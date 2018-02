Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

Russiske frifinnelser: Systemjuksets seiersmarsj

Publisert: 01.02.18 14:50

Hvis du bare utvikler et tilstrekkelig sofistikert juksesystem, ligger visst veien åpen til å manipulere grunnleggende prinsipper om fair play i idretten.

Midt i støyen og kaoset som følger av massefrifinnelsen av russere i CAS, bør følgende problemstilling nå skremme vannet av alle som er opptatt av ren idrett:

Skal det virkelig lønne seg å sette juks i system, bare man gjør det effektivt nok?

Hensikten med et avansert dopingprogram, er åpenbart å sørge for at det ikke avdekkes positive prøver hos egne utøvere.

Klarer man nettopp det, for eksempel vel å erstatte skitten med ren urin etter å ha manipulert prøveglassene, finnes det jo ingen væske der som gir utslag på en dopingtest lenger.

Skal det da holde til at hver enkelt utøver automatisk slipper unna?

Bare lag et system der du blir kvitt prøvene som avdekker doping, så er du på trygg juridisk grunn, liksom.

Omtrent slik må avgjørelsen til Idrettens voldgiftsrett kunne oppsummeres overordnet sett.

Der frikjennes 28 russere, mens CAS reduserer straffen for 11 andre.

Nå skal det understrekes at vi fortsatt venter på en utdypende begrunnelse, men valget om å ta et så individbasert utgangspunkt reiser uansett krevende problemstillinger:



Ja, det er mulig å bruke klassisk rettssikkerhetsretorikk til å forsvare at det eneste holdbare er å holde seg helt strengt til hva som kan bevises én for én. Argumenterer man langs denne linjen, skal utøveren gå fri dersom ikke vedkommende kan linkes helt direkte til konkrete regelbrudd.

Men skal det da være konsekvensløst for individer at det kollektive systemet, som de har vært en del av, er bevist å ha vært bygget på bedrag?

Skal den øverste juridiske instansen bare lukke øynene for at fusket var institusjonalisert?

Legger man til hvor ekstremt vanskelig det er å avsløre doping, at prøveflaskene viser seg fullt mulige å manipulere og at juksemetodikken blir stadig mer avansert, er det det all grunn til å bekymre seg for antidopingarbeidets vilkår.

Utgangspunktet for IOCs valg var at det er den russiske olympiske komité som er rettssubjektet, og er utestengt fra OL. Det får som konsekvens at russiske utøvere ikke får være med, med mindre de har fått en særskilt invitasjon til Pyeongchang.

Leser man McLaren-rapportene og de påfølgende IOC-bestilte rapportene til Oswald og Schmid, er det hevet over tvil at Russland har en vært en systematisk juksemaker.

Men hva slags konsekvenser er det rimelig at dette bør få for hver enkelt? Og hva skal til for at det anses bevist å knytte utøveren til det overordnede fanteriet?

Her er IOC og CAS på kollisjonskurs, for eksempel hva gjelder Aleksandr Legkov.

Han er nå frikjent, og beholder femmilsgullet fra Sotsji.

Samtidig er det kjent at skrapemerker på på glasset fra to urinprøver fra Sotsji indikerer at forseglingen var brutt. Den tidligere laboratoriesjefen Grigorij Rodsjenkov har vitnet om at han byttet ut femmilsprøven, og at Legkov i en samtale stilte seg positiv til å ta en «doping-cocktail», mens e-postutvekslinger indikerer en «redningsaksjon» for skiløperen.

Dette mener åpenbart CAS at er for tynt.

Nå er naturlig nok IOC blitt stilt i en utrolig kinkig situasjon.

Det er de som eier OL, og de er i sin fulle rett til å invitere hvem de vil.

Fremover vil de bli angrepet fra alle kanter samtidig, fra russere som mener seg utsatt for justismord og fra sterke krefter som mener Russland slipper for lett.

Det er bare en drøy uke til OL-ilden skal lyse i Sør-Korea – men akkurat nå er det helt andre ting som brenner.