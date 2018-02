I FORM: Karsten Warholm strekker høyre arm i været etter nok et superløp. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Warholm forbedret sin egen norgesrekord

Publisert: 03.02.18 20:13

Karsten Warholm (21) har aldri løpt 400 meter raskere innendørs enn han gjorde under NM i Bærum lørdag.

Norgesrekorden på 400 meter innendørs er nå 45,59. Det er også årsbeste i Europa og tangering av nordisk rekord på distansen.

Forbedringen av rekorden skjer kun en uke etter at han greide 45,88 i sesongstarten under forrige helgs «Dimma Games». Den gang uttalte han at det «var sjukt» å sette rekord så tidlig i sesongen.

Lørdag regelrett smadret han denne tiden, med et løp som var 29 hundredeler raskere.

Om storformen sier Warholm følgende til TV 2:

– Den er visstnok ganske bra. Jeg har aldri løpt så fort før. Det får være et godt tegn, tenker jeg. En 400-meter er aldri behagelig. Akkurat nå føler jeg meg ganske kjip, men det blir bedre. Det er veldig godt å ha gjennomført med stil.

21-åringen har trent godt i vinter, og sier han «føler han går trappene», med «et steg videre hver sesong».

– Jeg vil jo aldri få den sjokkeffekten som 2017 hadde. Nå er listen lagt en annen plass, men samtidig er det friidrett jeg liker og jeg vet hva jeg kan gjøre bedre. Det er klart tidene fortsatt kan forbedres mye. Folk utenfor teller mest medaljer. Det jo forståelig, det gjør jeg også, men jeg kan springe mye fortere. Der er jeg godt i gang, så får vi se hva 2018 bringer, sier Warholm.

Fakta Karsten Warholm Født : 28. februar 1996

Trener : Leif Olav Alnes

Personlige rekorder (utendørs):

- 200 meter : 21,09

- 400 meter : 44,87

- 400 meter hekk: 48,22

Meritter : VM-gull 400 meter hekk (2017), EM-gull u23 400 meter hekk (2017), EM-sølv u23 400 meter (2017), EM-sølv u20 tikamp (2015), EM-sølv 400 meter (2015) og seks NM-titler (tre på 400 meter, to på 400 meter hekk og en på 110 meter hekk.

Til friidrett.no sier friidrettsstjernen at den nordiske rekorden var viktigere for ham enn den norske.

– Det var et veldig bra løp der jeg som vanlig åpnet fort og fikk det tungt på slutten. Det er litt av sjarmen med 400 meter.

Ingebrigtsen i form

Jakob Ingebrigtsen markerte seg også under innendørs-NM i Rud i Bærum. 17-åringen vant gullet på 1500-meteren med den sterke tiden 3.42,75. Det var like bak mesterskapsrekorden til storebror Henrik (3.42,31). Tiden er også den nest raskeste satt av en europeer innendørs så langt i år.

– Jeg er blitt mye sterkere i vinter. Dette løpet var egentlig for å kjenne litt på kroppen og komme i gang. Jeg kjenner at det er litt vanskelig mentalt å løpe alene her, og det er litt vanskelig å pushe meg. Jeg får de svarene jeg vil ha, sa Ingebrigtsen til friidrett.no .

Med lørdagens løp slo han sin personlige rekord innendørs med over ni sekunder.

Neste helg skal Jakob Ingebrigtsen løpe 1500 meter i Gent, der han jakter kravet til innendørs-VM. Den lyder på 3.39,50.