DEBUT: Kristoffer Reitan fikk en tung dag på jobb da han for første gang i karrieren fikk spille mot de aller beste

Svingte ikke helt for golf-Reitan: – Jeg er ikke helt ute av det

Publisert: 14.06.18 23:02 Oppdatert: 14.06.18 23:26

SHINNECOCK HILLS (VG) Møtet med verdenseliten og en av golfsirkusets tøffeste baner ble til tider brutalt for norske Kristoffer Reitan. Han gir likevel ikke opp.

20-åringen, som er den første norske mannlige golfer i historien til å spille U.S. Open, kom skeivt ut fra start. Allerede etter første hull lå han over par . Og verre skulle det bli.

– Det startet ikke slik jeg ville i det hele tatt. Jeg kommer inn i en situasjon på de første 12 hullene der jeg ikke føler jeg har helt kontroll. Det er en veldig ukomfortabel situasjon, sier Reitan til VG etter at første dag og 18 hull er over.

På det meste var nordmannen, som sier han kjente på nervene helt i starten, men at de gikk raskt over, 12 slag over par. Da hadde han blant annet hatt to dobbelbogeyer og en trippelbogey på hull 12, der det bokstavelig talt gikk åt skogen.

– Jeg kommer nok ikke helt til å glemme det hullet med det første, men sånt skjer, smiler Reitan litt oppgitt etter at det hele er over.

Ting tok seg likevel noe opp etter dette hullet, og med en «eagle» på hull 16, banens lengste hull, fikk førstereisgutten visst at det det bor et stort talent i ham.

- Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å snu det litt og få et positivt momentum. Det er en veldig tøff bane og det er mange som sliter utpå der. At jeg klarte «eagle» var veldig stort for meg. Det var et kult øyeblikk. Jeg fikk vist på de siste seks hullene at jeg egentlig er ganske god i golf.

Gir ikke opp

Til slutt endte han likevel 11 over par, og et godt stykke ned på resultatlisten. Om det er nok til å klare den såkalte cuten, altså komme på øvre halvdel av 156 spillere etter to dager, og dermed få lov til å konkurrere også lørdag og søndag, gjenstår å se. Selv er velger han å være offensiv.

– Det er mulig å klare. 11 over par på denne banen her er ikke som 11 over par på en hvilken som helst annen bane. Det som er kult med at det er så utrolig vanskelig er at dersom man gjør en veldig god jobb, så kan man tjene utrolig mange slag på mange av dem som spiller utpå her. Jeg er ikke helt ute av det, insisterer Reitan på.

Golfekspert og journalist for Norsk Golf, Christian Døvle er litt mer i tvil. Han fulgte Reitan gjennom den fem timer og 50 minutter lange runden på turneringens første dag.

– Jeg tror det blir vanskelig for ham å klare cuten nå. Det vil være litt som om et fotballlag ligger under 4-0 til pause, og så vinner 5-4, sier Døvle.

Reitan sier han har bestemt seg for uansett å se positivt på deltagelsen i U.S. Open, amatørspillerens første majorturnering.

– Dersom det går dårlig så vet jeg nøyaktig hva jeg skal jobbe med. Dersom det går bra, så er det et bevis for meg selv på at jeg har mye av det som trengs.

Superstjerner slet også

Det var flere enn nordmannen slet med den vanskelige banen og de vindfulle forholdene torsdag. En superstjerne som Rory McIlroy gikk for eksempel ti over par, mens Jordan Spieth gikk åtte over par. Nesten ingen gikk under par.

– Isolert sett er 11 over par en brutal dag på jobb, men dette er en bane som forverrer alle feil man gjør. Det ser man på de fleste utpå her, forklarer Døvle, som viser til at den totale scoren på alle deltagerne er uvanlig dårlig for dette nivået å være.

Reitan mener også at forholdene i dag har mye å si for hvordan han og andre gjør det.

– Man ser det på de beste som er utpå der i dag, mener Reitan.

Døvle mener likevel at Reitan ikke kan skylde alt på forholdene.

– Jeg synes vi kan dele spillet hans i dag inn i tre deler. Til å begynne med gjør han en del feil som man ikke kan skylde banen for, så etter hvert blir han litt spist opp av den vanskelige banen. Mot slutten får han derimot vist hva han er god for.