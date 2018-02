Drømmenatt for samboerne: Slo verdensmesteren og vertsnasjonen

Publisert: 09.02.18 02:08

Det norske curlingparet Kristin Moen Skaslien (32) og Magnus Nedregotten (27) leverte en perfekt OL-natt da de slo både Sør-Korea og Sveits.

– Hei, Norge! Hei, mamma og pappa!

Skaslien var et eneste stort smil da hun vinket til kameraet og hilste hjem, like før klokken 07.15 norsk tid, etter å ha satt steinen som sikret Norge en råsterk seier over verdensmester Sveits.

– Det er et stort steg nærmere semifinale, sier Eurosports ekspertkommentator Lars Vågberg.

Thrilleren mot Sveits, som var det eneste ubeseirede laget før kampen, endte med 6-5-seier til samboerne Skaslien og Nedregotten. Det kronet en norsk drømmenatt på curling-isen.

Tidligere natt til fredag, norsk tid, vant Norge overlegent 8-3 over vertsnasjon Sør-Korea.

– Det er propaganda-curling, utropte Eurosport-kommentator Thoralf Hognestad da den norske duoen ledet 5-0 etter tre omganger.

Etter den overraskende seieren over favoritt Canada og det hårfine tapet mot OAR (Russland) , fikk Skaslien og Nedregotten en ny opptur da de feide over vertsnasjonen.

Norge leverte råsterkt spill fra start og ledet 5-0 allerede etter tre omganger. Til tross for noen mindre feil fra Skaslien etter det, var det uten store problemer at de sikret en komfortabel 8-3-seier. Midt i den åttende omgangen signaliserte koreanerne at de ga opp.

– Fantastisk. Vi var på med en gang og presset fra første stein, sa Vågberg.

– En maktdemonstrasjon, sa Eurosports kommentator Thoralf Hognestad.

Det ville seg virkelig ikke for Lee Ki-jeong, som gikk på trynet før den åttende omgangen:

– En kjempelang dag, vi er slitne etter to kamper så tett, og vi hadde stått opp så tidlig. Så vi skal være veldig fornøyde med at vi spilte litt bedre enn Sveits i dag, sa Nedregotten ifølge NTB.

Etter fire kamper ligger den norske duoen på delt ledelse med tre seirer og ett tap. Det gjenstår tre kamper i gruppespillet. De fire beste av åtte går videre til semifinale. Lørdag venter Finland og USA, mens Kina søndag er siste motstander for Norge.

Fire nasjoner står alle med tre seirer på fire kamper: Sveits, Canada, Russland og Norge.

Mixed double er på OL-programmet for første gang. Norge har bronse fra 2015 som sitt beste VM-resultat. Sveits har vunnet seks av ti verdensmesterskap siden grenen fikk VM-status i 2008.

