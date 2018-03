I HARDT VÆR: Australias cricketstjerne Steve Smith. Her under kampen mot Sør-Afrika i helgen. Foto: Reuters

Uviss skjebne for cricketstjerne etter skandalen som ryster Australia

Publisert: 26.03.18 05:03

Australia er i sjokk etter at cricketlandslagets kaptein Steve Smith sto bak juks i kampen mot Sør-Afrika. Nå kan han stå foran en lang utestengelse.

28 år gamle Smith har innrømmet å være hjernen bak jukset som foregikk i den tredje testkampen mot Sør-Afrika lørdag. TV-bilder viser at Smiths lagkamerat Cameron Bancroft tar opp en gul teiplignende gjenstand fra lommen for å «pusse» på ballen og manipulere den.

Dette kalles «ball tampering» og er brudd på reglene. Dette gjorde han for å gjøre ballens overflate ujevn, som igjen gjør det lettere å få ballen til å bevege seg ujevnt i lufta.

Smith, som sa at det var spillerne og ledergruppen som sto bak juksforsøket, har sagt fra seg kapteinsvervet på landslaget. Men Smith er ikke den eneste på det australske laget som har havnet i søkelyset: David Warner har trukket seg som visekaptein på laget. Ingen av de to får delta i de resterende kampene i testserien mot Sør-Afrika.

Bancroft, som utførte jukset, har fått bot av Det internasjonale cricketforbundet (ICC), men ikke blitt utestengt. Trener Darren Lehmann skal ifølge kapteinene ikke ha vært involvert i skandalen og er foreløpig ikke rammet.

ICC har gitt Smith én kamps utestengelse, men det er ventet at Det australske cricketforbundet (CA) vil straffe ham enda hardere – blant annet ifølge tidligere England-stjerne Kevin Pieterson:

– En liten fugl hvisket meg i øret at den milde ICC-straffen ikke er i nærheten av hva Cricket Australia tenker, tvitret Pieterson.

Slik gikk det da statsminister Erna Solberg prøvde seg på cricket i 2015:

«Smiths skam»

CA er ventet å gå tøffere til verks med sanksjonene mot Smith. Sjef for det australske cricketforbundet James Sutherland har beklaget til alle crickettilhengere i landet.

– Denne oppførselen setter spørsmålstegn ved integriteten til laget og australsk cricket, sa Sutherland.

Cricket regnes som nasjonalsporten i Australia, og mediene i landet er ikke nådig med Smith i mandagens oppslag.

På forsiden av avisen The Australian står det «Smiths skam». I avisen tas det også til orde for Sutherlands avgang, som «har gjort lite for å endre den råtne kulturen i sporten på høyeste nivå».

– Jukset har skadet australsk cricket fra hjelm til støvel, står det i avisens leder.

Sponsorkrise?

Flere store sponsorer har uttrykket stor bekymringer over skandalen. Styret i CA sitter for tiden i forhandlinger om en TV-avtale. Den pågående avtalen lyder på 600 millioner australske dollar og utløper ved nyttår. Det er bekymringer for at TV-stasjonene kan bruke kontroversen som et forhandlingskort.

Flyselskapet Qantas er blant de store merkevarene som frykter en bivirkning som følge av saken og er i diskusjon med CA.

– Det er dypt skuffende og absolutt ikke det man forventer fra vårt nasjonale cricketlag, sa Qantas, som har logoen sin på lagets drakter som brukes i Sør-Afrika.

Commonwealth Bank sponser det kvinnelige cricketlandslaget og har bedt om en fullstendig forklaring når saken er ferdig etterforsket.

Turnbull reagerte

Cricketbråket har også nådd Australias statsminister Malcolm Turnbull.

– Vi våknet alle opp denne morgenen sjokkert og dypt skuffet over nyhetene fra Sør-Afrika, sa Turnbull søndag.

– Våre cricketspillere er rollemodeller, og cricket er synonymt med fair play, sa statsministeren, som forventer at det i nærmeste fremtid blir tatt en beslutning rundt ekskaptein Smith og de andre involvertes fremtid i sporten.

