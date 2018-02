OL-viruset sprer seg videre

Publisert: 08.02.18 11:32

SPORT 2018-02-08T10:32:42Z

I går var 86 personer tilknyttet OL i Pyeongchang smittet av Noro-viruset. I dag har tallet steget til 128. Viruset sprer seg altså videre.

Av de 42 nye tilfellene som ble registrert onsdag, var 34 av disse sikkerhetspersonell ved Horeb ungdomssenter.

Tre holdt til i Pyeongchang og fem i Gangneung.

Gangneung der stedet for alle is-idrettene - ishockey, curling, skøyter, kortbane og kunstløp.

De åtte som har blitt registrert syke i Pyeongchang og Gangneung, har blitt satt i karantene og eksperter prøver å finne smittekilden.

Foreløpig er det ikke registrert smitte blant noen av utøverne i Pyeongchang.

– Det er det viktigste. Når utøverne kommer til Sør-Korea skal de kunne vise frem ferdighetene sine. For å hindre noe som stopper dem fra å gjøre det, så gjør vi vårt beste, sa medisinsk sjef i OL, Hyunjun Kim, på en pressekonferanse onsdag.

Den norske troppen har tatt grep mot viruset. Det viser seg at antibac ikke tar livet av viruset. Det er innført hilseforbud, som blant annet ble praktisert på alpinistenes pressemøte torsdag. Der fikk journalister beskjed om hverken å håndhilse eller stå for nær utøverne.

– Vi har bedt om at vi kutter ut bruk av såkalt antibac, fordi dette ikke klarer å drepe Noroviruset. Vi vil at all håndhygiene skal skje med såpe og vann. Og man skal vaske seg i minst 30 sekunder. Videre råder vi alle til å holde god avstand til andre mennesker og ikke ta på ting. Og vi har også innført hilseforbud, sier medisinsk leder for den norske troppen, Mona Kjeldsberg, til TV2.