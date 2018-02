JUBLET FOR TIDLIG: De norske jentene var strålende fornøyde med EM-bronse, men måttet skuffet innse at resultatet ikke ble tellende. Foto: Mattis Myhre

Norge mister medalje etter arrangørtabbe: – Skal ikke være mulig

Publisert: 08.02.18 16:09

Det norske landslaget i skiorientering trodde de hadde innkassert en sterk EM-bronse. Så kom kontrabeskjeden.

Skiorienteringsjentene var i full gang med å feire en overraskende bronsemedalje på EM-stafetten. Men en drøy halvtime etter målgang kom det frem at arrangøren byttet om rekkefølgen på kartene ved utdeling.

– Jeg synes det er utrolig dårlig. Det skal ikke være mulig, sier Anna Ulvensøen, som gikk andre etappe for Norge.

Tabben gjorde at avstanden de ulike nasjonene måtte gjennom ble ulik. Arrangøren selv foretok seg ingenting umiddelbart etter målgang, men etter at Finland protesterte ble løpet annullert.

Dermed blir skiorienterings-EM trolig stående uten medaljevinnere i stafett for kvinner.

– Det er bare trist. Det er veldig leit at noe sånt kan skje, sier lagleder Mattis Myhre.

– Det er et utrolig antiklimaks når man har klart å kjempe til seg en EM-bronse, og så blir løpet annullert som følge av en arrangørfeil.

Det norske laget gikk flere runder for å forsøke å se hvilke konsekvenser tabben fikk i praksis, men konkluderte med at det var vanskelig å bevise at det ikke hadde hatt betydning.

I tillegg poengterer Myhre at en formulering i det internasjonale regelverket gjør at klagen sannsynligvis ikke ville ført frem.

– Det er veldig kjipt. Vi hadde ikke forventet å ta bronse, så det var veldig stort da vi klarte det, sier en skuffet Anna Ulvensøen.

Evine Westli Andersen gikk første etappe på det norske laget, mens Audhild Bakken Rognstad gikk sisteetappen.

PS! Det norske herrelaget med Jørgen Madslien, Øyvind Watterdal og Lars Moholdt gikk inn til gull på stafetten under EM i skiorientering i Bulgaria torsdag. Det ble for øvrig et tellende resultat.