble sittende langt bak fra bakspor på tillegg. Avsluttet flott, men fikk alt for langt frem, i et løp hvor det gikk labert unna i front. Kan ventes klart forbedret med det løpet i kroppen og er nok satt opp for denne oppgaven. Kan absolutt vinne.

Outsiderne

Noir Noir har vunnet hele 11 av 15 løp og er en traver av rett merke. Tok en sterk seier sist. Innledet i femte utvendig, men travet sisterunden i dødens. Er solid og må strekes.

Luringen

Delicious Dream står perfekt inne grunnlagsmessig. Avsluttet bra til femte i tøft lag sist og kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Men fra spor tolv er hun avhengig av at det blir fart over forestillingen. Blir det først det, er det ikke umulig.

Startsiden

Chef Superb og Seaborn Titanic er kjappe, men skal ha rygg. Crackajack, Noir Noir, Tarndon og Synjo Danseuse vil prøve å få overta.



V75-7 (2140ma)

12 EMIL MOLLYN

11 EIDSHAUGDJERVEN

9 REMIX

6 SOLBAKKEN JERV

———————————-

8 Søyset Kaiser

4 Alsaker Elfax

10 Våler Flaks

2 Krokstad Juvita

1 Theodor

5 Pave Jerkila

7 Sindor X.

3 Seter Birk

Løpet

En kvartett kan også rekke i kaldblodscupen.

Favoritten

Emil Mollyn vant greit foran Eidshaugdjerven sist etter å ha blitt dratt frem av sistnevnte. Vant lett foran Vetle Petter gangen før og har vunnet fire av sine fem siste starter. Selv fra spor tolv kan han runde alle.

Outsiderne

Eidshaugdjerven fikk seiersrekken brutt, men var bedre enn forventet i årsdebuten sist. Er normalt ytterligere forbedret denne gangen og starter på hjemmebane nå. Bugge-traveren er sterk og går til mål. Skal regnes blant de tre igjen.

Luringen

Solbakken Jerv feilet drøye runden igjen sist, men sto på bra etterpå til tredje bak Remix og Søyset Kaiser. Tok to strake før det, nest sist fra tet mot gode hester i V75. Vallaken er kjapp fra start og skulle han komme foran, stiger sjansene betraktelig.

Startsiden

En feilfri Alsaker Elfax er rask. Slipper muligens til Solbakken Jerv. Søyset Kaiser er heller ingen sinke, men står ytterst på vingen.

NØKKELKUSKEN

Navn: Jomar Blekkan

Alder: 64 år

Antall seirer i år: 21

Antall seirer totalt: 4304

Superb vinnersjanse

Ingen har vunnet flere løp på Leangen i år, enn mangeårig banechampion Jomar Blekkan. På Leangen lørdag er han seiersaktuell med tre hester i V75. Selv tror han mest på Looking Superb.

V75-1: - Bankeren kommer direkte. Thai Broadway har vist at han er på vei mot sitt gamle toppnivå. Da skal han slå disse.

V75-2: - Hun har vært veldig god i det siste, Tao Elda . Logisk favoritt selv fra en krevende utgangsposisjon. Snonsøy Elda viste klar formstigning sist og har høy kapasitet. Bleke Huldra og Nordlys Rosa kan utfordre i feilfrie utgaver.

V75-3: - Gjør Master De Pan det han kan, er han god nok til å vinne et slikt løp. Bak ham er det veldig åpent med Maestro som første utfordrer om det klaffer bakfra. Match Queen går fine løp hele tiden, og er den mest stabile.

V75-4: - Looking Superb er min beste sjanse for dagen. Han er flink fra start, travsikker og møter overkommelig motstand. Hesten å slå er Alwaysinblackpedia ,om hun er tilbake i form. De andre stallhestene mine, Longcat Hanover og L.J’s Andy Hall er begge i form og skal strekes om løpet garderes.

V75-5: - De hadde et rivende oppgjør sist, Rofstad Odin og Røyns Stjernen . Da vant sistnevnte. Det kan fort bli motsatt nå. Det kan holde med disse to.

V75-6: - Et spennende løp på gang med mange bra hester i form. Noir Noir får tipset. Han imponerte i Østersund sist. Støter på veldig gode Crackajack , som fikk for langt frem fra køen i lavt tempo sist. Min egen Chef Superb har fått ett løp i kroppen etter pause og står spennende til. Seaborn Titanic er tøffere ute enn vanlig, men holder toppform.

V75-7 : - Nok et løp med flere formsterke på plass. Emil Mollyn rader opp seirer og går alltid gode løp bakfra. Solbakken Jerv har et høyt toppnivå og står gunstigst til av de beste. Min egen Remix har vunnet to på rad etter lang pause. Regnes igjen sammen med Eidshaugjerven , som var sterk toer bak Emil Mollyn på Bjerke sist. Hans første løp på over tre måneder.

